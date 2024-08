Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Situazione traffico a ferragosto

Sono giorni complicati in Italia a causa del caldo afoso e del traffico che attanaglia le nostre strade. In tanti si stanno spostando verso città di mare e di montagna per godersi le meritate vacanze e inevitabilmente creano quel fastidioso fenomeno che si chiama traffico. Per affrontare al meglio questo genere di situazione è bene evitare di mettersi alla guida prima di aver fatto un attento controllo alla vettura. Naturalmente tale controllo dovrà essere effettuato da un meccanico autorizzato.

In particolare bisogna prestare molta attenzione all’impianto dell’aria condizionata. In questo periodo, con le temperature che si toccano, è bene essere sicuri di avere un condizionatore perfettamente funzionante prima di mettersi alla guida per lunghi viaggi. Altra cosa da fare è evitare di guidare nelle ore in cui le temperature raggiungono il loro picco massimo.

Il traffico a ferragosto

Il weekend di ferragosto si prospetta decisamente bello intenso. In particolare, al momento, c’è discordanza tra Autostrade per l’Italia e la Polizia di Stato. I primi dicono che sarà una giornata da bollino verde, mentre i secondi da bollino giallo in mattinata e rosso in serata. Insomma una grossa differenza di vedute. La situazione dovrebbe peggiorare già nella serata del 14 per poi esplodere definitivamente il 15, in particolare al mattino.

Il traffico dovrebbe poi calare di intensità il 16, salvo poi riprendere nuovamente nel weekend quando si incroceranno sia coloro che stanno andando in vacanza con coloro i quali stanno tornando dai luoghi di villeggiatura. Una situazione alquanto intricata che ormai si ripete a loop da diversi anni in questo periodo.

Consigli per viaggiare

Il traffico è sicuramente un fenomeno che fa poco piacere alle persone e diventa spesso un vero incubo per i guidatori. Ci sono però alcuni preziosi consigli da poter seguire in tal senso per rendere il tutto meno difficoltoso. Per prima cosa utilizzando servizi di telepedaggio come Telepass, UnipolMove e MooneyGo, si riesce a risparmiare davvero tanto tempo al casello saltando a volte delle lunghe code. Questo non solo ci porta un beneficio psicologico, ma anche economico visto il carburante che risparmiamo non essendo costretti a restare fermi dietro ad altre vetture nell’attesa di pagare il pedaggio.

Bisogna tenere in mente inoltre che venerdì dalle 16:00 alle 22:00, sabato dalle 8:00 alle 22:00 e domenica dalle 7:00 alle 22:00 sarà vietata la circolazione ai mezzi pesanti. Questo sicuramente aiuterà la situazione del traffico. Se volete restare sempre aggiornati sull’eventuale congestione delle strade prescelte per il vostro viaggio potete affidarvi a vari canali.

Con la DAB e in radio sulla frequenza 103.3 potete trovare IsoRadio, il canale attivo 24h su 24 della Rai. Anche RTL sulla frequenza 102.5 fa interventi straordinari sul traffico per tenervi aggiornati. Da telefono, invece, è possibile mettersi in contatto con il canale del CCISS grazie al numero verde gratuito 1518. Autostrade per l’Italia, invece, ha messo a disposizione il numero a pagamento 840.04.21.21. C’è poi l’app di Autostrade e quella del CCISS, senza trascurare alcuni servizi di navigazione come Google Maps, che offrono informazioni in tempo reale. Infine, cosa da non sottovalutare, c’è la possibilità di tenersi aggiornati sul traffico anche attraverso i canali social ufficiali del CCISS e di Autostrade.