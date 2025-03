Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ama gli italiani. E gli italiani amano lei. Una storia di amore corrisposto, quella della Citroën C3, che continua a comandare sul mercato. Nel mondo green, dove la competizione è serrata, la ë-C3 ha infilato Tesla e Volkswagen a febbraio. E il verdetto di Dataforce mica è un caso. Prezzo, autonomia, praticità: la piccola francese ha trovato la formula perfetta per farsi largo. Perché per lei, “Italia amore mio” non è solo una canzone, ma un dato di fatto. Con l’8,96% di quota, è leader nel Paese.

Arrangiamento rivisto

Dicono che tra Italia e Francia siano rivali. Che fare comunella sia impossibile, ma la realtà? Siamo più simili di quanto crediamo. Ce lo dice la moda, ce lo dicono le auto. Le qualità della Citroën C3 erano troppo lampanti per essere ignorate, e il pubblico l’ha intuito subito. Dal 2002, ha raccolto oltre 5,6 milioni di unità vendute, e la nuova generazione segna un cambio di passo: via i fronzoli, sì alla concretezza. Stesse tonalità, nuovo arrangiamento.

Se i gusti cambiano, o ti adatti o sparisci: la C3 ha scelto la prima opzione. Ti dà il comfort che conta, senza far tremare il portafoglio. E la ricarica? Nessun problema. Nel ciclo urbano, la batteria da 44 kWh e il motore da 113 CV spingono fino a 440 km. E quando ha il fiato corto, bastano 26 minuti per recuperare l’80% della carica. Detto, fatto.

E se sei uno di quelli che ci pensa all’infinito prima di passare all’elettrico, la formula finanziaria Elettrico Facile toglie ogni alibi: 11.950 euro di anticipo, zero rate, poi decidi se tenerla o restituirla. Intanto, hai tutto: sensori di parcheggio, head-up display, sospensioni Advanced Comfort, connettività totale con lo smartphone. Più che numeri, è una questione di fiducia. La Citroën C3 ha saputo conquistare gli italiani con la sua formula vincente: accessibile, pratica, senza rinunce.

Amica degli italiani

La ë-C3 è l’auto elettrica più venduta in Italia, mentre la versione a benzina domina il suo segmento. Un doppio colpo che spinge Citroën tra i marchi di riferimento della transizione. E i dati lo confermano: con una quota del 9,6% nel mercato BEV, il marchio è saldamente al secondo posto tra le elettriche più forti nel Paese.

Ma non finisce qui. La nuova Hybrid è in arrivo, pensata per chi vuole un passo intermedio prima del grande salto. Citroën anticipa la svolta. Mentre il mercato evolve, la C3 mantiene la sua personalità, la sua attenzione al comfort, ma con un occhio sempre più attento all’innovazione. Elettrica, benzina o ibrida, il concetto resta lo stesso: una C3 è sempre una C3.

E poi c’è Ami, la rivoluzione urbana in formato compatto. Piccola, iconica, inarrestabile, va avanti a spopolare tra i quadricicli. Nel 2025 è ancora lei la regina della mobilità cittadina: economica, agile, perfetta per chi vuole spostarsi senza pensieri. Un’idea di libertà su quattro ruote, lontana dai soliti schemi. C3 e Ami, due facce della stessa visione: un mezzo per ogni esigenza, una mobilità più accessibile per tutti. E i numeri parlano chiaro: la via è quella giusta.