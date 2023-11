Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Pronta a cimentarsi nel mercato europeo, la nuova Jeep Wrangler 4xe vuole stupire

Per molti il fuoristrada viene indicato semplicemente con la parola “Jeep“, che altri ancora stroppiano in “gipponi“, per indicare un 4×4 tanto ardito e coraggioso. Questa fama viene da lontano, da quella Willis che l’esercito americano ha portato in tutto il mondo, compreso il suolo italiano, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quel veicolo iconico incarna lo spirito di un mezzo inarrestabile, capace di solcare ogni tipo di superficie.

L’eredità di quella Jeep è stata riscattata dalla Wrangler, il modello della gamma americana che più di ogni altro possiede dentro ai suoi ingranaggi quel DNA unico. La nuova versione 4xe, la più potente di tutti i tempi, è pronta al debutto anche sulle strade del Vecchio Continente, Belpaese compreso. Il fuoristrada plug-in, insieme agli altri veicoli della gamma, ha voglia di scrivere il presente e il futuro del Brand, intrecciandosi con il glorioso passato.

Un look eternamente distintivo

Uno dei punti di forza della Wrangler è senza dubbio la griglia a sette feritoie, autentico simbolo della casata statunitense, che in questa versione 2024 possiede un look rinfrescato con dettagli neri, lunette in grigio neutro metallizzato e un bordo in tinta con la carrozzeria (feritoie e lunette argento platino su Sahara).

Le feritoie verticali nere testurizzate della nuova calandra sono più sottili e, oltre a essere un seducente aggettivo estetico, migliorano il raffreddamento del propulsore. A questo va sommato che la versione Sahara della Wrangler sarà ora dotata, per la prima volta, di cerchi da 20 pollici opzionali, che garantiscono un aggiornamento innovativo della sua posizione e un’esperienza di guida coinvolgente e maneggevole.

Anche l’abitacolo riceve un garbato restyling, infatti adesso la pila centrale, anch’essa ispirata al passato, offre una forma pulita e scolpita che integra lo sviluppo orizzontale della plancia. Il quadro strumenti, invece, presenta delle superfici soft-touch, in tessuto o poliuretano, con cuciture a contrasto. Infine, le nuove staffe AMPS sono adesso collocate sulla parte superiore della plancia.

Jeep Wrangler, che connettività!

Guai a pensare che un fuoristrada così rude e autentico non sia in grado di offrire dei contenuti multimediali di primo piano, oggi imprescindibili. Ed è così che la Jeep Wrangler 4xe si offre alla platea europea, con una connettività compatibile con Wireless CarPlay e Android Auto, che consentono un’interfaccia one-touch, eliminando il fastidioso uso di cavi.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo touchscreen per rendere l’esperienza dell’utente più immersiva. Lo schermo è cresciuto di quasi il 50% rispetto al modello precedente, arrivando a quota 12,3 pollici, con una visione più ampia e comoda delle mappe e del menu. Infine, è presente anche l’accesso ininterrotto a un hotspot Wi-Fi 4G LTE, per un massimo di otto dispositivi, una caratteristica che permette ai clienti di rimanere connessi ovunque si trovino.

Lo sbarco in Europa

Della nuova avventura commerciale della Jeep Wrangler 4xe, dopo i consensi ottenuti negli States, ne ha parlato Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa: “Il nuovo modello Wrangler 4xe si è evoluto dalle radici tradizionali, diventando l’ammiraglia dei fuoristrada e uno dei SUV più conosciuti grazie al suo design iconico e alle sue elevate prestazioni. Ora offre una combinazione di tecnologia, comfort e sicurezza senza compromessi, con un’eccezionale maneggevolezza alla guida e un’anima eco-consapevole“. Dunque, la colossale icona del mondo del fuoristrada è pronta a cimentarsi in un mercato severo (dove la Jeep Avenger ottiene ottimi risultati), contando su delle armi affilate che rappresentano un bel mix tra tradizione e modernità. Un cocktail gustoso, garantito.