Fonte: Ufficio Stampa EuroNCAP Ford Tourneo Courier delude nei test EuroNCAP

Euro NCAP è un’organizzazione indipendente che valuta la sicurezza delle auto nuove attraverso una serie di test rigorosi. I risultati delle prove, espressi in stelle (da 1 a 5), forniscono ai consumatori informazioni preziose per fare scelte consapevoli al momento dell’acquisto di un’auto. Dunque vediamo i risultati dei test Euro NCAP del 2024, concentrandoci su tre modelli: Cupra Tavascan, MG HS e Ford Tourneo Courier.

Cupra Tavascan: stupisce

La Cupra Tavascan, un SUV elettrico sportivo, ha ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle nei test Euro NCAP. Il veicolo offre una protezione elevata per tutti gli occupanti, compresi i bambini. I test hanno evidenziato un’eccellente risposta del sistema di frenata automatica di emergenza (AEB) in diverse situazioni, inclusa la presenza di pedoni, ciclisti e motociclisti. La Tavascan è dotata di un cofano attivo che riduce il rischio di lesioni gravi per i pedoni in caso di impatto.

Altri sistemi di sicurezza avanzati presenti sulla Cupra Tavascan includono:

Sistema di monitoraggio indiretto dello stato del conducente : rileva la stanchezza del conducente, ma non la distrazione;

: rileva la stanchezza del conducente, ma non la distrazione; Sistema di assistenza al mantenimento della corsia : corregge delicatamente la traiettoria del veicolo se si allontana dalla corsia e interviene in situazioni critiche;

: corregge delicatamente la traiettoria del veicolo se si allontana dalla corsia e interviene in situazioni critiche; Controllo adattivo della velocità di crociera intelligente (iACC): adatta la velocità del veicolo ai limiti e alle condizioni della strada.

MG HS: conferma della sicurezza a cinque stelle

La MG HS, un SUV di medie dimensioni, ha confermato il suo punteggio di cinque stelle ottenuto nei test Euro NCAP del 2019. Nonostante l’inasprimento dei protocolli di test nel corso degli anni, la MG HS ha dimostrato di essere al passo con i tempi grazie all’adozione di nuove tecnologie. Il modello offre una buona protezione per pedoni e ciclisti grazie a un sistema AEB efficace e a un sistema di protezione contro l’apertura accidentale delle portiere (dooring).

Ford Tourneo Courier: delusione a tre stelle

La Ford Tourneo Courier, un MPV basato sul furgone Ford Transit Courier, ha ottenuto un deludente punteggio di tre stelle nei test Euro NCAP. La valutazione negativa è dovuta principalmente alla scarsa protezione della testa del passeggero posteriore nel test di impatto frontale a piena larghezza. Euro NCAP ha segnalato una performance mediocre del sistema di ritenuta posteriore, che comprende cinture, pretensionatori e limitatori di carico.

Ford si è impegnata a migliorare la sicurezza della Tourneo Courier e la versione aggiornata sarà rivalutata nel 2025. È interessante notare che la versione furgone del Tourneo Courier, il Transit Courier, ha ottenuto una valutazione Platinum da Euro NCAP nel 2024 grazie all’elevato livello di tecnologie di sicurezza attiva presenti nel veicolo.

Euro NCAP: un impatto positivo sulla sicurezza automobilistica

L’evoluzione dei protocolli di test Euro NCAP e l’impegno dei produttori nel migliorare la sicurezza dei propri veicoli hanno contribuito a rendere le auto sempre più sicure nel corso degli anni. Euro NCAP collabora con l’industria automobilistica per incoraggiare l’adozione di tecnologie innovative che salvano vite umane. I nuovi protocolli per il 2026 sono già stati resi disponibili, evidenziando le future innovazioni in materia di sicurezza che saranno incluse nei test.

I risultati dei test Euro NCAP del 2024 evidenziano l’importanza della sicurezza come criterio di scelta per l’acquisto di un’auto. Modelli come la Cupra Tavascan e la MG HS dimostrano che è possibile ottenere elevati livelli di sicurezza senza compromessi in termini di prestazioni e design.