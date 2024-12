Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Autostrade, in arrivo la riforma: cosa cambia per pedaggi e concorrenza

Autostrade per l’Italia è una società per azioni che, nata come società pubblica, è stata poi privatizzata a partire dal 1999 finendo tra le mani tra le altre cose dei Benetton. In seguito ai noti fatti del crollo del Ponte Morandi, l’azienda è finita nell’occhio del ciclone dell’opinione pubblica. Per questo motivo il 31 maggio 2021 è tornata ad essere statale. Naturalmente in questi anni l’Italia è dovuta intervenire in vari modi, con leggi ad hoc, per gestire al meglio la situazione Autostrade.

Lo scorso 11 dicembre è arrivata l’approvazione della nuova riforma delle concessioni autostradali. Le norme, contenute nel ddl Concorrenza puntano a molte novità. Come spiegato dal vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, l’obiettivo è quello di dare tranquillità e stabilità, ma soprattutto di creare una situazione di equilibrio per quanto concerne i pedaggi, che oggi presentano dislivelli da regione a regione.

Cosa cambia su pedaggi e concessioni

Il ddl è stato approvato lo scorso 11 dicembre dal Senato e l’iter si è così concluso. Per prima cosa il testo tratta il tema spinoso della concorrenza. Le concessioni in futuro, infatti, non potranno superare i 15 anni (la precedente società l’ha gestita per 22 anni). Al termine di tale lasso di tempo bisognerà poi indire una gara per l’eventuale rinnovo o affidamento a nuovo soggetto. Sono previste deroghe qualora vi siano degli investimenti green. Allo stesso modo, qualora vi fossero situazioni particolari come ad esempio gravi inadempienze da parte del concessionario, possono essere revocate. Le concessioni dovranno inoltre sempre essere affidate dal ministero dei Trasporti tramite una gara. In alcuni casi però, dove sarà permesso, ci potrà essere anche l’affidamento diretto o in house, ovvero a società di gestione pubblica.

Per quanto concerne le tariffe non vi sarà il pedaggio unico nazionale, come si era vociferato invece nei mesi scorsi. Nicola Zaccheo, presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, aveva attaccato l’idea facendo presente come ad esempio la Francia, unico Paese europeo che aveva attuato una misura simile, abbia poi fatto marcia indietro.

Nuovo piano tariffario

Naturalmente le nuove tariffe riguarderanno quelle concessioni che sono in scadenza dal 2025 in poi. Per queste sarà applicato un modello completamente nuovo. Per prima cosa i pedaggi dovranno andare a coprire i costi dell’infrastruttura in oggetto, quindi parliamo di costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo, ma anche i finanziamenti pubblici concessi ed eventuali costi esterni. Parte della tariffa verrà riscossa dai concessionari, ma una parte sarà destinata invece allo Stato. I soldi nello specifico verranno incassati dai concessionari, che dovranno poi versare la quota spettante allo Stato in appositi fondi che faranno capo al ministero dei Trasporti.

Le risorse potranno essere poi utilizzate per eventuali costi maggiori degli investimenti rispetto alle previsioni iniziali e per la quota residua, alla realizzazione di interventi per mettere in sicurezza la viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale. Nello specifico non si sa ancora se queste nuove norme andranno ad incidere o meno sui costi dei pedaggi. Qualche mese fa però l’ad di Autostrade, Roberto Tomasi aveva offerto rassicurazioni sul tema.

Insomma c’è tanta carne sul fuoco. A queste modifiche si aggiunge anche il nuovo Codice della Strada partito da poco che prevede diverse novità come ad esempio la sospensione della patente. Staremo a vedere se questa nuove leggi riusciranno a rendere le strade del nostro Paese più sicure.