Poche accortezze e attenzione ai dettagli potrebbero aiutare, e non poco, a ridurre i consumi delle auto elettriche in estate

Fonte: iStock Auto elettriche, quanto consumano: come migliorarne l'efficienza in estate

L’estate mette a dura prova le auto elettriche, con i consumi che potrebbero risentirne. Ma facendo attenzione ad alcuni dettagli, tra guida e accortezze di contorno, l’efficienza delle vetture alla spina potrebbe essere migliorata senza accusare troppo il colpo del caldo.

Auto elettriche in estate, i guai al volante

A cercare di fotografare i tanti problemi che i possessori di auto elettriche potrebbero avere in estate è stato Geotab, leader globale nel settore della tecnologia per le auto connesse. Non è infatti un mistero che le vetture, di qualsivoglia alimentazione, col troppo caldo o il troppo freddo potrebbero risentire delle condizioni esterne diventando meno efficienti in termini di consumo. Il caldo, per esempio, potrebbe essere un nemico non di poco conto.

Le temperature elevate, infatti, potrebbero portare le auto a consumare di più. Uno scenario che, soprattutto per le auto elettriche, si fa problematico dato che non sempre le colonnine di ricarica sono a portata di mano al bisogno. Come fare quindi in estate? I consigli dati da Geotab sono semplici, ma di cruciale importanza per poter dare una “nuova linfa” alle auto alla spina.

Facendo attenzione ad alcuni dettagli, infatti, il guidatore stesso può essere amico della sua vettura, quasi complice per cercare di aiutarla a non faticare e, di conseguenza, a consumare di più. Ma a cosa occorre fare attenzione?

Consigli utili per ridurre i consumi

L’azienda leader globale nel settore della tecnologia per le auto connesse dà una sorta di check list per affrontare al meglio la stagione calda senza pesare sulla performance delle elettriche. Una sorta di guida da tenere ben presente in mente per mantenere una buona efficienza della batteria nella propria vettura.

Quali sono i consigli? Pochi, ma buoni. Geotab, infatti, ne dà 5.

Ricarica intelligente

Il primo consiglio utile è di certo quello di caricare in maniera intelligente la propria auto elettrica, senza strafare né tantomeno rischiare di avere la batteria a terra. Geotab, infatti, consiglia di evitare la ricarica rapida, ma di ricaricare l’auto in maniera più frequente per brevi periodi in maniera da non surriscaldare la batteria.

Consumi e carico

I consumi, ovviamente, dipendono anche dal carico in viaggio della vettura. Tradotto? Quel che succede, o viene contenuto, nell’abitacolo ha un suo peso. Evitare quindi di mettere il cellulare sotto carica o di viaggiare con troppi bagagli pesanti. Insomma, eliminare il superfluo.

Evitare le temperature elevate

E anche se per viaggiare serve un clima favorevole, anche l’auto vuole il suo. Le elettriche, infatti, soffrono parecchio le temperature elevate, motivo per cui il consiglio è di mantenere il veicolo sempre fresco. Ma attenzione, fresco non vuol dire climatizzato. Il climatizzatore, infatti, può impattare sui consumi, quindi è meglio raffreddare il veicolo prima di mettersi in moto piuttosto che durante il viaggio preservando così l’autonomia.

Pianificare i viaggi

Neanche a dirlo, i consigli precedenti sono utili anche e soprattutto nell’ottica di pianificare i propri viaggi. Quando è possibile, infatti, il suggerimento è usare app per facilitare il “lavoro”, con una pianificazione del tragitto per cercare di stare alla portate di colonnine di ricarica all’occorrenza.

Fluidità nella guida

Ma tutto, a dir la verità, si concentra principalmente nell’ultimo consiglio dato da Geotab. Oltre alla manutenzione regolare, infatti, un ruolo cruciale è quello della guida. Infatti guidare in maniera fluida, evitando accelerazioni insensate o frenate brusche, aiuta a far durare di più la durata della batteria.