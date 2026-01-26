Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Che Toyota fosse in grado di stupire con le proprie creazioni lo sappiamo da tempo immemore. Dalle nostre parti ciò che ha sempre convinto degli operosi giapponesi quanto di buono sono riusciti a sfornare, soprattutto, quando si parla di auto di piccola taglia. L’ultimo capolavoro di questa stirpe è la rinnovata Toyota Aygo X, la prima vettura di segmento A a poter vantare l’adozione di un propulsore Full Hybrid, nello specifico lo stesso che si può avere anche sulla “sorellona” Yaris. I benefici di questo sistema propulsivo sono netti, perché rispetto alla precedente generazione, la più piccola creatura del colosso nipponico migliora sia in termini di performance che di efficienza, e i dati lo dimostrano in modo franco. Provare per credere.

Cambia radicalmente il comportamento

Dunque, Toyota ha portato l’ibrido dove nessuno aveva osato davvero. Sulla nuova Aygo X scompare il vecchio tre cilindri benzina da 1.0 litro, ormai andato in pensione, sostituito da un sistema condiviso – come anticipato – con Yaris e Yaris Cross. Nella fattispecie parliamo di un 1.5 litri Full Hybrid capace di esprimere una potenza complessiva di 116 CV, ben 44 in più rispetto alla generazione precedente.

Numeri che, su un’auto di queste dimensioni, cambiano radicalmente il comportamento su strada. L’Aygo X non è più soltanto un veicolo razionale per sgusciare nel traffico urbano di tutti i giorni, ma diventa un oggetto brillante, dall’ottima reattività anche nei percorsi fuori dal circuito cittadino. L’accelerazione migliora in modo sensibile, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 9,2 secondi, mentre la risposta dell’acceleratore beneficia di un’ottima messa a punto del sistema ibrido, che crea una connessione più lineare tra regime del motore e spinta. Il risultato è una sensazione di immediatezza che rende la guida più coinvolgente, ma sempre fluida.

Un lavoro certosino

Alla base di questo comportamento coinvolgente c’è anche la piattaforma GA-B della Toyota Global New Architecture. Una struttura che garantisce un baricentro basso e una carrozzeria particolarmente rigida, elementi fondamentali per sfruttare al meglio l’aumento di potenza. Sospensioni, freni e sterzo sono stati aggiornati per accompagnare questa evoluzione: per la prima volta, la Aygo X adotta freni a disco su tutte e quattro le ruote, mentre i controlli dello sterzo sono stati ottimizzati per restituire una sensazione di maggiore leggerezza e precisione. Il raggio di sterzata inferiore ai cinque metri completa un quadro di grande agilità.

Integrare un sistema Full Hybrid così sofisticato in un’auto lunga poco più di tre metri e mezzo non è stato semplice. Toyota ha dovuto ripensare completamente il packaging della vettura, mantenendo invariati sia il passo di 2.430 mm sia la capacità del bagagliaio. La soluzione è raffinata: per la prima volta su un Full Hybrid Toyota, i due stack di celle della batteria sono posizionati uno accanto all’altro lungo tutta la larghezza del pavimento, in senso longitudinale sotto i sedili posteriori. La batteria ausiliaria, invece, trova spazio sotto il piano di carico, senza sacrificare la praticità.

Consumi da primato

C’è poi il capitolo dei consumi, quello che più di ogni altro mette d’accordo testa e portafoglio. Perché la nuova Aygo X Full Hybrid riesce in un equilibrio che, fino a poco tempo fa, sembrava impossibile: offrire prestazioni nettamente superiori senza chiedere nulla in cambio al distributore. I dati ufficiali parlano di 3,7 litri ogni 100 chilometri ed emissioni di CO₂ di appena 85 g/km, valori che la pongono ai vertici del segmento A. Il merito è da attribuire a un sistema ibrido che lavora in modo continuo e intelligente, sfruttando la trazione elettrica ogni volta che è possibile e facendo intervenire il gruppo termico solo quando serve davvero.

Il risultato è una marcia spesso silenziosa, fluida, quasi ovattata, a tutto vantaggio dell’efficienza. Anzi, la sensazione è quella di un’auto che scorre su strada con naturalezza, trasformando ogni rallentamento in energia recuperata da sfruttare, poi, quando vi è la necessità. Toyota Aygo X Full Hybrid riesce in un’impresa difficile, quella di rivoluzionare il mondo delle citycar, ormai messo in soffitta da tanti costruttori, garantendo performance e consumi che stracciano la nostalgia e i ricordi. Il futuro fa meno paura, anche a bordo di un’auto così compatta.