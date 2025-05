Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Chery presenta nuovo marchio: svelata la iCaur V23

Il mondo delle auto è sempre di più in grande fermento, diversi costruttori (soprattutto cinesi), infatti, stanno dando vita a nuovi brand da poter esportare in giro per il mondo. Uno di questi è Chery, che già di recente è approdata in Italia con Omoda e Jaecoo e presto dovrebbe portare al battesimo un nuovo marchio in Europa. Nello specifico la novità si chiama iCaur e vuole in particolare approcciarsi con un pubblico più giovane. L’offerta messa a disposizione sarà di veicoli sia elettrici che dotati di range extender, tutti con capacità di fuoristrada.

L’idea di Chery è quella di espandere la propria rete attraverso iCaur in oltre 100 Paesi nei prossimi 3 anni e dare vita a più di 2.000 showroom. Il nuovo brand è stato presentato al Salone di Shanghai 2025, dov’è stata svelata al pubblico la iCaur V23, un fuoristrada compatto, dalle linee squadrate, che ricorda un po’ una mini Jeep. L’auto in questione è lunga 422 cm, larga 191 cm e alta 184 cm. Monta inoltre ruote da 21 pollici.

Presentato un fuoristrada compatto

Il nuovo fuoristrada cinese promette in particolare un abitacolo interno molto ampio, con pavimento piatto e spazio per le gambe superiore alla media per i passeggeri posteriori. Attraverso i comandi vocali inoltre sarà possibile attivare la navigazione, la riproduzione musicale e le impostazioni del clima.

La iCaur V23 è spinta da due motori elettrici, che insieme erogano 211 CV e danno la trazione integrale. La vettura in questione inoltre monta una batteria da 81,7 kWh, che offre un’autonomia di 500 km. Su quest’auto sono previsti diversi accessori progettati per l’offroad. Ci saranno, infatti, ben 24 componenti modulari come ad esempio i passaruota removibili, paraurti intercambiabili e le luci dei freni alte. Tutto questo permette al cliente di potersi interfacciare con una vettura altamente personalizzabile. In fondo i giovani spesso sono attratti proprio dalla prospettiva di poter rendere il proprio veicolo in un certo qual modo “speciale”. Naturalmente la V23 sarà dotata di tutti gli ADAS necessari come: l’assistenza alla guida, il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia, il sensore di angolo cieco e la frenata automatica di emergenza. A partire dal 2026 questo nuovo marchio approderà anche in Europa. Per il momento non si conosce ancora il prezzo di quest’auto.

Un nuovo mondo alle porte

L’operazione messa in piedi da Chery con iCaur non è certo una novità. Di recente ad esempio anche BYD ha battezzato Denza, nuovo brand premium che punta a conquistare il mercato europeo battagliando con colossi come Mercedes e Audi. In particolare questo nuovo marchio ha destato particolare scalpore dopo aver presentato la Z9 GT, una vettura capace di parcheggiare in parallelo sterzando le ruote posteriori. Insomma la concorrenza sembra più agguerrita che mai da parte dei cinesi, che come sappiamo hanno investito tantissimo negli ultimi anni nell’automotive.

Presto la geografia motoristica mondiale potrebbe essere definitivamente stravolta. Per questo motivo anche alcuni grandi marchi europei si stanno aprendo a collaborazioni proprio con i costruttori di Pechino. In particolare sulla tecnologia elettrica, dove i cinesi, forti di aver anticipato i tempi, sono ancora un passo avanti rispetto a tanti marchi del Vecchio Continente.