In vista del consueto esodo estivo, la Polizia Stradale ha comunicato le previsioni del traffico per quanto riguarda i mesi di fine giugno e luglio in Italia

Fonte: 123RF Le previsioni del traffico di giugno e luglio 2024

Torna l’estate e per gli automobilisti si prospettano dei giorni di fuoco, in tutti i sensi. Secondo quanto riporta la Polizia di Stato sui propri canali a partire da oggi cominceranno i primi disagi lungo le strade italiane, che diverranno un habitué, come al solito, lungo l’intera stagione estiva. In particolare, le date da cerchiare in rosso più delicate saranno quelle dei week-end di fine giugno e luglio, quando avverrà un esodo estivo di massa, dalle città alle località marittime o montuose.

Informarsi in via anticipata può fare la differenza, consentendo di risparmiarsi delle lunghissime colonne. Già oggi è previsto un traffico intenso (contrassegnato dal celebre bollino giallo) e lo stesso varrà nel corso di tutto domani e domenica. Il 30 giugno tornerà, invece, il divieto di circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate, in fasce orarie diverse.

Come rimanere aggiornati

Anche se piuttosto banale, il consiglio è di mettersi alla guida nelle fasce orarie di traffico regolare, qualora ve ne sia la possibilità, senza correre il rischio inutile di ritrovarsi “in trappola” nel traffico e di arrivare a destinazione con notevoli ritardi. Un’altra buona dritta da porre in pratica consiste nel monitorare le previsioni del meteo: oltre ai classici telegiornali e ai programmi d’informazione, numerosi siti web e le app, scaricabili sui principali sistemi operativi permettono di rimanere aggiornati sugli sviluppi.

I consigli della Polizia Stradale

“Per una partenza in sicurezza – raccomandano le Forze dell’Ordine nella nota – si raccomanda di adottare comportamenti prudenti e il rispetto delle norme stradali. In particolare, verificare l’efficienza del veicolo, sistemare i bagagli senza sovraccaricare l’auto, individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali, evitare di mettersi alla guida dopo aver mangiato o bevuto abbondantemente, partire riposati e aggiornati sulle condizioni del traffico”. Di seguito, riportiamo il bollettino completo elaborato da Viabilità Stradale, prendendo in considerazione solo le giornate da attenzionare: