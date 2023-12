Classifica top 5 per le auto elettriche da città

Una delle cose che più irritano gli automobilisti quando sono alla guida è il non trovare un posto dove parcheggiare la propria automobile. In particolare chi per un motivo o per un altro è abituato a guidare in grandi città (vale sia per chi ci vive, che per chi ci lavori o per chi le frequenti per altri motivi) si è sicuramente ritrovato a dover girare alla ricerca di un posto dove parcheggiare la propria vettura.

Ecco perché a chi è intenzionato ad acquistare un’automobile da utilizzare prevalentemente in città, il consiglio è quello di orientarsi su modelli snelli, che occupano poco spazio e sono più facili da parcheggiare, visto che non hanno bisogno di grandi posti: le cosiddette city car in pratica. E se allo stesso tempo volete dare una mano anche all’ambiente, scendo delle auto a zero emissioni di CO2 nell’ambiente, qui potrete trovare degli utili consigli sulle migliori 5 auto piccole per la città completamente elettriche.

Fiat 500e: un’icona più che una semplice automobile

Quando si parla di city car in Italia è impossibile non citare la Fiat 500, un’auto iconica, diventata u vero e proprio simbolo della casa automobilistica torinese e conosciuto in tutto il mondo. Da quando è tornata in commercia nel 2007, con una versione molto simile alla storica 500 F, ha avuto un successo enorme. La Fiat 500 c’è anche in versione elettrica, la 500e.

Fra le tante automobili elettriche in circolazione non è la più economica, il prezzo di listino parte infatti da 28.950 euro, ma si tratta comunque di un’automobile perfetta per la città, moderna, con una batteria che ha un’autonomia di 320 chilometri e che è in grado anche di ricaricarsi molto velocemente, basti pensare che con appena 5 minuti di ricarica si possono arrivare a percorrere fino a 50 chilometri.

Ovviamente la Fiat 500e è anche un’auto sicura, dotata di vari sistemi di assistenza alla guida come il monitoraggio della stanchezza del conducente e la frenata d’emergenza con riconoscimento dei pedoni. E poi è anche un’automobile moderna, predisposta anche al sistema Android Auto e Apple CarPlay.

Renault Twingo E-Tech: un grande classico dalla Francia

Se invece siete alla ricerca di una city car elettrica ma a prezzi più bassi, uno dei modelli che vi consigliamo è la Renault Twingo E-Tech. Il prezzo di listino di questa vettura, nella versione Equilibre, parte da 24.050 euro. Ma sono disponibili anche altre due versioni, Techno e Urban Night, a cifre leggermente superiori: 25.250 euro e 26.350 euro.

Si tratta di un’automobile compatta, facile da guidare, con un motore alimentato da una batteria da 22 kWh che è in grado di far percorrere alla vettura fino a 200 chilometri con una ricarica. Uno degli aspetti più interessati di questa automobile riguarda la tecnologia e il modernissimo sistema di infotainment.

A dispetto delle dimensioni ridotte, la Renault Twingo E-Tech può comunque contare su un bagagliaio con una capacità di 240 litri. Si tratta di un’automobile pensata per essere utilizzata soprattutto in città, infatti la velocità massima che può raggiungere non supera i 135 chilometri orari: non è consigliata quindi a chi è abituato a utilizzare l’automobile per compiere lunghi viaggi ma è perfetta per l’uso cittadino.

Renault Zoe E-Tech: una delle più amate (e vendute) in Europa

Restando in casa Renault, c’è anche un altro modello di automobile che merita di essere inserito tra le city car che consigliamo di acquistare. Parliamo della Renault Zoe E-Tech, ovvero una delle automobili elettriche più vendute in Europa. E non è un caso.

Il prezzo di listino parte da 33.500 euro per la versione Equilibre, da 35.100 euro per la versione Evolution e da 37.920 euro per la versione Iconic. Prezzi certamente più alti rispetto a quelli delle automobili che abbiamo citato in precedenza ma giustificati dalle prestazioni che quest vettura è in grado di fornire.

Basti pensare che la batteria ha una capacità di 52 kWh e consente di percorrere fino a 395 chilometri con una sola ricarica. La Renault Zoe è un’automobile moderna, dotata di numerosi sistemi di sicurezza che sono di grande aiuto all’automobilista che la guida.

La Mini Cooper E: eleganza al comando

Cambiamo ora casa automobilistica e dalla Renault passiamo alla Mini. Qui possiamo trovare una delle city car più amate di sempre in una nuova versione completamente elettrica: parliamo della Mini Cooper E. Non si tratta certamente di una delle automobili più economiche del settore ma è una garanzia in termini di qualità.

Il prezzo di partenza della versione Essential è di 32.308,47 euro, che sale a 37.068,47 euro della versione Classic, 39.548,47 euro della versione Favoured, fino ai 40.478,47 euro della versione John Cooper Works.

L’auto può contare su un bagagliaio da 200 litri che diventa di 800 litri se si abbattono i sedili posteriori. Nella versione più economica, quella Essential, la Mini Cooper E ha un’autonomia di circa 300 chilometri ma uno dei punti di forza di questa automobile è data dalle prestazioni e dalla capacità di passare da 0 a 100 chilometri in appena 7,3 secondi.

La Citroen Ami: la minicar che va bene per tutti

Chiudiamo questa guida sulle auto da città elettriche che vi consigliamo con un modello particolare, certamente molto differente rispetto a quelli che abbiamo analizzato in precedenza. A quale auto ci riferiamo? Alla Citroen Ami.

È la minicar perfetta per muoversi all’interno di un contesto urbano, di dimensioni ultraridotte, ha soli due posti, con i suoi 2,41 metri di lunghezza, può essere parcheggiata facilmente anche negli spazi più ristretti. E poi ha il grande vantaggio di costare molto meno rispetto alle automobili di cui abbiamo parlando in precedenza: il prezzo di partenza è infatti 7.990 euro. E per quanto riguarda l’autonomia della batteria? Arriva fino a 75 chilometri con una ricarica mentre la velocità massima che questa vettura può raggiungere sono i 45 chilometri orari.

Essendo una minicar e non una vera e propria automobile, non è necessario avere la patente B per guidarla, ma è sufficiente il patentino che si può ottenere a partire dai 14 anni. Ma la Citroen Ami può essere guidata da tutti e per destreggiarsi nel traffico cittadino e non perdere troppo tempo nella ricerca di un posto dove parcheggiarla può essere sicuramente una delle soluzioni migliore.