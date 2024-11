Cupra punta a sbarcare in America per ampliare sempre più il proprio parco clienti e per raggiungere obiettivi di mercato ancor più esaltanti

Fonte: Ufficio Stampa Cupra Cupra guarda agli Usa per entrare in un nuovo mercato

Cupra, il marchio della famiglia Seat, guarda agli Stati Uniti dove nel prossimo decennio ha intenzione di sbarcare per ampliare sempre di più il proprio mercato. La Casa spagnola, infatti, ha di recente avviato i colloqui per mettere piede negli Usa per andare al di là dell’Europa, per cercare di affrontare nuove sfide che, in un futuro prossimo più vicino che mai, hanno l’obiettivo di lanciare il brand tra i più grandi del settore automotive.

Cupra vede l’America

Nato nel 2018, il marchio che fa parte del Gruppo Volkswagen vuole fare le cose in grande. Dopo appena 6 anni dal suo lancio, infatti, gli obiettivi sono ben chiari e la strada per raggiungerli appare segnata. La conquista del Vecchio Continente procede bene, ora tocca al Nuovo.

Ecco perché dai colloqui con Penske Automotive Group la Casa di Martorell spera di uscirne vittoriosa, con l’obiettivo di andare a mettere le basi negli Usa. Dal suo lancio nel 2018, Cupra ha venduto infatti oltre 750.000 auto. E il marchio, che ha già dimostrato di essere un successo in Europa, vuole portare ora il suo inarrestabile impulso negli Stati Uniti entro la fine del decennio.

Il marchio ha riscontrato un grande successo anche al di fuori dell’Europa, in mercati come il Messico e la Turchia, e ha compiuto il primo grande passo verso la globalizzazione nel 2022 quando è stato lanciato in Australia. Ma ora è pronto a intraprendere la sua espansione più ambiziosa.

“L’ambizione è quella di essere un marchio veramente globale e l’espansione negli Stati Uniti rappresenta una delle più grandi pietre miliari del nostro percorso”, ha dichiarato Wayne Griffiths, Ceo di Cupra che ha sottolineato: “Abbiamo grande rispetto per il mercato statunitense, riconoscendo che una forte strategia di distribuzione e vendita al dettaglio è essenziale per il successo. Avviando discussioni preliminari con Penske Automotive Group, stiamo esplorando le opportunità con il miglior partner possibile, uno con la giusta rete di distribuzione per presentare Cupra a una nuova generazione di amanti di auto. La leadership di Penske Automotive Group nel settore e l’esperienza alle spalle con il Gruppo Volkswagen, rendono la partnership molto promettente”.

Negli Usa per stupire

Quando arriverà Cupra in America non è ancora dato sapersi, ma quel che è certo è che arriverà entro la fine del decennio. Il brand ha annunciato che punterà agli Stati chiave che sono allineati coi valori del marchio.

Di certo la sua gamma di prodotti “americani” includerà ICE, PHEV e BEV. E la Casa sfrutterà le sinergie all’interno del Brand Group Core producendo uno dei modelli negli stabilimenti Volkswagen nella regione del Nord America.

Un obiettivo chiaro, per continuare a stupire dopo gli ottimi numeri registrati in questi sei anni. Infatti è sì un marchio orientato al design e alle prestazioni, ma anche una Casa che ha saputo raccogliere il successo grazie a strategie precise.

Oltre ad aver raggiunto un valore del marchio di 2,1 miliardi di dollari, con più di 900 punti vendita in tutto il mondo (tra cui 9 CUPRA City Garages tra Città del Messico, Monaco, Milano, Lisbona, Rotterdam, Sydney, Berlino, Parigi e Madrid), Cupra si è fatta un nome anche al di fuori dell’automotive, espandendosi nel mondo dello sport, della musica, del cinema e della moda, stringendo partnership importanti. E il mercato americano sarà l’ennesima occasione per andare oltre le quattro ruote.