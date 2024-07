I modelli di auto berlina migliori da comprare nel 2024

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF Le migliori auto berlina da acquistare nel 2024

Le berline rappresentano una delle categorie di auto più amate grazie alla loro versatilità, comfort e prestazioni. Nel 2024, il mercato delle berline continua a offrire modelli innovativi che coniugano tecnologia avanzata, efficienza energetica e design elegante.

In questo articolo esploreremo i migliori modelli di auto berlina del 2024, analizzando le loro caratteristiche distintive e scoprendo perché sono tra i modelli più diffusi e apprezzati dagli automobilisti.

I migliori modelli di auto berlina

Le berline sono conosciute per il loro design elegante e aerodinamico, che unisce estetica e funzionalità. Offrono un abitacolo spazioso e confortevole, ideale per lunghi viaggi e per l’uso quotidiano. Queste vetture si distinguono per interni di alta qualità, un ampio bagagliaio e una dotazione tecnologica all’avanguardia.

Le prestazioni variano dalle motorizzazioni più economiche a quelle più performanti, con una particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sicurezza, grazie a sistemi avanzati come l’assistenza alla frenata e il mantenimento della corsia. Nel 2024, le berline si affermano come la scelta ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra innovazione, comfort e sostenibilità.

Opel Corsa

La Opel Corsa si distingue per la sua versatilità e le numerose opzioni di motorizzazione disponibili. È offerta sia con motori a benzina che a gasolio, oltre alla versione elettrica con un’autonomia di 330 km.

Il motore 1.2 turbo benzina da 101 CV garantisce un buon equilibrio tra prestazioni e consumi, supportato da un cambio automatico fluido e rapido. Gli interni sono ben rifiniti e dotati di tecnologia avanzata, tra cui un sistema di infotainment touchscreen e numerosi sistemi di assistenza alla guida come il mantenimento della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali.

Il consumo medio della versione a benzina è di circa 18,2 Km/l. Il prezzo di listino parte da €19.900.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Volkswagen Polo

La Volkswagen Polo, un classico tra le berline compatte, è disponibile con vari allestimenti tra cui Comfortline, Sport e Highline, con prezzi a partire da €23.350.

Le motorizzazioni spaziano dalla benzina EVO da 80 CV alle versioni TSI che variano da 95 a 200 CV, includendo anche un modello a metano TGI da 90 CV. La Polo si distingue per il suo design moderno e la qualità degli interni, dotati di tecnologia avanzata come il sistema di infotainment con touchscreen, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

I consumi nel ciclo combinato variano da 14,2 a 18,2 Km/l, con emissioni di CO2 che vanno da 89 a 138 g/Km. Le opzioni di trasmissione includono sia il cambio manuale che il cambio automatico DSG.

FIAT Panda

La FIAT Panda, sebbene più comunemente conosciuta come city car, nella sua variante berlina offre una gamma di motorizzazioni interessanti. Disponibile con motori a benzina mild-hybrid 1.0 Firefly da 70 CV e a metano 0.9 Twinair Natural Power da 70 CV, c’è anche una versione off-road 4×4 con motore 0.9 Twinair da 85 CV.

Le prestazioni della Panda sono adatte principalmente all’uso urbano, con una velocità massima di 164 Km/h e un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in circa 15 secondi. Il modello ibrido a benzina offre consumi ridotti con una media di 25,6 Km/l e emissioni di CO2 di 89 g/Km.

La Panda è apprezzata per la sua praticità, le dimensioni compatte e la versatilità, che la rendono perfetta per la guida in città. Le sue caratteristiche, infatti, la rendono la prima auto berlina venduta in Italia, secondo i dati statistici raccolti da UNRAE.

Il prezzo di base della FIAT Panda è di €15.900.

Fonte: Ufficio Stampa FIAT

Ford Focus

La Ford Focus è una delle berline più versatili e apprezzate sul mercato, con una vasta gamma di motorizzazioni. Disponibile con motori a benzina EcoBoost da 100, 125 e 150 CV, include anche la versione sportiva 2.3 EcoBoost ST da 280 CV, in grado di raggiungere una velocità massima di 250 Km/h. Le versioni diesel EcoBlue offrono motorizzazioni da 95, 120, 150 e 190 CV. La nuova versione ibrida 1.0 EcoBoost da 125 CV combina efficienza e prestazioni.

I consumi variano da 22,7 a 17,8 Km/l per i diesel, e da 18,8 a 12,1 Km/l per quelle a benzina, con emissioni di CO2 tra 98 e 186 g/Km. La versione mild-hybrid propone consumi medi di 23,2 Km/l e emissioni di CO2 di 94 g/Km.

La Focus è conosciuta per il suo equilibrio tra prestazioni dinamiche e comfort, con un’ampia dotazione di tecnologie avanzate per la sicurezza e il comfort di bordo, inclusi sistemi di assistenza alla guida come il mantenimento della corsia e il controllo adattivo della velocità.

Il prezzo di base è di €31.000.

Toyota Yaris

La Toyota Yaris è una berlina compatta progettata specificamente per la guida in città, combinando efficienza nei consumi e una dotazione di serie ricca. La Yaris offre diverse motorizzazioni, tra cui il benzina 1.0 da 72 CV e il Full Hybrid 1.5 da 116 CV, che garantiscono prestazioni adeguate e consumi ridotti.

I consumi per la versione ibrida variano tra 21,7 e 34,4 Km/l, con emissioni di CO2 comprese tra 64 e 95 g/Km. Il design esterno è accattivante, caratterizzato da fari a LED e ampie vetrate che migliorano la visibilità. Gli interni sono spaziosi e tecnologicamente avanzati, con un sistema di infotainment dotato di touchscreen da 10 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

La sicurezza è garantita da sistemi come il cruise control adattivo, l’avviso di superamento corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale. Il prezzo di listino parte da €24.550.

Renault Clio

La Renault Clio è una berlina moderna e spaziosa, apprezzata per le sue finiture di alta qualità e la sicurezza avanzata. La Clio è disponibile con diverse motorizzazioni: benzina SCE da 72 a 90 CV, diesel Blue dCi da 85 e 115 CV, una versione GPL da 100 CV, e la ibrida E-Tech da 140 CV.

I consumi per la versione ibrida sono compresi tra 17,5 e 27,7 Km/l, con emissioni di CO2 tra 82 e 116 g/Km. Il design esterno è elegante, con fari Full LED e linee aerodinamiche. Gli interni sono curati nei dettagli, con un sistema di infotainment Easy Link che include un touchscreen fino a 9,3 pollici, supporto per Android Auto e Apple CarPlay, e un impianto stereo Bose disponibile come optional.

La Clio offre numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza e il rilevamento dei pedoni. Il prezzo di partenza è di €17.350.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Hyundai i20

La Hyundai i20 è una berlina compatta e versatile, giunta alla terza generazione. Offre motorizzazioni benzina e ibride, tra cui un motore a benzina da 84 CV e versioni ibride 1.0 T-GDI da 100 CV.

I consumi per queste motorizzazioni variano tra 20,4 e 24,3 Km/l. La i20 misura 404 cm in lunghezza e 145 cm in altezza, con un bagagliaio da 352 litri. Il design esterno è moderno, con fari a LED e cerchi in lega da 17 pollici opzionali. Gli interni sono hi-tech, con una strumentazione digitale da 10,25 pollici e un sistema di infotainment con touchscreen da 8 pollici, navigazione 3D, e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

La Hyundai i20 offre anche funzionalità avanzate come il controllo vocale, il climatizzatore automatico, e sistemi di sicurezza come il mantenimento della corsia e la prevenzione delle collisioni frontali. Il prezzo parte da €19.700.

Peugeot 208

La Peugeot 208 è una berlina compatta con un design moderno e sportivo. Disponibile con motori a benzina da 75 a 131 CV, diesel da 100 CV, e la versione elettrica e-208. La versione benzina 1.2 PureTech offre consumi di circa 20 Km/l, mentre il diesel raggiunge i 25 Km/l. La 208 misura 405 cm in lunghezza e offre un bagagliaio da 311 litri.

Gli interni sono ben rifiniti, con un cruscotto digitale 3D e un sistema multimediale avanzato. La Peugeot 208 è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza e il cruise control adattivo.

Il prezzo di partenza per la versione base è di circa €20.270. La Peugeot 208 è apprezzata per la sua agilità, il comfort di guida e la ricca dotazione tecnologica: da inizio anno ad oggi, infatti, sono state immatricolate oltre 14.000 vetture di questa tipologia, secondo i dati raccolti da UNRAE.

FIAT 500

La FIAT 500 è una berlina compatta iconica, apprezzata per il suo design distintivo e la sua versatilità. È disponibile in diverse versioni, tra cui Pop, Lounge, Star, Sport, Rockstar e l’elegante DolceVita. Le motorizzazioni includono il benzina 1.2 da 69 CV, GPL 1.2 da 69 CV EasyPower, e l’ibrida 1.0 da 70 CV con tecnologia mild-hybrid.

Tutte le versioni sono dotate di trazione anteriore e cambio manuale. La FIAT 500 offre un abitacolo curato, con opzioni di personalizzazione che includono la plancia in legno e i sedili in pelle color avorio. La tecnologia di bordo comprende un sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, un navigatore satellitare con mappe Monar e il controllo remoto tramite app con Uconnect.

I consumi variano fino a 25,6 Km/l nella versione ibrida, con emissioni di CO2 di 88 g/Km. La FIAT 500 ha un prezzo di partenza di €17.700.

Fonte: Ufficio Stampa FIAT

Audi A3

L’Audi A3 è una berlina premium che combina eleganza, tecnologia e prestazioni. Disponibile con motorizzazioni a benzina, diesel e ibride, l’A3 offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare diverse esigenze. I motori benzina includono il 1.0 TFSI da 110 CV, il 1.5 TFSI da 150 CV e il 2.0 TFSI da 190 CV, mentre le versioni diesel comprendono il 2.0 TDI in vari step di potenza (116, 150 e 200 CV). La versione ibrida plug-in 1.4 TFSI e offre una potenza combinata di 204 CV.

Il design esterno è caratterizzato da linee affilate e una griglia frontale distintiva, mentre gli interni offrono un’esperienza di lusso con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata. Il sistema di infotainment MMI è dotato di un display touchscreen, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e un quadro strumenti digitale Audi Virtual Cockpit.

I consumi variano in base alla motorizzazione, con la versione ibrida plug-in che offre un consumo medio di circa 1,4-1,6 l/100 km. L’Audi A3 parte da un prezzo di circa €30.400 per la versione base. Tra le auto di fascia medio-alta, infatti, è la prima scelta dagli italiani come sostenuto da UNRAE.

Questi modelli rappresentano alcune delle migliori opzioni di berline del 2024, ma come sempre la scelta dovrà essere ponderata anche sulla base di altri elementi, come il budget a disposizione, lo spazio necessario e la propria tipologia di guida.