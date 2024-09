La Nuova Volkswagen ID.3 GTX 02 FIRE+ICE è una one off che omaggia una delle Golf più apprezzate nel corso degli anni 90, la versione Fire+Ice della hatchback

La Volkswagen ID.3 è uno dei modelli simbolo della svolta elettrica del marchio tedesco che, modello dopo modello, punta a rafforzare la sua gamma a zero emissioni, oggi costituita dai modelli ID che coprono vari segmenti del mercato delle quattro ruote. In occasione dell’ID. Meeting di Locarno, in Svizzera, la Casa tedesca ha svelato un esemplare unico della sua ID.3. Si tratta della ID.3 GTX 02 FIRE+ICE che Volkswagen ha realizzato in collaborazione con BOGNER, brand tedesco specializzato nella realizzazione di capi sportivi.

Questa particolare variante della ID.3 è una one off che richiama la Golf Fire and Ice, una delle varianti più caratteristiche della Volkswagen Golf, realizzata negli anni 90. Questo modello della segmento C tedesca registrò circa 16.700 unità vendute, con diverse varianti realizzate e un risultato complessivo ben superiore rispetto alle prime stime di produzione (la Casa tedesca aveva pianificato di realizzare 10.000 unità). La versione GTI era in grado di spingersi fino a 160 CV di potenza. La nuova one off è destinata a diventare un vero e proprio esemplare da collezione.

Una one-off ispirata agli anni Novanta

La Nuova Volkswagen ID.3 GTX 02 FIRE+ICE è una particolare one-off della ID.3 GTX, versione sportiva della hatchback elettrica con cui la Casa tedesca sta cercando di incrementare, sempre di più, la sua presenza sul mercato delle quattro ruote e, in particolare, nel segmento delle auto elettriche. Come detto in apertura, il modello è stato realizzato in collaborazione con BOGNER, riproponendo la stessa partnership da cui era nata la Golf Fire and Ice.

Da segnalare, in particolare, l’esclusiva verniciatura a 3 strati che prevede il ricorso a una particolare colorazione Electric Violet con effetto perlato. Questa variante cromatica della ID.3 è stata realizzata in modo specifico per la one-off e rappresenta, quindi, un ulteriore elemento che va ad accrescere l’esclusività del progetto. La carrozzeria è arricchita da alcuni elementi in Flaming Red mentre sulle fiancate è riproposto il motivo FIRE+ICE. La dotazione prevede anche i cerchi da 21 pollici a cui si affianca il logo FIRE+ICE.

Anche l’abitacolo è esclusivo, con sedili specifici e vari elementi di design che propongono il rosso “FIRE” e il blu “ICE”. Da notare anche la pedaliera specifica in acciaio inox con design FIRE+ICE. Il design è curato in ogni dettaglio ed è frutto del lavoro combinato tra i progettisti di Volkswagen e BOGNER, con una lunga serie di richiami alla Golf Fire and Ice, modello iconico della lunga storia della Volkswagen Golf, recentemente aggiornata con un nuovo restyling.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Tanta potenza e autonomia

Sotto la scocca, invece, c’è il comparto tecnico della Volkswagen ID.3 GTX Performance e, quindi, è possibile sfruttare il motore elettrico da 326 CV di potenza e 545 Nm di coppia. L’elettrica è dotata di un’ottima accelerazione, con uno 0-100 km/h che viene completato in 5,7 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 200 km/h. La vettura è dotata di un pacco batterie da 79 kWh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 185 kW (che permette una ricarica dal 10% all’80% in 26 minuti) oltre che un’autonomia di 601 chilometri nel ciclo WLTP.