Ecco quali sono le migliori cinque minicar elettriche presenti sul mercato per destreggiarsi al meglio nel traffico: per guidarle basta la patente AM

Top 5 delle minicar

Il mondo delle auto elettriche non è formato solamente da Suv o da vetture di grandi dimensioni, ma anche dalla minicar: auto di piccole dimensioni, ideali per districarsi all’interno del traffico cittadino e facili da parcheggiare. Ma quali sono le migliori minicar presenti sul mercato? Quali sono le loro caratteristiche? Che patente ci vuole per poterle guidare. A tutte queste domande rispondiamo in questa guida per aiutarvi nella scelta della minicar elettrica più adatta a voi, nel caso in cui foste interessati ad acquistarne una.

Minicar: la patente necessaria per poterle guidare

Per poter guidare una minicar non è necessario essere un possesso della patente B (quella che si può prendere a partire dai 18 anni di età e serve per guidare le automobili), basta infatti essere in possesso del patentino AM, lo stesso che serve per guidare i motorini e che può essere conseguito a partire dai 14 anni di età. Questo rende le minicar dei veicoli molto apprezzate anche dai più giovani, ma non solo.

Citroën Ami: una delle minicar più amate

Tra le varie minicar, uno di quelle che sta avendo maggiore successo è senza ombra di dubbio la Citroën Ami, caratterizzata dalla simmetria perfette tra la parte anteriore e quella posteriore che la rendono facilmente riconoscibile e che ha contributo in maniera decisivo al suo successo.

Passando alle dimensioni, la Citroën Ami ha lunghezza di poco superiore a 2,4 metri, la larghezza è di poco inferiore agli 1,4 metri mentre l’altezza è di circa un metro e mezzo. Per quel che riguarda il bagagliaio posto dietro ai due sedili per i passeggeri, questo ha una capacità di 63 litri. Considerando che si tratta in minicar può essere considerata abbastanza spaziosa.

Per quel che riguarda la batteria, quella Citroën Ami ha un’autonomia di ben 75 chilometri ma, soprattutto, è in grado di ricaricarsi in tempi abbastanza brevi. Per un pieno sono necessarie 4 ore. La velocità massima che può raggiungere è di 45 km/h. Per quel che riguarda il prezzo, la Citroën Ami può essere acquistata a partire da 7.990 euro.

Fiat Topolino: la storia torna in versione elettrica

Con la Fiat Topolino non parliamo di una semplice minicar, ma di un pezzo di storia dell’automobile e d’Italia che è tornata in una chiave moderna ed elettrica. La Fiat Topolino è stata realizzate in due versioni, quella Base e quella Dolcevita, senza portiere laterali e con il tettuccio apribile.

Le dimensioni sono ovviamente ridotte; lunghezza è di soli 2,535 metri, la larghezza è di 1,400 metri mentre l’altezza è di 1,530 metri. Per quel che riguarda il bagagliaio, ha una capienza di 63 litri.

La Fiat Topolino è inoltre dotata di cambio automatico. La batteria è collocata sotto i sedili, per questioni di sicurezza, e ha un’autonomia dichiarata di 75 chilometri. Ma uno degli aspetti più interessanti è quello dei tempi di ricarica: bastano infatti appena 4 ore per ottenere una ricarica completa che può essere effettuata con una semplice presa da 220 V. Il prezzo di partenza della Fiat Topolino è di 9.890 euro.

Estrima Birò: l’originalità al potere

Se siete alla ricerca di una minicar originale, che non passi inosservata, la Estrima Birò è certamente quella che fa per voi. La sua forma e le sue line sono uniche, come anche le dimensioni, che la rendono ancora più piccola rispetto a tutte le altre minicar: la lunghezza è di 1,74 metri, la larghezza è di 1,09 metri e l’altezza è di 1,59 metri.

La velocità massima che può raggiungere è di 45 km/h, la potenza è di 5 Cv. Il suo punto debole è però l’autonomia della batteria da 4 kW di cui è dotata: quella dichiarata è infatti di appena 55 chilometri (inferiore a quelle di tutte le altre minicar che abbiamo preso in considerazione). In pratica non potrete percorrere molta strada a bordo dei questa minicar.

L’Estrima Birò è disponibile in quattro versioni differenti: la Winter, la Summer, la Big e la Box. Il prezzo di partenza è di 9.490 euro.

E-Aixam City: linee classiche ma prezzo più alto

Tra le varie minicar che abbiamo preso in esame in questo articolo, la e-Aixam City è quella dalla linee più classiche, tanto che con la sua forma compatta a vederla appare proprio come una classica auto a dimensioni ridotte.

La e-Aixam City è un quadriciclo leggero da 6 kW/8,15 CV, ha una batteria agli ioni di litio da 6,5 Wh che è in grado di garantire una buona autonomia: quella dichiarata è infatti di 130 chilometri. Per quel che riguarda la velocità massima che è in grado di raggiungere, è di 45 km/h. Si può quindi facilmente intuire come questa minicar sia in grado di permettere di svolgere le classifiche commissioni quotidiane senza alcun problema e, allo stesso tempo, può essere tranquillamente utilizzata anche per le uscite con gli amici.

La e-Aixam City è disponibile in varie versioni: la City Pack, la City Sport, la Coupé Sport, la Coupé GTi e la Crossover Premium. Tutte queste versioni, oltre ad aver caratteristiche differenti, hanno anche prezzi diversi, ma in generale la e-Aixam City è la minicar più costosa fra tutte quelle prese in esame. Il prezzo base della City Pack è di 14.999 euro, quello della City Sport è di 16.499 euro. La Coupé Sport ha un prezzo di partenza di 18.299 euro, la Coupé GTi costa 19.999 euro, infine la Crossover Premium ha un prezzo di partenza di 19.799 euro.

Mobilize Duo: inquina poco ed è quasi totalmente riciclabile

Fra le minicar più interessanti c’è anche il Mobilize Duo. “Duo incarna la visione di Mobilize di fronte alle sfide della mobilità in ambito urbano e periurbano: è nato per offrire spostamenti quotidiani più semplici, più sicuri, più rispettosi dell’ambiente e in linea con le problematiche delle città di oggi”, ha spiegato il Ceo di Mobilize, Gianluca De Ficchy.

Per quel che riguarda l’autonomia, quella dichiarata è di 140 chilometri mentre la velocità massima che può raggiungere è, come quella delle altre minicar, di 45 km/h. Ma tra gli aspetti più interessanti del Mobilize Duo c’è anche il fatto che è stato realizzato con oltre il 40% di materiali riciclati e a loro volta sono riciclabili al 95%. Il Mobilize Duo può essere acquistato a partire da 9.990 euro.