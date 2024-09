Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Riparte da due Gran Turismo elettriche l’offensiva a tinte green di Wolfsburg. Per la famiglia delle Volkswagen ID.7 arrivano due ulteriori innesti, accomunati da prestazioni “estremamente dinamiche”. Il fascino della coppia di GTX, berlina e della station wagon, si manifesta soprattutto grazie alla spinta: un motore sull’asse anteriore e uno sul posteriore fondono la loro energia nella trazione integrale 4Motion, idonea ad affrontare sentieri impervi e insidiosi. Al tempo stesso, lo spiccato comfort garantisce viaggi tranquilli e piacevoli, anche nelle lunghe distanze.

Tetto panoramico Smart Glass su richiesta

Sin dall’estetica, le Volkswagen ID.7 GTX presentano dei dettagli unici e distintivi. Originale nel design, il paraurti anteriori esprime sportività. Ai lati, due triangoli a LED sovrapposti, in questo caso di serie, delimitano il frontale aerodinamico. Al centro, nella parte inferiore, trova posto una griglia di ventilazione GTX nero lucido a nido d’ape. Il paraurti aerodinamico è preposto a coniugare una bassa resistenza aerodinamica con un’elevata pressione di aderenza dell’asse anteriore. Senza alcun sovrapprezzo, sono integrati i fari a LED Matrix IQ.LIGHT, incluso il Dynamic Light Assist. Il logo VW luminoso aggiunge personalità.

Se spostiamo lo sguardo al “lato B”, sembra che la carrozzeria sia più grande di quanto lo è davvero. Illusione ottica? Una specie: le linee orizzontali accentuano l’impressione. Fra queste domina una fascia LED, estesa verso l’esterno fino ai gruppi ottici posteriori a LED perimetrali. La versione 3D vanta una funzione di lampeggio dinamica. Come elemento di separazione visiva, una sottile striscia di riflettori rossi divide la griglia a nido d’ape e il diffusore. La tinta adottata rimane quella nero lucido, anche per la scritta GTX sul portellone. Su richiesta viene offerto il tetto panoramico Smart Glass, in grado di passare da scuro a trasparente. Basta premere un bottone o impartire un comando vocale e le particelle cambiano posizione. Tutto opera del PDLC, uno strato molto sottile integrato nel vetro.

In termini di design, le due Volkswagen ID.7 GTX sono distinguibili soprattutto per la zona tra i montanti C e D, in merito a linea del tetto, cristalli laterali e portellone. Inoltre, il “taglio” netto sotto la base del finestrino conferisce una forte energia positiva alla vista laterale. Elevano la sensazione di potenza i cerchi in lega Skagen da 20 pollici. In alternativa, è ordinabile un set da 21 pollici Mataró. La tonalità della carrozzeria è il Kings Red Metallic, un omaggio alla verniciatura della Golf GTI, formulato con degli accenni al classico Tornado Red. Altrimenti, la tavolozza cromatica annovera le nuance Glacier White metallizzato, Aquamarine Blue metallizzato, Stonewashed Blue metallizzato, Scale Silver metallizzato, Grenadilla Black metallizzato e Moonstone Grey.

Materiali di pregio e tecnologie avanzate

Per un relax ai vertici della categoria, i freschi innesti alla gamma VW vantano degli interni di alto pregio. Lo attestano i rivestimenti degli ergonomici sedili, in similpelle e in microfibra ArtVelours Eco. La seconda tipologia è realizzata con il 71% di materiali riciclati, come bottiglie di PET e magliette triturate. Progettato allo scopo di ridurre l’impatto ambientale, ha caratteristiche simili ai materiali convenzionali a livello di aspetto, sensazione e durata. In optional, i sedili anteriori ergoActivi specifici GTX vantano caratteristiche ancora più avanzate. Regolabili in 12 vie, hanno la funzione Memory e anche quella massaggiante, stimolando la muscolatura della schiena tramite il sollevamento laterale delle superfici laterali. Con i sensori di temperatura e umidità, il “cervello elettronico” riesce a stabilire se la temperatura di bordo è troppo calda oppure troppo fredda, così da impostare con il climatizzatore secondo le esigenze degli utenti.

L’architettura della plancia, strutturata in senso orizzontale, comprende gli elementi decorativi di serie con illuminazione d’ambiente a 30 colori, tra cui un rosso che ben si sposa alla perfezione all’equipaggiamento. Il passo lungo 2.971 mm consente una notevole capacità di stivaggio: caricandola fino agli schienali della prima fila di sedili, la berlina raggiunge un volume di 1.586 litri, mentre la wagon tocca i 1.714 nella zona del portellone. Non mancano poi soluzioni hi-tech all’avanguardia. Il display con realtà aumentata ottimizzato è una piacevolissima sorpresa, in rapporto agli standard della categoria. In aggiunta, l’intelligenza artificiale ChatGPT rimarca uno spirito moderno e di qualità, in risposta alle esigenze della clientela attuale.

In merito alle tecnologie ausiliarie, le Volkswagen ID.7 GTX includono anche Lane Assist, Side Assist, assistente alla svolta con supporto antisbandata, regolatore automatico della distanza ACC, riconoscimento della segnaletica stradale, retrocamera Rear View e aiuto al parcheggio. Previo esborso di un extra, il conducente può, inoltre, usufruire del kit IQ.Drive. Le manovre di parcheggio vengono facilitate dai sensori di ingresso e di uscita, utili in particolare per chi nutre scarsa confidenza al volante.

Negli spazi stretti, ad esempio nei centri commerciali delle grandi città durante le fasce centrali della giornata, caratterizzate da una maggiore congestione, fornisce un ottimo supporto. In caso di pause o ricariche, la nuova piattaforma di gioco AirConsole, annunciata per la metà di settembre, contribuisce a ingannare il tempo. Lo smartphone diventa una sorta di joystick e il divertimento è dietro l’angolo. Le modalità ricordano precedenti esperimenti di grosse compagnie, nello specifico da Tesla, dalla quale VW ha preso spesso e volentieri ispirazione. Era accaduto pure con gli schermi dalle dimensioni simili ai tablet, salvo poi compiere un passo indietro perché distraevano i guidatori. Il lancio di AirConsole è previsto a metà settembre ed entro il 2025 l’offerta di videogame crescerà nei Paesi coperti dal servizio.

Powertrain e prezzi

Il powertrain delle ID.7 GTX, composto da un motore all’anteriore da 80 kW e uno al posteriore da 210 kW, sviluppa una potenza di 340 CV. Ad alimentarlo una batteria agli ioni di litio da 86 kWh, ricaricabile dal 10 all’80% in appena 26 minuti. Ciò è possibile in virtù dei consumi WLTP dichiarati fra 18,4 e 16,2 kWh/100 km per la berlina e fra 18,8 e 16,6 kWh/100 per la wagon. La velocità massima limitata elettronicamente è di 180 km/h.

I numeri vengono accompagnati da un’autonomia di 594 km per la berlina e di 583 cm per la Tourer. La trazione integrale elettrica 4Motion assicura una massa rimorchiabile maggiore, pari a 1.400 kg (contro i 1.200 precedenti). Il listino prezzi parte dai 70.650 euro della versione berlina e arriva ai 73.650 euro della Plus con carrozzeria SW.