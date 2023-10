Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda La seconda generazione di Skoda Kodiaq stupisce il pubblico

Skoda presenta il Nuovo Kodiaq, la seconda generazione del SUV di successo, che porta sostenibilità ed efficienza a un livello molto più elevato rispetto alla versione precedente, per affrontare il futuro della mobilità senza preoccupazioni.

Altra grande novità è il fatto che la Casa, con Kodiaq, ha deciso di lanciare un nuovissimo concetto di interni. Il SUV offre una gamma di cinque propulsori, e porta al debutto anche le ultime generazioni dei fari LED Matrix e il sistema Dynamic Chassis Control.

I nuovi elementi dell’auto

All’esterno l’elemento che cattura immediatamente l’attenzione sono i nuovi gruppi ottici TOP LED Matrix. Per quanto riguarda negli interni, invece, i nuovi tessuti e le pelli riciclati – provenienti da un processo di concia eco-compatibile – esprimono la forte attenzione di Skoda alla sostenibilità.

Oltre alla nuova struttura della gamma con specifiche Design Selection e pacchetti opzionali, Kodiaq presenta anche un nuovo concetto di interni. Ora troviamo un display dell’infotainment indipendente, con una diagonale dello schermo fino a 13 pollici. Su richiesta è disponibile anche un head-up display, per la prima volta. La leva del cambio DSG si trova sul piantone dello sterzo, in modo da dare alla console centrale un aspetto molto pulito e ordinato.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

I nuovi Smart Dial Skoda sono una novità assoluta: combinano i comandi tattili con un display digitale da 32 millimetri, fornendo un accesso intuitivo, facile e personalizzabile a numerose funzioni del veicolo e dell’infotainment. Il nuovo Phone Box consente la ricarica induttiva di due smartphone alla volta.

I motori

Il nuovo Kodiaq è disponibile con due motori diesel e due a benzina che erogano potenze da 110 kW (150 CV) a 150 kW (204 CV). Una novità in gamma è il primo propulsore ibrido plug-in, offre una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometri.

Non è tutto, il 1.5 TSI con 110 kW (150 CV) segna il debutto della tecnologia mild-hybrid per Kodiaq. Il 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) e il 2.0 TDI top diesel da 142 kW (193 CV) sono dotati di trazione integrale di serie. Tutti i propulsori sono accoppiati a un cambio automatico DSG di serie.

L’aspetto e l’aerodinamica

La seconda generazione di Kodiaq ha un cofano scolpito in cui spicca il logo rivisitato, con una finitura opaca denominata Unique Dark Chrome. Si abbina alla cornice della calandra esagonale, che può essere illuminata su richiesta da 14 elementi che formano una striscia luminosa tra i fari.

Sotto la calandra c’è un’ampia presa d’aria, incorniciata da due “air curtain”. La linea del tetto allungata è stata ottimizzata aerodinamicamente e scende dolcemente verso la parte posteriore. Il coefficiente di resistenza aerodinamica del nuovo Kodiaq è stato ridotto a Cd = 0,282.

La Casa ha apportato importanti modiche aerodinamiche, con l’integrazione di una gestione ottimizzata dell’aria per il raffreddamento del motore e dei freni, specchietti retrovisori esterni sagomati, paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, cerchi aerodinamiche, spoiler sul tetto esteso e barre longitudinali integrate. Nella sezione posteriore troviamo un nuovo portellone ampio e largo, sotto il quale c’è una grande grembialatura ridisegnata con un ampio diffusore integrato.

Gruppi ottici TOP LED Matrix al debutto

Come abbiamo visto, i fari TOP LED Matrix di seconda generazione sono uno degli elementi più innovativi del SUV. Contengono il 50% in più di segmenti luminosi e offrono il 15% in più di emissione luminosa rispetto alla prima generazione, migliorando la sicurezza di marcia.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

Sono una novità assoluta per Kodiaq. Il modulo BiLED superiore e il modulo Matrix sottostante contengono un totale di 36 singoli segmenti luminosi. L’aspetto dei gruppi ottici TOP LED Matrix è definito da un nuovo elemento denominato Crystallinium, che accentua i contorni del gruppo ottico, conferendogli un ulteriore tocco di eleganza.

Aumento delle dimensioni

Kodiaq cresce in questa seconda generazione, rispetto alla precedente. La nuova versione è più lunga di 61 millimetri a 4.758 millimetri, con un passo di 2.791 millimetri. La larghezza di 1.864 millimetri e un’altezza quasi invariata di 1.659 millimetri rendono gli interni molto spaziosi.

Nella versione a sette posti, i passeggeri della terza fila di sedili hanno ora 920 millimetri di spazio per la testa, 15 millimetri in più rispetto al predecessore. Anche la capacità del bagagliaio è aumentata: nella versione a cinque posti, è cresciuto di 75 litri a 910 litri senza abbassare i sedili posteriori. Con i sedili posteriori abbattuti, la capacità massima è aumentata di 40 litri a 2.105 litri. La sette posti ora ha un volume di carico di 340 litri dietro la terza fila di sedili, 70 in più rispetto a prima, e 845 litri con i sedili della terza fila abbattuti. Si tratta di un aumento di 80 litri. La capacità massima di carico della sette posti è ora di 2.035 litri, 30 litri in più rispetto alla prima generazione.

Gli esterni

Il nuovo Kodiaq è disponibile nelle versioni Selection e Sportline, oltre che con varie Design Selection, e monta grandi cerchi in lega con diametri che vanno da 17 (in Italia a partira da 18 pollici) a 20 pollici. La Casa offre inoltre nove colorazioni per il suo SUV: due tinte unite e sette finiture metallizzate, tra cui il nuovo Bronx Gold Metallic.

I sistemi di assistenza alla guida

Sulla nuova generazione di Skoda Kodiaq debuttano differenti nuovi sistemi di assistenza. Uno spettro molto ampio, che spazia dal Turn Assistant, che aiuta a prevenire gli incidenti durante la svolta agli incroci, al Remote Park Assistant, che permette all’utente di parcheggiare utilizzando un’app.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

Ritornano comunque anche molti sistemi già disponibili nella prima generazione, come il Side Assistant e l’Emergency Assistant, che in questa nuova generazione però sono stati aggiornati. La presenza fino a nove airbag garantisce a conducente e passeggeri la massima sicurezza.

La nuova versione Sportline

Al momento il nuovo SUV Kodiaq Sportline è il modello di punta della gamma. Il suo equipaggiamento standard completo include i gruppi ottici TOP LED Matrix e l’azionamento elettrico del portellone. All’esterno vediamo numerosi accenti in nero lucido, che ora si estendono anche al montante D.

I paraurti anteriori e posteriori e le minigonne laterali sono in tinta con la carrozzeria, mentre i cerchi in lega da 19 pollici, esclusivi della Sportline, hanno una finitura antracite lucida. Gli interni sono dominati dal nero, combinato con elementi decorativi effetto metallo. Kodiaq Sportline può essere ordinato con tutti i propulsori offerti per la serie di modelli, inclusa la variante ibrida plug-in Kodiaq iV.