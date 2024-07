Jeep Avenger continua a strappare applausi in tutta Europa e non solo. I recenti risultati emersi disegnano un futuro roseo per l'azienda del Gruppo Stellantis

Il mondo delle auto è in continuo fermento per la transizione ecologica che è in corso. Quasi tutti i grandi marchi stanno convertendo le proprie strutture per cominciare la produzione in larga scala di veicoli ibridi o elettrici. Alcune case si stanno anche unendo tra loro per creare partnership così da abbassare i costi di sviluppo di questa nuova tecnologia.

Su tale fronte si sta muovendo anche Stellantis, che ha rinnovato completamente la gamma di veicoli in vendita nei vari marchi che detiene. In particolare, dopo la presentazione della Pandina, c’è grande interesse per la nuova Grande Panda, che ha già fatto il proprio debutto attraverso delle immagini fatte trapelare dalla stessa FIAT.

Il SUV più venduto

Se la Grande Panda si appresta a debuttare sul mercato italiano, c’è un SUV, invece, che da anni fa battere il cuore di tutti gli automobilisti e fa parte della stessa famiglia: la Jeep Avenger. Secondo i dati elaborati da Dataforce, infatti, il modello sopracitati, nel primo semestre del 2024, si sarebbe accaparrato una quota di mercato pari al 4,4% risultando il SUV più venduto in Italia in assoluto. Numeri da urlo per quello che è anche il primo SUV di Jeep 100% elettrico.

Questa Jeep ha anche altri primati, ad esempio è il primo che non è stato disegnato all’interno dei confini statunitensi. L’idea, infatti, proviene orgogliosamente dal Jeep Design Studio Europe di Torino. Per l’Avenger sono già arrivati 17 premi dalla stampa internazionale e sotto il profilo delle vendite ha già tagliato il traguardo delle 100.000 unità vendute in Europa. Se circoscriviamo poi le statistiche al solo elettrico scopriamo che tra i B-SUV, 1 su 3 venduti è un Avenger.

Un successo dettato dallo stile

Jeep Avenger è un modello che essenzialmente piace per il suo stile moderno e allo stesso tempo per quel sapore un po’ vintage che ha mantenuto con alcuni elementi della tradizione del Marchio statunitense. Un SUV compatto da appena 4,08 metri, con interni spaziosi e ADAS di altissimo livello che consentono una guida sicura.

Il gruppo propulsore include un motore elettrico da 400 volt che garantisce un’autonomia di 400 km (WLTP). Inoltre, il nuovo sistema di ricarica rapida garantisce un viaggio di 30 km con appena 3 minuti passati attaccato alla presa. Avenger però è disponibile anche in una versione benzina da 1,2 litri e in versione e-Hybrid.

Soddisfazione anche da parte del Managing Director Jeep Italia, Novella Varzi, che ha affermato: “Guardiamo con fiducia al futuro e siamo impegnati nel mantenere il marchio Jeep ai vertici dell’industry”. Attualmente Jeep Avenger viene offerta con una rata di 149 €uro e anticipo variabile in base alla motorizzazione scelta con finanziamento Jeep Excellence. Questi risultati rappresentano fonte di grande orgoglio anche per gli italiani visto che un pezzo del nostro Paese è contenuto in questo B-SUV che ha stregato l’Europa. L’idea del Marchio americano è quella di provare a soddisfare le esigenze di una clientela che oggi si fa sempre più variegata e complicata. Una clientela che non punta più solo alle prestazioni, ma pretende dal proprio mezzo anche sicurezza e attenzione all’ambiente.