La Freccia Alata rifà il look a un suo iconico modello con l'arrivo della nuova generazione di Fabia pensata per i neopatentati: svelati i prezzi per i giovani

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Group Skoda Fabia si rifà il look e si ringiovanisce con Young Edition

Buone notizie in arrivo per i giovani neopatentati, perché le grandi Case automobilistiche non si sono di certo dimenticate di loro. La prima macchina non si scorda mai, motivo per il quale Skoda ha deciso di dedicarsi alla progettazione e realizzazione di una vettura interamente pensata per i neofiti alla guida, dando alla luce la nuova generazione di Skoda Fabia, che dal 2024 accoglierà nell’ammiraglia anche la Young Edition.

Studiata in Italia, è l’auto perfetta a misura di giovani, tra potenza ridotta (per ovvie limitazioni dovute al Codice della Strada) e tecnologia all’ultimo grido per una vettura che permetterà ai neopatentati di conoscere il mondo e la gioia della libertà su quattro ruote.

Fabia si fa Young

La nuova Skoda Fabia 2024 si arricchisce quindi con l’ingresso in listino della versione Young Edition, la generazione più giovane e per i giovani del marchio della Freccia Alata. La Casa ceca, infatti, ha deciso di dedicare una versione della sua iconica vettura ai neopatentati che si affacciano per la prima volta al mondo delle quattro ruote. Auto tra le più sicure del proprio segmento, con una valutazione di 5 stelle nei crash-test EuroNCap, Skoda Fabia accoglie la Young Edition con l’obiettivo di ampliare sempre di più la propria presenza sul mercato.

Young Edition, studiata in Italia per incontrare i gusti e le necessità del pubblico più giovane, è infatti pensata per chi si affaccia per la prima volta all’avventura al volante. Con una motorizzazione 1.0 MPI da 59 kW e 80 CV, è ricca di dettagli e personalizzazioni che fanno gola al pubblico più giovane.

La nuova generazione, infatti, propone importanti contenuti di sicurezza attiva e connettività, senza però tralasciare lo stile e il design che i più giovani amano. Il modello, infatti, ha un’estetica personalizzabile, come la possibilità di scegliere le calotte degli specchietti retrovisori in nero per creare un contrasto con i colori metallizzati della carrozzeria che può essere in Blu race, Bianco Luna e Grigio Grafite. Ma anche Arancione Sunset, una colorazione particolare che può far breccia nei cuori dei giovanissimi.

Tra le personalizzazioni anche i cerchi in lega da 15 pollici, in colore nero. Attenzione anche alla sicurezza, con Apple Car Play e Android Auto ben presenti in uno schermo da 8,25 pollici in plancia da cui è possibile gestire i principali parametri della vettura. Attraverso due porte USB-C è quindi possibile collegare e caricare i dispositivi. Uno schermo da 8 pollici poi, dietro il volante, offre una chiara e immediata visualizzazione delle informazioni durante la guida.

I prezzi di listino

Dotata di avviamento keyless, che permette di accendere l’auto tenendo comodamente le chiavi in tasca, la nuova Skoda Fabia è anche regina di connettività, perché la vettura vanta una e-Sim integrata che permette la chiamata di emergenza automatica in caso di incidente.

Vicina alle famiglie e ai clienti più giovani, Fabia Young Edition fa gola a livello di prezzi. Dopo aver svelato anche la nuova Super Wagon 2024, Skoda ha presentato un’offerta commerciale per Fabia che prevede una formula d’acquisto Clever Value a valore futuro garantito con anticipo di 2.000 euro e rate mensili da 169 euro al mese per 36 mesi, con valore garantito di 12.243,63 euro.

Da listino 2024 la versione 1.0 MPI da 80 CV è proposta a 16.769,03 euro IVA esclusa o 21.200 euro chiavi in mano. La versione 1.0 TSI da 95 CV è invece proposta a 17.342,80 euro IVA esclusa o 21.900 euro chiavi in mano. Entrambi i propulsori, abbinati a cambi manuali a 5 rapporti, sono caratterizzati da una notevole efficenza che permette consumi omologati a ciclo WLTP di 5,2-5,4 litri/100 km per il 1.0 MPI e 5-5,2 litri/100 km per il 1.0 TSI.