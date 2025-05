Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Da venerdì 9 maggio e sino a domenica 1 giugno 2025, andrà in scena una delle grandi classiche del ciclismo mondiale: il Giro d’Italia. Giunto alla sua edizione numero 108, è da sempre uno degli eventi sportivi più famosi al mondo. Protagonisti della kermesse però saranno implicitamente anche le auto, che da sempre accompagnano gli atleti. In particolare, attraverso un comunicato stampa, è stato annunciato l’impegno congiunto di Toyota e Continental per questa manifestazione.

Toyota, infatti, sarà Official Car e Mobility Partner, mentre Continental si presenta come Top Sponsor e Official Tyre. I due colossi affiancheranno i ciclisti e gli organizzatori mettendo a disposizione soluzioni di mobilità sostenibile. Il marchio nipponico si presenterà al Giro con la su gamma di modelli elettrificati, con oltre 60 vetture presenti che rappresenteranno le varie tecnologie del brand giapponese: ci sarà il Full Hybrid, il Plug-in Hybrid e poi il Full Electric Toyota con bZ4X infine la tecnologia Fuel Cell della berlina Mirai alimentata ad idrogeno.

Insieme per un unico obiettivo

In particolare però, grande protagonista del Giro d’Italia sarà la Toyota C-HR Plug-in Hybrid, che coniuga sostenibilità e sicurezza alle performance e al piacere di guida. Queste auto saranno tutte equipaggiate con i pneumatici di nuova generazione Continental, che garantiscono la massima performance in ogni condizione di asfalto. Questi contribuiscono tra le altre cose anche alla riduzione dei consumi e quindi ad una maggiore efficienza dei veicoli.

Continental metterà a disposizione anche l’AllSeasonContact 2, l’ultimo nato nel segmento 4 stagioni. Ci sarà poi il Continental UltraContact, che in questa occasione avrà un’edizione speciale con marcatura colorata. Christian Mohorovicich, Direttore Marketing Toyota Italia, ha così commentato la cosa: “Il Giro d’Italia sarà l’occasione per mostrare concretamente il nostro approccio multi-tecnologico alla strategia di elettrificazione, mettendo al servizio degli organizzatori tutta l’esperienza Toyota nel campo della mobilità sostenibile e anche della sicurezza, che per noi è sempre al primo posto e che sappiamo essere il risultato della sinergia tra le tecnologie del veicolo e quelle degli pneumatici che lo equipaggiano”.

Negli ultimi anni, purtroppo, abbiamo assistito spesso a terribili incidenti che hanno coinvolto auto e ciclisti. Per questo motivo Toyota ha deciso di puntare forte sulla tecnologia al servizio della mobilità così da dare vita a veicoli che rispettano l’ambiente e allo stesso tempo sono in grado di proteggere tutti gli utenti della strada: conducenti, pedoni e ciclisti. Tutto ciò si concretizza nei vari aiuti alla guida montati sulle vetture del marchio nipponico.

Tecnologia al servizio della sicurezza

Un esempio è dato dal Toyota T-Mate, una suite di tecnologie che conta sul pacchetto Toyota Safety Sense e una gamma completa di ADAS. Questi dispositivi al momento sono equipaggiati su tutte le Toyota e aiutano il guidatore in ogni contesto. Tra le varie funzionalità ci sono: il Pre-Collision System (evita impatti rilevando potenziali ostacoli), il Proactive Driving Assist (regola frenata, accelerazione e sterzo in caso di pericoli), l’Emergency Driving Stop System (in caso di inattività del conducente, arresta il veicolo, attiva i segnali di emergenza e sblocca le portiere per aiutare eventuali soccorsi), il Rear Seat Reminder System (avvisa se è stato dimenticato qualcosa o qualcuno sul sedile posteriore), il Safe Exit Assist (rileva l’arrivo di bici o altri veicoli nel momento dell’apertura della portiera). Queste tecnologie non solo tutelano gli occupanti del veicolo, ma migliorano in generale la sicurezza stradale.