Inizia il grande esodo degli italiani che si riverseranno sulle strade, e autostrade, del Paese per raggiungere i luoghi dove passare il periodo natalizio

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Le previsioni del traffico sulle Autostrade

Le vacanze di Natale si avvicinano rapidamente e, con esse, l’atteso aumento del traffico sulle strade e autostrade italiane. Per godersi al meglio le festività, è importante pianificare i viaggi con attenzione e tenere a mente le previsioni del traffico e i consigli utili per una guida sicura. Secondo le stime di Federalberghi, si prevede che oltre 18 milioni di italiani si metteranno in viaggio durante le festività natalizie, diretti principalmente verso le città d’arte e le località montane.

Previsioni traffico dettagliate

Dunque, gli avvisi sul traffico riguardano alcuni giorni critici, come sabato 21 fino a martedì 24 dicembre. Vediamo nel dettaglio:

sabato 21 dicembre : previsto un aumento significativo del traffico a partire dal pomeriggio, con il primo grande flusso in uscita dalle grandi città;

: previsto un aumento significativo del traffico a partire dal pomeriggio, con il primo grande flusso in uscita dalle grandi città; domenica 22 e lunedì 23 dicembre : traffico sostenuto per chi si riunisce con la famiglia per Natale;

: traffico sostenuto per chi si riunisce con la famiglia per Natale; martedì 24 dicembre: ultimi spostamenti previsti la mattina.

Per quanto riguarda i rientri, questi sono previsti in modo scaglionato durante i giorni di festa e il weekend successivo. L’altro momento da semaforo rosso è quello delle partenze per Capodanno 2025 (28 dicembre – 6 gennaio):

sabato 28 e domenica 29 dicembre : traffico intenso verso le località sciistiche e le città d’arte per le celebrazioni di Capodanno;

: traffico intenso verso le località sciistiche e le città d’arte per le celebrazioni di Capodanno; martedì 31 dicembre: qualche spostamento previsto.

In questo caso i rientri sono previsti, alcuni già il 1° gennaio, mentre la maggior parte saranno concentrati tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio.

Blocco dei mezzi pesanti

Per agevolare la circolazione, i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate saranno bloccati dalle 9:00 alle 22:00 nei seguenti giorni festivi:

Domenica 22 dicembre 2024

Mercoledì 25 dicembre 2024

Giovedì 26 dicembre 2024

Domenica 29 dicembre 2024

Mercoledì 1° gennaio 2025

Domenica 5 gennaio 2025

Lunedì 6 gennaio 2025

I consigli utili per un viaggio sereno

Esistono dei consigli utili per compiere un viaggio in auto, in autostrada o meno, senza problemi. Prima di salire sulla vettura per una lunga traversata, è meglio seguire questi suggerimenti:

Controllare lo stato del veicolo : assicurarsi che il veicolo sia in perfette condizioni, controllando freni, luci, olio e liquidi;

: assicurarsi che il veicolo sia in perfette condizioni, controllando freni, luci, olio e liquidi; Verificare gli pneumatici : controllare la pressione e il battistrada, e montare pneumatici invernali se necessario;

: controllare la pressione e il battistrada, e montare pneumatici invernali se necessario; Documenti in regola : assicurarsi di avere patente, libretto di circolazione e assicurazione a portata di mano;

: assicurarsi di avere patente, libretto di circolazione e assicurazione a portata di mano; Informarsi sulle previsioni meteo: controllare le previsioni meteo lungo il percorso e prepararsi a eventuali condizioni avverse.

Ci sono anche dei consigli validi per quando si è in viaggio, suggerimenti da seguire alla lettera per evitare di correre rischi e mettere a repentaglio la propria sicurezza è quella degli altri. Sembrerà scontato, ma è bene: