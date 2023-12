Cupra Italia 2023: un anno di crescita e innovazione

Con un bagaglio di 485.000 vetture vendute, il marchio ha consolidato la propria presenza nel mercato, consentendo investimenti sostanziali mirati ad un futuro ancora più radioso. Vianello enfatizza come, dietro questi numeri, si nasconda l’anima della “Tribe”, fatta da individui che, con passione e dedizione, hanno trasformato idee in realtà tangibili.

Il segreto del successo di Cupra risiede non solo nell’eccellenza dei prodotti e nella tecnologia, ma soprattutto nell’attenzione rivolta alle persone. Il direttore di Cupra ci ha evidenziato il ruolo fondamentale giocato da ogni membro del team, dai progettisti alla rete di vendita, riconoscendo il merito di avere creato un linguaggio contemporaneo che si traduce in un approccio fresco e giovane.

L’identità di Cupra si fonda su valori saldi come design, passione e sostenibilità, riflettendosi in ogni aspetto, dall’impeccabile performance delle vetture alla scelta dei materiali che rispettano l’ambiente. Non limitandosi alla meccanica e alla tecnologia, il marchio ha investito notevolmente nel campo digitale, spingendosi oltre i confini convenzionali dell’industria automobilistica.

Il 2024 si prospetta come un’ulteriore pietra miliare per Cupra. Collaborazioni straordinarie con il gruppo Volkswagen porteranno alla luce progetti rivoluzionari, inclusi modelli elettrici di piccole dimensioni. Tra le anticipazioni più attese, spicca l’arrivo della Tavascan, un’elettrica dal design audace e dalle prestazioni straordinarie.

Ma non è solo la tecnologia a guidare il marchio Cupra. L’attenzione allo sport e alla cultura si riflette nella sponsorizzazione di ben 88 centri sportivi in tutta Italia, promuovendo non solo il brand ma anche uno stile di vita inclusivo e dinamico.

Pierantonio Vianello conclude il suo resoconto del 2023 con uno sguardo verso il futuro. Sottolinea il continuo impegno e la determinazione a rimanere fedeli ai valori fondamentali del marchio, nonostante le sfide che il prossimo anno potrebbe presentare, sia nel mercato automobilistico che nel contesto sociale in evoluzione.

In definitiva, l’anno trascorso è stato testimone della crescita e della preparazione di Cupra Italia per sfide sempre più ambiziose. E se il 2023 è stato un anno di successi, il marchio è pronto a trasformare le sfide del 2024 in nuove opportunità, confermando ancora una volta che…quando Cupra dice Cupra c’è.

La strada di Cupra è tracciata, pronta a guidare verso un futuro innovativo e appassionante.