Fonte: Ufficio Stampa Autostrade per l'Italia Dal 20 dicembre al 16 gennaio sarà valida la nuova iniziativa di Autostrade per l'Italia

Autostrade per l’Italia si impegna a garantire la sicurezza dei viaggiatori durante le festività natalizie con un’iniziativa speciale. Fino al 19 gennaio, in collaborazione con i suoi partner commerciali, offre servizi gratuiti nelle Aree di Servizio per contrastare la stanchezza e promuovere la manutenzione dei veicoli, con un caffè gratuito nelle ore notturne e un check gratuito per gomme e liquidi delle auto nell’arco di tutte le giornate. Una piccola carezza ai tanti automobilisti che si metteranno al volante durante questo lungo periodo, e che si muoveranno su tutte le arterie dello Stivale da nord a sud. Un’iniziativa che guarda alla salvaguardia del bene più prezioso: la vita.

Un caffè per combattere la stanchezza

Lo abbiamo anticipato, Autostrade per l’Italia si impegna a garantire un caffè gratuito per chiunque lo richiederà all’interno degli spazi messi a disposizione dai suoi partner commerciali. L’iniziativa che parte adesso (20 dicembre 2024, ndr) e durerà fino al 19 gennaio permetterà, ogni giorno, dalle 23:00 alle 5:00, ai viaggiatori di gustarsi un caffè gratuito presso tutte le Aree di Servizio.

Questa soluzione mira a contrastare il rischio di incidenti causati dalla sonnolenza, particolarmente frequente durante i viaggi notturni. Inoltre, offrire un caffè gratuito incoraggia i conducenti a fare una pausa, a sgranchirsi le gambe e riposarsi, migliorando la loro vigilanza e riducendo il rischio di colpi di sonno. Tutte soluzioni pensate per alzare la guardia e l’asticella della sicurezza lungo le autostrade del nostro Paese.

Controlli gratuiti per garantire vetture più sicure

L’altro punto focale di questa iniziativa portata avanti da Autostrade per l’Italia prevede che dalle 6:00 alle 22:00 – sempre dal 20 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025 -, i viaggiatori potranno usufruire di un servizio gratuito di verifica delle gomme e dei livelli dei liquidi del motore. Questo check importante offre la possibilità di mantenere sotto controllo lo status dei veicoli, affinché essi possano viaggiare in condizioni ottimali per affrontare le varie traversate scelte dai loro guidatori, riducendo il rischio di guasti e incidenti derivanti da qualche malfunzionamento imprevisto.

Questa ulteriore operazione, si inserisce in un programma più ampio di campagne sulla sicurezza stradale promosse da Autostrade per l’Italia. Il Gruppo prosegue a investire in progetti che mettono al centro la sicurezza delle persone. Le Autostrade, inoltre, invitano tutti i viaggiatori a usufruire dei servizi offerti e a viaggiare in sicurezza durante le festività. Fare una sosta è sempre una buona idea per garantire un viaggio più sicuro e sereno.

“Offrendo un caffè e incentivando la sosta – afferma Massimo Iossa Direttore Aree di Servizio – aiuteremo i conducenti a rimanere vigili, contrastando i colpi di sonno che sono una importante causa di incidentalità durante i viaggi notturni. I controlli sullo stato di pressione delle gomme e sui livelli dei liquidi del motore, invece, garantiranno che i veicoli siano in condizioni ottimali per affrontare la strada”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i seguenti partner commerciali di Autostrade per l’Italia: