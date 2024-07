Sulle nostre strade e autostrade è in arrivato un'ondata di auto. Alcuni giorni però sono già segnalati come maggiormente trafficati rispetto ad altri

Fonte: iStock Traffico su strade e autostrade: i giorni da bollino nero

Le strade italiane in questo periodo sono stipate di auto visto che ci sono le partenze per le vacanze. Alcune strade, come sappiamo bene, soffrono più di altre il fenomeno del traffico, a causa della loro conformazione. Inoltre ci sono poi dei giorni particolari in cui le strade sono maggiormente congestionate. Il fenomeno del traffico si basa su uno studio matematico detto teoria delle code e modellato come un processo stocastico.

Proprio attraverso queste teorie, gli esperti del settore riescono a calcolare e quindi prevedere situazioni di traffico su determinate strade. Un qualcosa che sicuramente sarà molto utile nei prossimi giorni quando bisognerà fare fronte a situazioni davvero complicate un po’ su tutte le strade italiane a causa delle partenze per le vacanze. Ci sono anche alcune app che aiutano in tal senso nella prevenzione contro gli incidenti (una delle principali cause di traffico in questo periodo).

I giorni a rischio

Con le temperature che salgono e le persone che cominciano ad assiepare le strade italiane c’è da fare fronte, come dicevamo, al fenomeno del traffico. La Polizia ha già offerto alcune indicazioni per fronteggiare meglio le situazioni che si verranno a creare. Per prima cosa vengono indicati i primi due weekend di agosto e sono previste partenze già a partire dal giovedì pomeriggio. Ci sarà grande concentrazione di traffico in particolare venerdì pomeriggio con incrementi nelle mattinate di sabato 3 e 10 agosto.

In particolare i primi due sabati del mese sono contrassegnati con il bollino nero. Traffico sostenuto naturalmente anche nelle due domeniche. Per quanto concerne, invece, la settimana di Ferragosto, che storicamente ha sempre rappresentato l’incubo di molti automobilisti, si prevedono partenza a partire da mercoledì 14, in particolare nel pomeriggio.

Traffico sostenuto anche nella mattinata del 15 agosto, stabile il 16. Sabato 17 e domenica 18, invece, sono previsti i primi rientri, quindi traffico congestionato in maniera particolare nelle principali autostrade che collegano i grandi centri urbani.

Quando si normalizza la situazione

Previsti spostamenti anche lunedì 19 agosto. A questo punto la situazione andrà un po’ calmandosi anche se ci sono da tenere in considerazione comunque gli ultimi 2 weekend del mese dove sono previste partenze dal venerdì alla domenica, e in parte il lunedì. La vera fase conclusiva dell’esodo dovuto alle vacanze si concentrerà probabilmente tra venerdì 6 e lunedì 9 settembre. In questa fase si incroceranno gli ultimi di ritorno dalle vacanze con coloro i quali avranno sfruttato quel weekend per godersi il crepuscolo dell’estate.

Naturalmente, come spesso avviene in queste situazioni, Polizia Stradale e Carabinieri aumenteranno le proprie pattuglie, in special modo nelle giornate interessate da un traffico più intenso. Verranno impiegati in alcuni casi anche mezzi aerei per tenere sotto controllo le strade ed eventualmente intervenire. Come sempre consigliamo a tutti di osservare massima attenzione in viaggio e tenere presente le norme della strada onde evitare di diventare un pericolo per gli altri e per sé stessi. È bene inoltre ricordare gli oggetti che si possono lasciare o meno in auto quando questa è in sosta in periodi dove la temperatura è così alta.