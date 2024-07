Arriva un nuovo SUV per MG, si tratta dell'HS versione 2024. L'auto è stata allungata e allargata per renderla ancora più spaziosa per i suoi passeggeri

MG HS, il SUV del Marchio britannico cambia forma

MG è uno dei marchi più prestigiosi della storia automobilistica britannica. Fondato nel 1924, è l’acronimo di Morris Garages, un concessionario di Oxford, di proprietà di William Morris, che all’inizio degli anni ’20 si trasformò in un costruttore di auto assemblandole su telai Morris modificati. La prima auto prodotta fu la MG 14/28. Negli anni poi ci sono stati vari passaggi di proprietà che l’hanno vista protagonista.

A partire dal 2007 però è entrata a far parte del Gruppo SAIC Motor, la più grande casa automobilistica cinese. Negli anni successivi però ci sono stati diversi alti e bassi sino alla chiusura definitiva della storica fabbrica di Longbridge nel 2016. Lì erano rimasti ormai appena 25 operai che si occupavano di assemblare componentistica minore sulle vetture che venivano ormai già prodotte interamente in Cina.

Con l’arrivo della transizione ecologica, con le auto che hanno cominciato a spostarsi verso l’elettrico, settore nel quale la Cina è leader, il Gruppo SAIC Motor ha deciso un vero e proprio rilancio dello storico Marchio britannico. Nel 2020, infatti, è stata presentata al mondo la MG EHS Plug-in Hybrid con motore benzina turbo 1.5 da 162 CV e 250 Nm di coppia e motore elettrico da 122 CV e 230 Nm di coppia.

Nuovi modelli in arrivo

La nuova primavera di MG però non sembra essersi esaurita. Durante il noto Festival of Speed di Goodwood, infatti, è stata svelata la seconda generazione della MG HS, il SUV più grande del Marchio per il mercato europeo. Volendo dare un po’ di dimensioni, parliamo di 465,5 cm di lunghezza (467 cm per la variante plug-in), 189 cm di larghezza e 166 cm di altezza. Il passo, infine, è di 276,5 cm.

L’estetica riprende la nuova linea del marchio. In particolare le luci sottili, collegate ad un pannello nero centrale e alla griglia ricordano la nuova MG3. Nella parte posteriore, invece, troviamo dei fari a LED che formano una X e sono collegati da una striscia luminosa. Il SUV in questione è sportivo ed elegante allo stesso tempo.

Cosa troviamo all’interno

Grande attenzione da parte di MG all’infotainment. L’abitacolo è ampio grazie alle dimensioni generose della vettura che vi abbiamo descritto poco sopra. All’interno dell’auto ci sono ben due schermi ad alta definizione da 12,3 pollici. Al centro c’è quello dedicato al sistema multimediale ed è possibile collegare il device senza fili ai servizi come Android Auto ed Apple CarPlay. Dietro al volante, invece, troviamo un cruscotto virtuale, con la possibilità di poterlo personalizzare. Il bagagliaio, invece, con i suoi 507 litri migliora di tanto la capienza della serie precedente che era “solo” di 463 litri.

La MG HS sarà disponibile in due versioni: benzina e ibrida plug-in. Nel primo caso troviamo un 4 cilindri turbo da 1.5 litri con una potenza da 169 CV e 275 Nm di coppia con un cambio manuale a 6 rapporti (c’è anche la possibilità di averla con doppia frizione a 7 marce). Su quella ibrida invece troviamo un motore elettrico da 207 CV, che unito a quello termico portano il SUV ad avere una potenza complessiva di 300 CV. Lato batteria, infine, troviamo una da 24,7 kWh, capace di garantire un’autonomia di 120 km.

Infine, per quanto concerne il listino prezzi, non si conoscono ancora i dettagli di vendita in Italia. Possiamo però farci un’idea in base al costo nel Regno Unito dove la MG HS a benzina sarà venduta a 24.995 sterline (circa 29.650 euro al cambio) mentre la plug-in a 31.495 sterline (37.360 euro circa al cambio). Gli allestimenti saranno due: SE e Trophy e avranno tutti di serie, come prescritto dalla legge, i vari ADAS obbligatori. Inoltre sui modelli DCT vi è anche il controllo adattivo della velocità.