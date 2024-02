Cupra e TVBOY: un incontro epico tra urban art e car innovation

Due spiriti ribelli convergono in un tour europeo di arte urbana e innovazione in movimento,

Il visionario street artist TVBOY e il marchio automobilistico CUPRA si uniscono per portare una mostra itinerante straordinaria in giro per l’Europa. Da Palermo a Barcelona, dalla creatività delle strade alla potenza delle auto sportive, una collaborazione unica che sta catturando l’immaginazione di una nuova generazione.

La mostra “GARAGE TAKEOVER” è il fulcro di questa insolita partnership, ospitata dal CUPRA Garage Milano, prima tappa di un tour europeo che approderà in città come Lisbona, Parigi e Monaco. Ma cosa accomuna davvero TVBOY e CUPRA? Scopriamolo insieme:

TVBOY: l’artista ribelle

Noto per il suo stile audace e provocatorio, TVBOY, nome d’arte di Salvatore Benintende, è uno dei più importanti artisti urbani contemporanei. Originario di Palermo e ora basato a Barcellona, TVBOY è un’anima ribelle che cattura l’essenza della strada e la traduce in opere d’arte che sfidano le convenzioni. Il suo impegno sociale e la sua creatività senza limiti lo hanno reso un’icona della cultura urbana. Da quando è diventato Ambassador di CUPRA nel 2021, TVBOY ha portato la sua visione unica anche nel mondo dell’automobilismo, ispirando un nuovo modo di pensare alle auto sportive e alla mobilità urbana. La sua collaborazione con CUPRA va oltre il marketing, rappresenta un’autentica unione di menti ribelli determinate a rompere gli schemi.

CUPRA: l’eccellenza automobilistica

CUPRA, il marchio automobilistico spagnolo noto per le sue auto sportive di lusso, condivide lo spirito ribelle di TVBOY. Fondata nel 2018 come marchio indipendente all’interno del gruppo SEAT, CUPRA si è rapidamente affermata come un’icona di prestazioni, stile e innovazione. La partnership con TVBOY non è solo un’accoppiata di marketing; è una celebrazione di due visioni che si fondono per creare qualcosa di unico nel suo genere. Come TVBOY trasforma le strade in opere d’arte, così CUPRA trasforma la guida in un’esperienza emozionante e stimolante.

Unione di arte e mobilità

La mostra “GARAGE TAKEOVER” è l’epitome di questa unione tra arte e mobilità. Attraverso opere come “Electric Impulse” e “Im-Possible”, TVBOY trasforma i concetti di elettrificazione e possibilità in immagini straordinarie che ispirano e provocano riflessioni. Ma non è solo l’arte di TVBOY a fare da spettacolo. CUPRA porta la sua innovazione tecnologica al centro della scena con la sua gamma di veicoli elettrici ibridi, dimostrando che la mobilità sostenibile può anche essere entusiasmante ed emozionante.

Un messaggio di speranza e resilienza

La storia di TVBOY e la sua opera “Super Alexia” ci ricordano la potenza dell’arte nel trasformare la negatività in positività. Anche quando le sue opere vengono vandalizzate, TVBOY si rialza e continua a creare, diffondendo un messaggio di speranza e resilienza che risuona profondamente con il marchio CUPRA. In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia e dalla velocità, TVBOY e CUPRA ci invitano a rallentare, a riflettere e a apprezzare la bellezza e la creatività che ci circondano. La loro collaborazione ci ricorda che, anche nelle sfide più grandi, c’è sempre spazio per l’arte, l’innovazione e soprattutto per la ribellione.