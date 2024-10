Per l'anniversario l'iconica minicar elettrica ha rifatto il look e al Salone di Parigi è stata presentata in una nuova versione. Anzi, in due

Fonte: www.citroen.it L'Ami di Citroën festeggia il suo 4° compleanno, l'auto ha attirato più di 65.000 clienti

Buon compleanno Citroen Ami. La minicar della casa automobilistica francese ha compiuto proprio nel 2024 quattro anni e per festeggiare questo anniversario non poteva mancare un regalo pensato proprio per l’occasione. In questo caso il dono è stato scartato al Salone di Parigi ma a riceverlo sono gli utenti della strada: nella vetrina dell’evento nella capitale francese è stata infatti presentata ufficialmente la nuova Citroen Ami che sarà disponibile sul mercato a partire dal 2025. La minicar elettrica non ha ovviamente perso le sue caratteristiche principali ma ha avuto alcuni ritocchi al look e alcuni miglioramenti interni che l’hanno migliorata. Andiamo allora a scoprire nel dettaglio la nuova Citroen Ami.

Nuova Citroen Ami: le differenze con la versione precedente

Le prime differenze tra la nuova Citroen Ami e la versione precedente si possono vedere con un colpo d’occhio. La nuova Ami ha una nuova fascia anteriore e posteriore che le conferisce un aspetto che le conferisce un aspetto definito da Stellantis come “amichevole, simpatico e più maturo”. L’idea è stata quella di realizzare la parte frontale della minicar dandole l’aspetto di un volto: i fari anteriori, a forma circolare, sarebbero gli occhi e sono stati circondati da una linea nera come se fossero le ciglia. I due fari anteriori sono collegati da una linea curva che evoca un ampio sorriso, dando appunto alla Ami quell’aspetto amichevole e simpatico di cui parla Stellantis.

Un’altra differenza che si può notare immediatamente tra la vecchia e la nuova Ami riguarda la parte inferiore del paraurti che è meno arrotondata, le linee sono nettamente più decise e grintose. Una caratteristica che è stata invece mantenuta è la simmetria tra la parte anteriore e quella posteriore, caratteristica che ha reso la Citroen Ami facilmente riconoscibile e ha contribuito al grande successo che ha avuto in questi quattro anni, riuscendo a conquistare più di 65.000 clienti.

Nuova Citroen Ami Buggy Vision

La Nuova Citroen Ami è stata presentata anche nella versione Ami Buggy Vision, senza porte e con un tettuccio aperto ai quattro venti di colore bianco mentre la carrozzeria è di colore blu notte. Restando sempre nella parte esterne, da segnalare la presenza di speciali adesivi bianchi sui parafanghi ma anche della barra a LED sulla calotta sopra il parabrezza.

Dopo averla descritto all’esterno, vediamo ora com’è la Citroen Ami al suo interno. I due sedili sono caratterizzati da una seduta molto comoda grazie ai nuovi cuscini trapuntati, a livello cromatico dominano il rosso-arancio Infrared, lo stesso colore che è presente anche sul cruscotto, dove è presente anche la frase “Like No One“.

Nuova Citroen Ami: le dimensioni

Ciò che non sono cambiate sono le dimensioni. La Citroen Ami ha mantenuto la propria lunghezza di poco superiore a 2,4 metri, la larghezza è sempre inferiore agli 1,4 metri mentre l’altezza è di circa un metro e mezzo. Per quel che riguarda il bagagliaio posto dietro ai due sedili per i passeggeri, questo ha una capacità di 63 litri. Certo è una capacità limitata, ma comunque sufficiente per sbrigare le commissioni della quotidianità.

Lunghezza Citroen Ami: 2.410 mm

Larghezza Citroen Ami: 1.390 mm

Altezza Citroen Ami: 1.520 mm

Capacità bagagliaio Citroen Ami: 63 litri

Citroen Ami: la patente necessaria

Le dimensioni ridotte fanno della Citroen Ami il mezzo perfetto per districarsi nel traffico cittadino. È una minicar agile, maneggevole e anche facile da parcheggiare, considerato che occupa praticamente mezzo posto auto (ma soprattutto è in grado di far risparmiare diverso tempo a chi la guida quando deve trovare un posto dove lasciarla).

Ma attenzione, la Citroen Ami non è solamente la soluzione giusta per chi quotidianamente deve spostarsi all’interno della città, lo è anche per i nuovi utenti della strada, per chi è alle prime armi ed è alla ricerca di un mezzo a quattro ruote (e non a due, come i motorini) con cui muoversi per andare a scuola, uscire con gli amici e sbrigare le proprie commissioni: per guidare la Citroen Ami non è infatti necessario essere in possesso della patente B (che si può prendere a partire dai 18 anni di età e serve per guidare le automobili), basta infatti essere in possesso del patentino AM, lo stesso che serve per guidare i motorini e che può essere conseguito a partire dai 14 anni di età.

Insomma, la Citroen Ami può anche essere il primo mezzo a motore con cui avere a che fare ed è anche più sicuro rispetto a un classico motorino.

Nuova Citroen Ami: l’autonomia della batteria e i tempi di ricarica

La nuova Citroen Ami, così come la versione precedente, è una minicar completamente elettrica, di conseguenza non si può non parlare della batteria e delle sue caratteristiche. Un aspetto di primaria importanza per ogni mezzo elettrico è quello dell’autonomia della batteria: quella dichiarata della Ami è di 75 km.

Va poi segnalato che la batteria può essere facilmente caricata anche collegandola a una presa standard di corrente. Per quel che riguarda i tempi di ricarica, per un “pieno” di elettricità (partendo da una condizione di batteria completamente scarica a una di batteria completamente carica) sono necessarie 4 ore di tempo.

Infine, per quel che riguarda le prestazioni della Citroen Ami, la massima velocità che può raggiungere è di 45 km/h, altra caratteristica che la rende quindi adatta per i ragazzi e le ragazze che sono alla ricerca di un mezzo per muoversi all’interno della città.

Nuova Citroen Ami: il prezzo

Ma quanto costa la Citroen Ami? Il prezzo varia a seconda della versione scelta. Il prezzo di partenza della minicar francese è di circa 7.990 euro, ma sono poi disponibili anche altre versione come, per esempio la My Ami Pep’s: si tratta di una versione più dinamica, caratterizzata dal colore Night Sepia. È caratterizzata da alcuni adesivi dedicati, oltre che da uno spoiler posteriore e da copricerchi dal design floreale con decorazioni bianche. Il prezzo di partenza della versione My Ami Pep’s è di circa 8.990 euro.

Una via di mezzo a livello di costo tra le due versioni è la My Ami Pack che può essere acquistata a partire da circa 8.390 euro.