La situazione del traffico sta per diventare davvero intensa nei prossimi giorni. In particolare in alcuni frangenti è segnalato il famoso bollino nero

Fonte: iStock Traffico intenso: questi i giorni da bollino nero

Il mondo delle auto è in continuo mutamento anche e soprattutto da un punto di vista tecnologico. Negli ultimi anni si è assistito ad un’enorme spinta dal punto di vista dell’elettrico con l’arrivo sulle nostre strade di tantissime vetture di nuova generazione. Non è tutto però perché sempre più spesso le Case automobilistiche investono sulla tecnologia e in maniera particolare su quei dispositivi che garantiscono maggiore sicurezza a coloro i quali utilizzano la vettura.

Non a caso l’Europa ha deciso dallo scorso luglio di rendere gli ADAS obbligatori su tutte le auto in vendita. A questo si aggiungono poi le varie sperimentazioni che si stanno effettuando per la guida autonoma. Un campo dove si stanno facendo passi da gigante che potrebbe portare in futuro benefici anche per una delle peggiori piaghe per i guidatori: il traffico. Un tema quanto mai attuale in questo periodo di vacanze dove tutte le strade sono letteralmente congestionate di macchine.

Cosa fare in strada

Al momento ci sono già delle app che ci vengono incontro su questo aspetto. Inoltre alcuni strumenti di navigazione come Google Maps permettono di rilevare il traffico e addirittura suggeriscono deviazioni per evitarlo. Questi strumenti grazie all’intelligenza artificiale si stanno affinando sempre di più rendendo la guida più piacevole e sempre meno rischiosa.

Con l’arrivo di agosto tante persone sono pronte a mettersi in viaggio. In maniera particolare i grandi centri abitati si svuoteranno in favore delle città di mare, montagna e d’arte. Le strade saranno letteralmente prese d’assalto dai tanti villeggianti che si vorranno regalare un po’ di svago dopo 1 anno intero di lavoro. Come sempre noi consigliamo massima attenzione sotto svariati punti di vista. Per prima cosa è bene prendere le dovute precauzioni contro il caldo. Inoltre consigliamo ai guidatori di mettersi al volante solo quando sono pienamente lucidi e privi di stanchezza, a volte basta un colpo di sonno per fare un disastro.

I giorni da bollino nero

La Polizia di Stato, come sempre in questi casi ha già reso note le previsioni per quanto concerne il traffico nei prossimi giorni. In particolare si prevede un incremento di traffico nei primi due weekend del mese di agosto. Domani, sabato 3 agosto ci sarà un aumento sostanziale di tale fenomeno e la giornata non a caso è contrassegnata dal famoso bollino nero così come sabato 10.

Il ritmo di traffico però si manterrà sostenuto anche nelle domeniche. Per quanto riguarda la settimana di ferragosto, quella come sempre più chiacchierata, gli spostamenti cominceranno a partire da mercoledì 14 agosto e si terranno ritmi sostenuti anche per tutto il 15. Lo sciame di questo “movimento” proseguirà sino a lunedì 19, giorno in cui comincerà pian piano a calare.

Gli ultimi due weekend del mese di agosto seguiranno più o meno lo stesso trend con il traffico intenso da venerdì a domenica e in flessione il lunedì. Per quanto concerne il mese di settembre infine il fine settimana più caldo per il traffico è il primo. Quindi dal 6 all’8 settembre, con l’esodo che dovrebbe poi concludersi definitivamente lunedì 9 mattina. Sul sito http://www.poliziadistato.it è possibile consultare il calendario completo con i bollini di traffico e le varie indicazioni.