Le 10 berline più vendute in Italia

Il mercato auto italiano è sempre più legato al settore di SUV e crossover, con tanti automobilisti che hanno scelto un modello "a ruote alte" negli ultimi anni. Le più tradizionali berline, però, restano sempre di attualità, soprattutto per chi ha bisogno di un'auto comoda da utilizzare in città, con dimensioni compatte e consumi contenuti. In alcuni casi, il confine tra le berline e i SUV è ridotto mentre in altri la distinzione è più netta. Tra le 10 berline più vendute in Italia nel 2024 (dati aggiornati ad aprile 2024) c'è spazio, infatti, per tanti modelli compatti mentre le berline "lunghe" sono oramai state sostituite dai SUV.