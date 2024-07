I migliori dieci crossover sul mercato, modelli e prezzi 

I crossover sono tra le auto più vendute in assoluto: ecco quali sono i migliori modelli sul mercato e quali si possono acquistare ad un buon prezzo

Nel 2024, il mercato dei crossover è più dinamico e competitivo che mai. Lo dimostrano i dati di vendita UNRAE, che confermano l’immatricolazione di oltre 200.000 auto tra SUV e crossover. Inoltre, con l’aumento della domanda per veicoli versatili e adatti a ogni tipo di utilizzo, i produttori automobilistici hanno risposto con una gamma impressionante di modelli innovativi e performanti.

In questo articolo, esploreremo i migliori crossover del 2024, analizzando le caratteristiche che li rendono unici e le ragioni per cui stanno conquistando i consumatori.

I migliori crossover del 2024: quali sono

Per stilare la nostra lista dei migliori crossover del 2024, abbiamo considerato diversi fattori chiave. Innanzitutto, il rapporto qualità-prezzo è stato un criterio fondamentale: vogliamo assicurarci che i modelli selezionati offrano il massimo in termini di tecnologia, sicurezza e comfort senza compromettere il budget dei consumatori.

Inoltre, abbiamo analizzato i dati di vendita UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), che ci hanno fornito una panoramica dettagliata delle preferenze degli acquirenti e delle tendenze del mercato.

I crossover inclusi nella nostra selezione si distinguono non solo per le loro prestazioni, ma anche per l’attenzione ai dettagli e l’innovazione tecnologica. Sia che si tratti di efficienza energetica, capacità di carico, o funzionalità avanzate di assistenza alla guida, questi veicoli rappresentano il meglio che il mercato ha da offrire.

Mahindra KUV100

Il Mahindra KUV100 è un crossover compatto che si distingue per il suo design robusto e la sua praticità. Questo modello è pensato per chi cerca un veicolo versatile e adatto sia alla città che a brevi escursioni fuori porta. Dotato di un motore a benzina 1.2 da 82 CV, offre un’ottima efficienza nei consumi e buone prestazioni su strada.

Lo spazio interno è sorprendente per un’auto di queste dimensioni, con ampi sedili e un bagagliaio generoso. Inoltre, il KUV100 è equipaggiato con una serie di funzionalità moderne, come il sistema di infotainment con schermo touchscreen, connettività Bluetooth e comandi al volante, rendendolo una scelta interessante per chi desidera un crossover pratico e tecnologicamente avanzato.

Il prezzo di base è di €15.645.

MG ZS

Il MG ZS è un crossover che unisce stile, comfort e tecnologia avanzata. Questo modello si presenta con un design elegante e linee fluide, che gli conferiscono un aspetto sofisticato e moderno.

Sotto il cofano, il MG ZS offre diverse opzioni di motorizzazione, tra cui un efficiente motore a benzina 1.0 turbo da 111 CV, che garantisce prestazioni brillanti e un’esperienza di guida piacevole.

L’interno del veicolo è spazioso e ben rifinito, con materiali di alta qualità e una disposizione ergonomica dei comandi. Tra le dotazioni di serie spiccano il sistema di infotainment con schermo touchscreen da 8 pollici, la connettività Apple CarPlay e Android Auto, e vari sistemi di assistenza alla guida, rendendo il MG ZS una scelta eccellente per chi cerca un crossover elegante e ben equipaggiato.

Anche grazie all’ottimo prezzo di vendita, pari a €17.540, quest’auto è al tredicesimo posto tra le più vendute da inizio anno.

KIA Stonic

Il KIA Stonic è un crossover compatto che combina uno stile accattivante con una guida dinamica e confortevole. Questo modello si distingue per le sue linee sportive e la vasta gamma di personalizzazioni disponibili, che permettono agli acquirenti di adattare l’auto ai propri gusti.

Il KIA Stonic offre diverse opzioni di motorizzazione, tra cui un motore a benzina 1.0 T-GDi da 100 CV, che offre un equilibrio perfetto tra potenza e efficienza. Gli interni sono moderni e funzionali, con un ampio display touchscreen centrale, connettività completa e un sistema audio di alta qualità.

Inoltre, il KIA Stonic è equipaggiato con numerose tecnologie di sicurezza avanzate, come il sistema di assistenza alla frenata di emergenza e il rilevamento dei pedoni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca sicurezza e stile in un unico veicolo.

Il prezzo di vendita è di €20.950.

Nissan Juke

Il Nissan Juke è un crossover compatto che si fa notare per il suo design audace e distintivo. Caratterizzato da linee sportive e un frontale aggressivo, il Juke non passa inosservato su strada. Il suo motore turbo 1.0 da 114 CV offre una guida vivace e reattiva, ideale sia per il traffico urbano che per i viaggi più lunghi.

All’interno, il Nissan Juke propone un ambiente moderno e tecnologico, con un display touchscreen centrale da 8 pollici che supporta Apple CarPlay e Android Auto. Le caratteristiche di sicurezza avanzate, come il sistema di frenata d’emergenza intelligente e il rilevamento dei pedoni, rendono questo modello particolarmente adatto a chi cerca un veicolo sicuro e all’avanguardia.

Il costo di base è di €23.700.

Skoda Kamiq

Il Skoda Kamiq è un crossover compatto che si distingue per la sua praticità e il comfort di guida. Con un design elegante e lineare, il Kamiq offre un’estetica raffinata senza rinunciare alla funzionalità. Equipaggiato con un motore a benzina 1.0 TSI da 110 CV, questo veicolo garantisce un’ottima efficienza nei consumi e prestazioni soddisfacenti.

Gli interni spaziosi sono progettati per offrire il massimo comfort, con sedili ergonomici e un sistema di infotainment avanzato che include un display touchscreen da 9,2 pollici, navigazione satellitare e connettività smartphone. Le dotazioni di sicurezza, come il cruise control adattivo e l’assistenza al mantenimento della corsia, rendono il Skoda Kamiq una scelta eccellente per famiglie e giovani professionisti.

È disponibile per la vendita ad un prezzo di €24.550.

Jeep Renegade

Il Jeep Renegade è un crossover che combina lo spirito avventuroso del marchio Jeep con la versatilità urbana. Con il suo look robusto e iconico, il Renegade è progettato per affrontare sia le strade cittadine che i percorsi off-road più impegnativi. Disponibile con diverse opzioni di motorizzazione, tra cui un motore turbo benzina 1.3 da 150 CV, offre una guida potente e reattiva.

L’interno è funzionale e ben organizzato, con materiali di qualità e un sistema di infotainment Uconnect con schermo da 8,4 pollici, che supporta Apple CarPlay e Android Auto. Le tecnologie di sicurezza, come il monitoraggio dell’angolo cieco e il controllo elettronico della stabilità, garantiscono un’esperienza di guida sicura e confortevole, rendendo il Jeep Renegade una scelta versatile e affidabile per ogni tipo di avventura.

Il costo di vendita è di €26.300.

Ford Puma

Il Ford Puma è un crossover compatto che combina uno stile dinamico con prestazioni sportive. Questo modello si distingue per il suo design elegante, caratterizzato da linee fluide e un frontale accattivante. Sotto il cofano, il Puma offre un motore 1.0 EcoBoost da 125 CV, che garantisce una guida reattiva ed efficiente nei consumi.

Gli interni sono moderni e ben rifiniti, con un focus particolare sul comfort e sulla tecnologia. Il sistema di infotainment SYNC 3 con touchscreen da 8 pollici offre connettività avanzata, inclusi Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, il Ford Puma è equipaggiato con numerose tecnologie di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e il sistema di mantenimento della corsia, rendendo ogni viaggio sicuro e piacevole.

È possibile acquistarlo ad un costo di base di €27.500.

Toyota Yaris Cross

La Toyota Yaris Cross è un crossover compatto che unisce la praticità di un SUV con l’efficienza di un’auto urbana. Questo modello si presenta con un design robusto e moderno, ideale per chi cerca un veicolo versatile e funzionale. Equipaggiata con un motore ibrido da 116 CV, la Yaris Cross offre eccellenti prestazioni in termini di consumi e basse emissioni, rendendola una scelta ecologica per i guidatori consapevoli.

Gli interni sono spaziosi e dotati di tecnologie all’avanguardia, come il sistema di infotainment con touchscreen da 9 pollici e la connettività smartphone. La sicurezza è un altro punto di forza della Yaris Cross, grazie a sistemi avanzati come il riconoscimento dei segnali stradali e l’assistenza alla frenata d’emergenza, che contribuiscono a garantire una guida sicura in ogni situazione.

Il costo di base è di €28.050.

Nissan Qashqai

Il Nissan Qashqai è uno dei crossover più popolari e apprezzati sul mercato, grazie al suo mix di design, tecnologia e prestazioni. Caratterizzato da un aspetto moderno e aerodinamico, il Qashqai offre un’ampia gamma di motorizzazioni, inclusa l’opzione ibrida da 190 CV, che combina potenza ed efficienza. Gli interni del Qashqai sono spaziosi e lussuosi, con materiali di alta qualità e un’attenzione particolare al dettaglio.

Il sistema di infotainment NissanConnect con display da 9 pollici offre un’esperienza utente intuitiva e una connettività completa. Le dotazioni di sicurezza del Qashqai sono tra le più avanzate della categoria, includendo tecnologie come il monitoraggio dell’angolo cieco e l’assistenza al parcheggio, che rendono la guida più facile e sicura.

È possibile acquistarlo ad un costo di base di €28.130.

Volkswagen T-Roc

Il Volkswagen T-Roc è un crossover compatto che si distingue per il suo design sportivo e la qualità costruttiva tipica del marchio tedesco. Con una gamma di motori che spazia dal 1.0 TSI da 110 CV al più potente 2.0 TSI da 300 CV della versione R, il T-Roc offre opzioni per ogni tipo di guidatore.

Tra le caratteristiche di sicurezza spiccano il sistema di frenata d’emergenza, il rilevamento dei pedoni e il cruise control adattivo, che contribuiscono a un’esperienza di guida sicura e confortevole.

Il costo di base è di €30.100.

Analizzando il rapporto qualità-prezzo e i dati di vendita UNRAE, abbiamo selezionato i migliori modelli disponibili, offrendo una guida completa per aiutarti a scegliere il veicolo perfetto per te. Che tu sia alla ricerca di efficienza energetica, comfort o tecnologie avanzate, il mercato dei crossover ha sicuramente qualcosa da offrire.