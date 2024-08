Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: iStock Il 24 e 25 agosto saranno giorni di traffico da bollino rosso sulla maggior parte dei tratti autostradali italiani

Tempo di rientri in città per milioni di vacanzieri . Con il mese di agosto giunto ormai agli sgoccioli anche per moltissimi italiani è arrivato il momento di chiudere gli ombrelloni, preparare le valigie, dire arrivederci alle località di vacanza e tornare alla routine cittadina. Il weekend alle porte, quello di sabato 24 e domenica 25 agosto, vedrà certamente un traffico intenso sulle autostrade nostrane soprattutto nelle ore mattutine o pomeridiane.

Sabato 24 e domenica 25 traffico da bollino rosso

Il prossimo weekend richiederà molta pazienza agli automobilisti che si metteranno in viaggio sulle autostrade italiane. Tutti coloro che dovranno rientrare in città, infatti, si scontreranno con un traffico da bollino rosso – ossia molto intenso – sia nella giornata di sabato 24 che in quella di domenica 25 agosto. La situazione, soprattutto domenica, dovrebbe migliorare in serata quando le previsioni indicano un traffico da bollino giallo, cioè intenso.

Meno complicata, invece, la situazione traffico per chi avrà la fortuna di andare adesso in ferie e si dovrà quindi recare nei luoghi di villeggiatura. Sia in direzione mare che in direzione montagna, infatti, è previsto un traffico scorrevole al sabato, mentre domenica mattina ci si dovrà armare di pazienza perché le previsioni indicano un traffico da bollino giallo. Al pomeriggio ed in serata, invece, le tratte autostradali – stando alle previsioni -torneranno scorrevoli.

ANAS ha cercato di rendere il più possibile liberi i tratti autostradali sospendendo il 70% dei cantieri attivi fino al 3 settembre così da evitare inutili ingorghi. Oltre alla sospensione di 906 cantieri su 1.278, si segnala come nella giornata di sabato sia in vigore il divieto di circolazione dalle 8 alle 16 per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate, mentre in quella di domenica il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sia in vigore dalle 8 alle 22.

Meteo clemente nel weekend del rientro

Arriva dal meteo una buona notizia per tutti i vacanzieri che saranno costretti al ritorno in città questo weekend dopo aver trascorso nelle località di vacanza le meritate ferie. Conclusa la fase di instabilità che ha caratterizzato il clima nel periodo immediatamente successivo a Ferragosto – con fenomeni temporaleschi anche intensi e un gradevole abbassamento delle temperature – il prossimo fine settimana vedrà il sole e il caldo protagonisti sulle autostrade nostrane.

La giornata di sabato 24 agosto si registreranno soltanto sui rilievi alcuni sporadici annuvolamenti e qualche fenomeno, mentre a far soffrire maggiormente gli automobilisti saranno il netto aumento delle temperature – sopra la media in tutte le regioni – e l’afa che renderà il caldo percepito ben poco sopportabile. Nelle regioni del nord Italia le massime toccheranno i 34 gradi, mentre al centro si registreranno 36 gradi. Al sud, invece, si toccheranno punte tra 36 e 37 gradi.

La mattinata di domenica 25 agosto inizierà con il cielo sereno in gran parte della nostra penisola, mentre la situazione evolverà rapidamente al pomeriggio. Nelle regioni del nord Italia, infatti, potranno verificarsi temporali sui rilievi alpini e prealpini, mentre in quello del centro sono previsti locali temporali sull’Appennino. Migliore la situazione nelle regioni del sud Italia dove soltanto sui rilievi sarà possibile il verificarsi di qualche rovescio.

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni del traffico è sempre utile consultare i canali del CCIS, le trasmissioni di Isoradio e i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai. Analogamente è sempre fondamentale una adeguata manutenzione della propria vettura prima di mettersi in marcia e pertanto è utile un controllo generale dei vari livelli dei liquidi nonché della pressione degli pneumatici per essere certi di viaggiare su un mezzo al massimo dell’efficienza.