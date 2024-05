CUPRA presenta “The Rebel Side of Design” a Milano

Una sinergia tra sostenibilità, tecnologia e innovazione

CUPRA, il marchio automobilistico noto per la sua visione audace e innovativa, fa il suo ritorno a Milano con un progetto che promette di stupire e ispirare. “The Rebel Side of Design” è il titolo di questo percorso espositivo che si è tenuto dal 15 al 21 aprile 2024 presso il Cupra Garage Milano in Corso Como 1, insieme alle aree adiacenti di Piazza XXV Aprile e Garibaldi Gallery. Questo evento non solo ha celebrato il design automobilistico contemporaneo, ma ha anche interpretato il tema principale dell’edizione 2024 della Milano Design Week: “Materia Natura”.

Iconica CUPRA DarkRebel: una concept car innovativa

Il fulcro di questo straordinario progetto? L’installazione della concept car CUPRA DarkRebel. Questo veicolo, che sfida i confini del design tradizionale, è stato generato virtualmente attraverso il coinvolgimento attivo della CUPRA Tribe e l’utilizzo dell’hyper configurator, che ha permesso la creazione di oltre 270.000 configurazioni uniche. Il risultato? Una vettura audace e futuristica, caratterizzata da linee muscolose e una carrozzeria riflettente che cattura l’attenzione in ogni contesto. La CUPRA DarkRebel incarna l’essenza della provocazione e dell’innovazione, offrendo uno sguardo avveniristico sul futuro dell’industria automobilistica.

Fonte: Ufficio Stampa CUPRA

Esperienze sensoriali uniche: un viaggio immersivo nel presente e nel futuro di CUPRA

Durante la Milano Design Week, i visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere esperienze sensoriali uniche presso il Cupra Garage Milano e le aree circostanti. Oltre all’installazione della CUPRA DarkRebel, il pubblico ha potuto esplorare una mostra legata alla reinterpretazione dei codici estetici del marchio e partecipare alla “CUPRA Experience” presso la Galleria Garibaldi, un’esperienza di realtà virtuale che ha trasportato i visitatori in un viaggio emozionante al confine tra mondo reale e virtuale. Questo percorso espositivo ha offerto un’opportunità straordinaria per esplorare il futuro del design automobilistico attraverso gli occhi di uno dei brand più innovativi del settore.

La Visione di CUPRA per il Futuro

Parlando dell’evento, Francesca Sangalli, direttore design di CUPRA, ha sottolineato l’impegno del marchio nei confronti della sostenibilità e dell’innovazione. Attraverso la concept car CUPRA DarkRebel e il progetto “The Rebel Side of Design”, CUPRA manifesta la sua ambizione di spingersi oltre i confini dell’ordinario, abbracciando nuovi materiali e approcci al design che rispecchiano la sua visione audace e avveniristica. Questo evento è più di una semplice esposizione di automobili; è un’espressione di creatività, passione e impegno verso un futuro più sostenibile e innovativo.

“The Rebel Side of Design” rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di immergersi nel mondo affascinante e avveniristico di CUPRA, esplorando il connubio tra sostenibilità, tecnologia e design. Con la sua visione provocatoria e la sua dedizione all’innovazione, CUPRA continua a ispirare e a ridefinire i limiti del possibile nel settore automobilistico contemporaneo.