Infotarga si posiziona come una risorsa gratuita per chi vuole avere informazioni dettagliate su un veicolo con un servizio che è facilmente accessibile

Infotarga è l’app che rende semplice e immediato accedere a una vasta gamma di informazioni sui veicoli inserendo il numero di targa. Questo servizio online, completamente gratuito, permette di conoscere i dati di base come il tipo di alimentazione del veicolo, la data di prima immatricolazione, dettagli specifici del motore, oltre alle scadenze amministrative come quelle del bollo, della revisione e dell’assicurazione. Adatto per automobili, moto e furgoni, Infotarga offre un accesso rapido e informazioni a portata di mano.

Perché è utile? Prima di procedere all’acquisto di un’auto usata, ad esempio, è importante fare una verifica dei documenti del veicolo. Assicurarsi che non siano stati manomessi o alterati è il primo passo per garantire un acquisto sicuro. Un altro controllo essenziale riguarda il numero di telaio: deve coincidere perfettamente con quello indicato sui documenti ufficiali del veicolo.

Qualsiasi sospetto, irregolarità o discrepanza tra i dati documentali e quelli fisici del veicolo dovrebbe essere un campanello d’allarme per l’acquirente. Utilizzare strumenti come Infotarga può semplificare e rendere più sicuri questi controlli, fornendo accesso immediato a informazioni dettagliate e verificate sui veicoli.

Cosa permette di fare Infotarga

Disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, l’app Infotarga offre un modo rapido per accedere ai dettagli di un veicolo. Caratterizzata da un’icona blu e azzurra con la scritta Infotarga su sfondo grigio, questa app si distingue per una serie di funzionalità avanzate pensate per semplificare la ricerca di informazioni su qualsiasi veicolo. Tra le caratteristiche principali dell’app Infotarga rientrano:

Genius Keyboard: una tastiera intelligente che passa automaticamente da lettere a numeri a seconda del formato della targa, velocizzando la digitazione;

Ricerca Vocale: permette agli utenti di effettuare ricerche pronunciando le lettere o associandole a nomi di città, senza la necessità di utilizzare la tastiera fisica;

Condivisione: con un tasto è possibile condividere i risultati delle ricerche su piattaforme di messaggistica come WhatsApp o Telegram;

Lettura Vocale: Infotarga può leggere ad alta voce le informazioni dettagliate di un veicolo;

Cronologia Ricerche: l’app memorizza automaticamente tutte le ricerche effettuate, permettendo di scaricare o consultare la cronologia filtrando i risultati per specifici parametri;

Segnalazione Targa: gli utenti possono segnalare il furto di un veicolo o la presenza di un veicolo abbandonato;

Salva sul Calendario: una funzionalità che consente di registrare importanti scadenze direttamente sul calendario del dispositivo;

Login ACI Space: accesso al profilo registrato sul sito dell’Automobile Club d’Italia;

Rimuovi Annunci: la funzione a pagamento che consente di eliminare le pubblicità per una navigazione più pulita e veloce;

Infotarga: come utilizzare l’app

Infotarga si distingue per la semplicità della sua interfaccia utente che rende immediato l’accesso a dettagli di qualsiasi veicolo. Inserendo la targa nel campo dedicato, gli utenti possono selezionare il tipo di veicolo (auto, moto, ciclomotore o autocarro) e specificare se si tratta di una targa di nuovo formato o di un vecchio formato. Le funzionalità dell’app Infotarga comprendono:

Furto: inserendo un codice alfanumerico generato automaticamente, l’app verifica la presenza di denunce per furto, fornendo dati aggiornati alla data dell’ultima interrogazione. Le informazioni, viene precisato, hanno scopo puramente informativo;

Assicurazione: l’app mostra i dettagli della polizza assicurativa del veicolo, compresa la società di assicurazione, la data di scadenza della copertura Rc auto e il numero identificativo della polizza;

Revisione: Infotarga fornisce i dettagli dell’ultima revisione effettuata, tra cui la data, l’esito e i chilometri rilevati al momento del controllo. Se la scadenza è prossima, l’app suggerisce la data successiva e permette di segnarla sul calendario;

Bollo: questa funzione, disponibile tutti i giorni dalla mattina alla mezzanotte, offre informazioni su termini di pagamento, scadenze e importi dovuti, inclusi eventuali arretrati;

Dati Veicolo: Infotarga riassume i dati identificativi del veicolo come cilindrata, tipo di alimentazione, classe di immatricolazione ambientale, peso, numero di assi, regione di immatricolazione e potenza in kW e cavalli. Per accedere a informazioni dettagliate come il telaio, la marca e il modello, è necessario effettuare il login tramite Aci.

L’app è utile anche per veicoli non più in circolazione o non assicurati, segnalando lo status della copertura assicurativa e della revisione, insieme a dati sulla motorizzazione e sulla prima immatricolazione.

Le altre app

Nel mondo delle app dedicate alla gestione e verifica di informazioni sui veicoli, iTarga consente di verificare lo stato della copertura assicurativa, il pagamento del bollo, la scadenza della revisione e l’esistenza di denunce per il veicolo in questione. La versione premium di iTarga, disponibile al costo di 2,29 euro, offre funzionalità aggiuntive come l’accesso a dettagli relativi al proprietario del veicolo.

Un’altra app da segnalare è Scanner Veicoli, che fornisce una serie di dati a partire dalla targa di un veicolo, comprese informazioni su assicurazione, revisione, stato delle denunce, e bollo auto. Offre anche la possibilità di consultare la visura Aci. Per un’esperienza senza pubblicità e con funzionalità potenziate, come la cronologia illimitata delle ricerche e la ricerca vocale delle targhe, gli utenti possono abbonarsi alla versione Premium a 0,99 euro al mese.

Per gli utenti Android, l’app Veicolo emerge come una risorsa valida per ottenere dettagli sullo stato dell’assicurazione, le informazioni sul bollo, e altro ancora. Ogni app ha il proprio set di funzionalità per catturare una varietà di esigenze degli utenti.

Verifica RCA consente di scoprire gratuitamente se un veicolo con targa italiana è assicurato e se è stato oggetto di furto. Per i veicoli con targhe estere, l’app propone un acquisto in-app al costo di 1,09 euro per accedere alle stesse informazioni.

C’è anche il Portale del Ministero dell’Interno

In questo contesto, scoprire se un veicolo è stato rubato è oggi più semplice grazie all’accesso all’archivio online del Ministero dell’Interno. Questo portale di pubblica utilità offre un servizio di ricerca per veicoli rubati o smarriti, facilitando le verifiche per auto, moto, furgoni e persino imbarcazioni. Per utilizzare il servizio, gli utenti devono accedere al sito del Viminale e inserire due dati fondamentali: il numero di targa e il numero di telaio del veicolo. Dopo aver completato questi campi e inserito il codice Captcha richiesto, un clic sul pulsante Cerca avvia il processo di ricerca nel database. Il sistema analizza le informazioni e fornisce un riscontro.

Se risulta che il veicolo è stato rubato, il portale presenta una scheda dettagliata contenente informazioni tecniche sul veicolo e la data di denuncia del furto alle autorità. In caso contrario, se il veicolo non risulta rubato, il sistema comunicherà che non sono stati trovati dati relativi alla targa inserita.