Cosa non lasciare mai a bordo della propria auto sotto il sole

L’arrivo delle giornate estive porta con sé il caldo e le temperature elevate. Presi dalla “euforia” del bel tempo, e traditi un po’ dall’inesperienza (o sbadataggine), capita di fare dei passi a vuoto clamorosi. Prima di pentirsene quando ormai il danno sarà fatto, val la pena informarsi in via preventiva sugli oggetti da non lasciare mai in auto sotto il sole. Scopriamo quali sono.

Bottiglie e smartphone

Le bottiglie di plastica, soprattutto quelle in PET, rischiano di rilasciare sostanze chimiche nocive alla salute in presenza di elevate temperature. Inoltre, l’aumento della pressione al loro interno potrebbe causarne l’esplosione. Quando in ballo c’è il nostro benessere fisico tenere gli occhi aperti dovrebbe essere il passaggio naturale. Lattine di bibite gassate, spray deodoranti, schiuma da barba e ulteriori articoli sotto pressione è opportuno porli al riparo. INon serve aggiungere che i potenziali effetti sono seri, sia per le persone che per le cose. I farmaci sono altresì sensibili a determinate condizioni climatiche. Prova a prendere un qualsiasi bigino dei prodotti conservati in dispensa: ti mettono senza dubbio in guardia a tal proposito. Nella migliore delle ipotesi perdono efficacia (tradotto: soldi spesi a vuoto), nella peggiore il tuo corpo ne risentirà. Morale della favola: collocali sempre e comunque in un luogo fresco e asciutto, all’interno della vettura o in una borsa frigo.

Le dotazioni tecnologiche sono diventate una costante pure delle quattro ruote. Maxi-display, connettività non stop e sistemi ausiliari alla guida semplificano le operazioni. Che sia nel parcheggio o nella circolazione durante le ore notturne, sapere di poterci fare affidamento è rassicurante. La facoltà di collegare gli smartphone rappresenta poi una grossa attrattiva, comune anche nelle migliori city car elettriche e nelle utilitarie meno sofisticate. Una volta raggiunta la destinazione, evita di lasciare il cellulare esposto ai raggi solari: magari nessuno ti ha messo in guardia, ma i danni potenziali sono notevoli. Allo stesso modo, poni al riparo i tablet, i computer portatili e qualsivoglia device tecnologico. Una dimenticanza è capace di comportare dei problemi alla batteria, allo schermo e ad altri componenti interni. La copertura della garanzia scatta in un novero prestabilito di circostanze, a seconda delle voci inserite alla sottoscrizione del contratto.

Lenti degli occhiali, cibo e bevande

Le lenti degli occhiali, soprattutto quelle in plastica, possono deformarsi o addirittura sciogliersi se esposte al calore intenso. In aggiunta, la montatura rischia di rovinarsi. Sei mamma o papà di un bambino piccolo? Occhio anche qui: seggiolini auto, passeggini e giocattoli sono tutti degli oggetti da non lasciare mai in auto sotto il sole. I materiali di fabbricazione potrebbero surriscaldarsi troppo, al punto da diventare un pericolo per i bambini.

Se tieni alla cura dell’aspetto esteriore, avrai una nutrita scorta di creme solari, trucchi e ulteriori prodotti cosmetici: il sole è capace di alterarne la composizione e renderli inutili o persino dannosi alla pelle. Cibo e bevande, specie quelli deperibili, è opportuno conservarli in un luogo appropriato. Il calore accelera il processo di deterioramento degli alimenti, fino a risultare non più commestibili. Le piante hanno vita breve nell’abitacolo se poste in “bella mostra”: le foglie andranno ad appassire e morire in poco tempo e allora avrai poco di che lamentarti con la sfortuna. Borse, scarpe, cinture e altri oggetti in pelle o similpelle non sono, infatti, mai da lasciare sotto il sole: nel medio-lungo periodo si rovinerebbero.