Nel week-end del 13 e 14 gennaio Jeep terrà un porte aperte in tutte le concessionarie italiane, per conoscere i SUV ibridi della gamma 4xe e la Avenger.

Per dare il benvenuto al 2024 sotto le migliori premesse, Jeep terrà le porte aperte sabato 13 e domenica 14 gennaio. Nel week-end sarà possibile conoscere da vicino la gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid e la Jeep Avenger, il primo Sport Utility completamente elettrico del marchio.

Libertà di scelta

All’insegna della freedom of choice, la Casa offre per tutto gennaio la possibilità di acquistare SUV con qualsiasi motorizzazione (termica, ibrida o elettrica), corrispondendo la stessa rata. Ad esempio, mediante finanziamento Stellantis Financial Services, ogni versione della Renegade è acquistabile con una rata mensile di 199 euro.

La famiglia di SUV 4xe Plug-In Hybrid di Jeep vanta delle frecce importanti al proprio arco. Ciascun modello offre delle caratteristiche uniche, in grado di soddisfare gusti ed esigenze diverse. Il trait d’union è la qualità, valore imprescindibile per tenere testa alle agguerrite rivali.

La gamma dei SUV 4xe

Chi predilige un veicolo dal carattere urban, apprezzerà la Compass 4xe, adatta sia ai viaggi in città sia alle gite fuori porta. Con una lunghezza di 4,40 metri, un bagagliaio di 438 litri e una potenza combinata di 240 CV, la vettura fa della versatilità la sua cifra stilistica.

La guida della Compass 4xe è resa ancora più piacevole e coinvolgente da Uconnect 5, il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici. Inoltre, la trazione integrale Selec-Terrain è un prezioso alleato nelle condizioni stradali più insidiose. Sacrifica qualcosa in termini di spazio la Renegade 4xe, più scattante e agile, in grado di passare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi.

Siccome gli anni passano, ma certi punti fermi restano, il marchio a stelle e strisce propone la Wrangler 4xe. La variante a basse emissioni del mitico veicolo, lanciato per la prima volta nel 1986, affronta sentieri di montagna, spiagge sabbiose e strade sterrate senza difficoltà. Il powertrain è costituito da un propulsore termico a quattro cilindri da 2.0 litri e un modulo elettrico, per una potenza combinata di 380 CV.

Condivide lo stesso “cuore pulsante” della Wrangler 4xe, la più performante di sempre, anche la Grand Cherokee 4xe, il top di gamma. In questo SUV di fascia premium, comfort e prestazioni vanno di pari passo. Fiore all’occhiello la trazione integrale intelligente, per distribuire la potenza tra le ruote anteriori e posteriori in maniera ottimale a seconda delle circostanze.

Avenger: la prima elettrica di Casa Jeep

Per quanto riguarda la Jeep Avenger, primo Sport Utility full electric del brand, il suo successo è stato repentino. Oltre a scalare le classifiche commerciali di vendita, ha conquistato i favori della critica, venendo nominata Auto dell’Anno 2023.

Contraddistinta da classici stilemi Jeep, come la griglia a sette feritoie e i fari a LED, la Jeep Avenger (qui il listino prezzi) prevede cinque posti a sedere e un generoso bagagliaio. Inoltre, ha sistemi di sicurezza molto evoluti, valsi le ambite cinque stelle ai crash test Euro NCAP, è disponibile in due versioni: a benzina turbo da 1.2 litri da 100 CV (in esclusiva per Italia e Spagna) ed elettrica da 156 CV.

Servizio di consulenza personalizzato

La rete delle concessionarie Jeep costituisce un punto di contatto essenziale per accompagnare i consumatori, a maggior ragione in questo periodo. Con la transizione energetica in pieno corso, i rivenditori ufficiali offrono una consulenza completa e personalizzata.