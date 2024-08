Sono giorni di traffico intenso in Italia. In particolare il weekend che è ormai alle porte vedrà le nostre autostrade completamente e inesorabilmente congestionate

Fonte: iStock Autostrade, fine settimana nero

Sono giorni sicuramente complicati sulle nostre strade. In Italia sono tutti in partenza per le vacanze e in ogni dove il traffico la fa da padrone. Lo studio di questo fenomeno fa parte dell’ingegneria del traffico, alcuni enti preposti si occupano di prevedere situazioni del genere così da dare la giusta assistenza agli automobilisti. In particolare, in questo periodo, il tutto viene complicato dalle alte temperature che ci sono in strada.

Sul sito autostrade.it è possibile monitorare il traffico in tempo reale, così da capire quali sono le arterie del nostro Paese più congestionate. Non è tutto però. Attraverso questo sito, infatti, è possibile anche calcolare il pedaggio che dovremo pagare per la strada scelta, aree di servizio e di parcheggio e soprattutto eventuali eventi di viabilità, meteo o chiusure temporanee. Questo può essere quindi un prezioso strumento per chi decide di mettersi in viaggio durante questo periodo.

I consigli per mettersi in viaggio

In caso di traffico vi diamo qualche prezioso consiglio sul comportamento da tenere in auto. Per prima cosa bisogna evitare improvvisi sbalzi di temperatura così da non sentirvi male. Cercate di tenere il climatizzatore non oltre i 6 gradi di differenza con la temperatura esterna. Inoltre è bene occuparsi della manutenzione dell’impianto di climatizzazione.

Proprio riguardo a questo, gli esperti consigliano di cambiare i filtri almeno una volta l’anno o ogni 15.000 km. Prima di accendere il condizionatore vi consigliamo di aprire i finestrini dell’auto così da far abbassare la temperatura interna dell’abitacolo. Quando state per arrivare a destinazione poi è bene spegnere qualche minuto prima il condizionatore lasciando accesa solo la ventola così da eliminare l’umidità.

Inoltre è bene evitare di mettersi al volante nei giorni di traffico intenso qualora dobbiate fare un tratto di strada molto lungo. L’asfalto, infatti, assorbe calore 5 volte di più rispetto a terra ed erba e dà luogo all’effetto “isola di calore”. Per quanto concerne, invece, il viaggio non è una brutta idea portarsi dietro una borraccia, magari termica, per bere durante il viaggio così da idratarsi.

Cosa aspettarsi nel weekend

Il weekend che è ormai alle porte si prevede sarà decisamente da bollino nero. Secondo la Polizia, in particolare sabato mattina, ci si aspetta un traffico davvero critico, che poi diventerà man mano sempre più intenso sino a raggiungere il suo apice in serata. Dalle 8 alle 22 i mezzi pesanti non potranno circolare.

La situazione dovrebbe invece migliorare verso domenica, quando secondo la Polizia, ci si attende un traffico da bollino giallo in mattinata. In serata, come spesso accade, dovrebbe crescere d’intensità del traffico con il bollino che diventa rosso. Domenica, infatti, c’è attesa per quello che dovrebbe essere il primo controesodo stagionale delle persone che terminate le proprie vacanze tornano verso la città. Sempre domenica il divieto di circolazione dei mezzi pesanti si allungherà di un’altra ora e sarà dalle 7 alle 22. Stando al calendario della Polizia di Stato l’intensità del traffico comincerà a scemare verso lunedì per poi ripartire con la sua curva di intensità nei giorni successivi a causa del ferragosto.