Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Continua a strabiliare la Jeep Avenger, regina del mercato

Jeep Avenger è un modello nato sotto una buona stella. Fin dal suo debutto, targato ormai un anno fa, ha saputo impressionare il grande pubblico, conquistando anche l’ambito premio di “Car of the Year“, tanto che la sua cavalcata sembra essere inarrestabile ancora oggi. A gennaio, il B-SUV del costruttore appartenente alla galassia Stellantis ha guadagnato altre posizioni importanti all’interno del mercato italiano, diventando il modello più venduto lungo lo Stivale nella sua categoria, secondo Dataforce. Gli automobilisti nostrani sembrano subire particolarmente il fascino di questo SUV compatto e armonioso, nel quale non mancano gli strumenti efficaci per sedurre e conquistare, dalla tecnologia allo stile.

Una cavalcata inarrestabile per Jeep

Dunque, Avenger primeggia in assoluto nel segmento B-SUV, tenendo conto di ogni motorizzazione, quindi elettrica e benzina, che riesce a riscuotere ancora enormi consensi nella platea italiana. Nello stesso segmento, Jeep Renegade con la proposta 4xe è in vetta tra i modelli Plug-In Hybrid: il modo migliore per festeggiare il suo decimo anniversario e l’impressionante numero di quasi 2 milioni di unità vendute in tutto il globo. Dalla fabbrica di Melfi, dove viene prodotta, insieme alla Fiat 500X, alle strade di tutto il pianeta. Tirando le somme, grazie anche al contributo di Compass, dell’iconica Wrangler e dell’ammiraglia Grand Cherokee, il Brand Jeep scala la classifica assoluta piazzandosi al sesto posto del mercato italiano con una quota del 5,13%, in crescita rispetto a gennaio 2023. Se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe essere un’ottima annata per Jeep.

I punti di forza di Jeep Avenger

Avenger nasconde dentro i suoi ingranaggi il DNA di Jeep. Nonostante la struttura sia quella di un crossover compatto (lunghezza di 4,08 metri), grazie all’unione di prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia riesce a guadagnare appeal e consensi trasversali. Pura espressione di “concentrated freedom”, Avenger garantisce le performance che ci si aspetta da un tipico modello di Jeep, anche se declinate in un formato ideale per le esigenze dei clienti europei, per garantire la massima tranquillità in ogni condizione, tanto su strada quanto nei percorsi off-road.

Gli interni sono spaziosi e versatili, e non manca una lista completa di ADAS e di sistemi tra i più avanzati per un’esperienza a bordo totalmente digitale e connessa. Il nuovo gruppo propulsore comprende un motore elettrico da 400 volt che garantisce un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città, per muoversi senza pensieri. Inoltre, grazie alla sua capacità di ricarica rapida, servono soltanto tre minuti per il pieno quotidiano per effettuare 30 chilometri.

Anche a benzina

Avenger è comunque disponibile anche con un propulsore a benzina da 1,2 litri in grado di erogare una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri/min e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min, con cambio manuale a 6 rapporti, e non manca la versione e-Hybrid che combina il meglio delle tecnologie del motore elettrico e di quello a combustione.