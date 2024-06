Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia Le auto a GPL più vendute in Italia a maggio

Il mese di maggio per il mercato dell’automobile in Italia è stato un clamoroso passo indietro: appena 139.583 esemplari, che valgono una decrescita del -6,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ovviamente questo dato è stato influenzato dall’attesa spasmodica degli incentivi, che si sono fatti attendere per troppo tempo, bloccando di fatto tutto il settore delle quattro ruote in Italia. Poco male, perché il 3 giugno finalmente l’ecobonus è arrivato e ha già smosso l’automotive dalle acque torbide nelle quali stava stagnando. Vedremo a luglio se l’iniziativa ha funzionato. Intanto, il GPL, un’alimentazione sempre molto amata dagli automobilisti nostrano, ha fatto registrare a maggio 2024 dei numeri in calo, anche se la quota di mercato resta notevole.

L’analisi delle alimentazioni nel mercato italiano

Chi sicuramente non può esultare nel mercato di maggio, sono le auto elettriche, sprofondate nel baratro, perdendo troppo (-18,9%), con una quota ridotta al 3,6%. Ancora peggio hanno fatto le ibride plug-in: -32,7% (quota 3,2%). Le auto ibride, invece, hanno continuato sul loro sentiero positivo fissandosi su buoni standard, con un +7,7% e una rappresentatività altissima (il 40%), mentre quelle a benzina sono salite del +4,4% (quota 32,1%). Nei momenti bui, evidentemente, gli automobilisti italiani si affidano alle certezze.

Per quanto riguarda le auto alimentate a gasolio, esse hanno proseguito nella loro personale discesa chiudendo maggio con un -30,8%. Un’autentica debacle. Infine, passiamo alle auto che, stavolta, più ci interessano: le GPL. Purtroppo non è stato un mese splendente maggio, infatti le bifuel a GPL hanno ceduto il 27,3% con quota al 6,6%. Peggio il metano, in calo del 13,9% e con appena lo 0,1% di quota.

Quali sono le auto a GPL più vendute

Analizzando più nel dettaglio come sono andate le performance delle auto a GPL, scopriamo che al primo posto non poteva che esserci una solida certezza: Dacia Sandero. L’utilitaria del brand romeno conta su un motore affidabilissimo, come il 1.0 TCe ECO-G da 100 CV, che garantisce un perfetto bilanciamento tra comfort di marcia e consumi bassi. Inoltre, la Sandero è una macchina che continua a piacere al pubblico nostrano, perché rappresenta un’eccellente combinazione tra qualità-prezzo. Alle spalle della regina della categoria si colloca la Renault Captur, per certi versi una parente alla lontana della Sandero, dato che entrambe fanno parte dello stesso Gruppo industriale. Il crossover francese utilizza sotto al cofano il TCe 130 FAP, un motore solido e compatto, per prestazioni di rilievo e parchi consumi di carburante.

Sul podio delle auto a GPL più vendute a maggio c’è una sorpresa, la DR 5.0, un crossover compatto e dal taglio moderno, che utilizza come propulsore un 1.5 a 4 cilindri in linea da 149 CV. Le prestazioni sono garantite dal turbo, mentre i consumi sono sotto controllo. L’auto italo-cinese ha avuto la meglio su un’altra consolidata conoscenza del nostro mercato, la Renault Clio che per questo mese si è dovuta accontentare della medaglia di legno. Siamo sicuri che si rifarà, non soltanto con la motorizzazione a GPL come ci insegnano i dati nelle altre categorie. Di seguito la top ten completa: