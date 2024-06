Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Nuova app che evita gli incidenti

Quando ci si mette al volante bisogna tenere conto sempre di tantissime variabili come ad esempio i pedoni o gli altri guidatori. Ad aggiungersi a questi problemi però ci sono anche le condizioni del manto stradale. In particolare in Italia spesso riscontriamo problemi in tal senso con buche di ingenti dimensioni che mettono a repentaglio l’incolumità delle nostre vetture, e in alcuni casi anche quelle delle persone. In particolare chi rischia tantissimo sono le moto che avendo di per sé minore stabilità sono inclini a veri e propri disastri in caso di incidenti causati da buche.

Finalmente però arriva in nostro soccorso un’app che potrebbe creare una vera e propria rivoluzione in questo frangente. Si chiama Anomaleet, è italiana ed è stata inserita tra le 300 startup vincitrici del Premio America Innovazione, inoltre ha anche vinto il Premio per l’innovazione per la vita assegnato a Roma durante il RideOn: Moto, Musica e Solidarietà.

Come funziona quest’app

Anomaleet è un sistema di analisi dei dissesti stradali. Si tratta di una piattaforma informatica con software e algoritmi proprietari. Quest’app è in grado di analizzare i vari problemi stradali che ci sono in città, ne analizza le criticità e gli eventuali pericoli e riesce a farlo in pochissimi secondi. Questa è un’invenzione dello startupper Volfango Politi insieme a Mauro e Michele Sala.

Grazie a questa innovativa app, sarà possibile mappare il manto stradale di tutto il territorio segnalando all’ente di competenza (sia esso Comune, Provincia o Regione) per intervenire prontamente sul danno e ripararlo. Questa è una realtà che esiste dal 2018 ed è stata offerta per dei test a titolo gratuito alla Pubblica Amministrazione.

Il sistema tramite sensori GPS e accelerometri speciali messi su vetture di servizio, è capace di analizzare lo stato delle nostre strade. Le auto classificano l’esperienza in base alle vibrazioni che possono essere di 4 livelli di gravità. A quel punto ci sono dei sopralluoghi fotografici automatici che vengono svolti da speciali telecamere messe sulle Anomaleet-CAR. Oltre a queste sono state create anche delle Anomaleet BIKE, 100% elettriche così da rilevare dissesti anche su piste ciclabili e marciapiedi. Tutti i dati vengono poi inviati a suite.anomaleet.com.

Benefici e costi

Anomaleet permette di controllare costantemente e in tempo reale l’usura del manto stradale prevenendo anche problemi futuri più seri. Questo naturalmente permette ai vari enti istituzionali di ridurre i costi di manutenzione e avere sempre un quadro completo della situazione. Al momento quest’app ha già effettuato 3 milioni di rilevazione, scovando oltre 750mila anomalie in tante grandi città come Roma, Milano, Vicenza e tanti altri. Proprio la città veneta, grazie a quest’app ha visto dimezzarsi le spese per gli interventi di riparazione strade.

Per quanto concerne il costo, questo viene ammortizzato facilmente dai Comuni. Alcuni si uniscono anche in consorzio come ad esempio hanno fatto Vigevano e Abbiategrasso. Questa soluzione è consigliata dalla stessa azienda proprietaria di Anomaleet che ha già sperimentato la cosa su diversi comuni con risultati davvero sorprendenti. In particolare, l’app in questione, ha garantito sinora i Comuni che ci hanno investito un risparmio ingente della spesa pubblica. Inoltre c’è anche un risparmio indiretto visto che in alcuni casi i Comuni sono costretti a versare ingenti somme agli automobilisti che commettono incidenti causati da buche non riparate.