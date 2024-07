Le auto fuoristrada 4×4 per andare ovunque: modelli e prezzi

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF Fuoristrada 4x4 economici: quali acquistare nel 2024

Il mercato dei fuoristrada 4×4 offre una vasta gamma di modelli che combinano prestazioni, robustezza e accessibilità economica. I veicoli 4×4 sono progettati per affrontare i terreni più difficili, rendendoli ideali per gli amanti dell’avventura e per coloro che vivono in aree con condizioni stradali impegnative.

In questo articolo, esamineremo i migliori e più economici modelli di auto fuoristrada 4×4 del 2024, evidenziando le loro caratteristiche principali e i motivi per cui sono tra i più apprezzati dagli automobilisti.

I fuoristrada 4×4 più economici del 2024

I fuoristrada 4×4 sono veicoli versatili e robusti, progettati per garantire prestazioni eccellenti sia su strada che off-road. Tra le caratteristiche distintive di questi veicoli troviamo la trazione integrale, che assicura una migliore aderenza e stabilità su terreni sconnessi e in condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, molti modelli 4×4 sono dotati di sospensioni rinforzate, altezza da terra elevata e protezioni sottoscocca, che li rendono capaci di affrontare ostacoli e superfici irregolari senza difficoltà.

Un’altra caratteristica importante dei fuoristrada 4×4 è la loro capacità di traino e carico, che li rende ideali per il trasporto di attrezzature pesanti e per il campeggio. Nonostante queste capacità avanzate, molti modelli moderni offrono anche un comfort elevato e dotazioni tecnologiche di ultima generazione, come sistemi di infotainment, assistenti alla guida e connessioni smartphone.

Scopriamo insieme quali sono i migliori modelli di quest’anno e perché sono considerati le scelte migliori per chi cerca un veicolo 4×4 accessibile e affidabile, secondo i dati raccolti dall’UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri.

KGM Tivoli

Il KGM Tivoli è un SUV compatto con trazione integrale 4×4, pensato per offrire versatilità e comfort sia in città che su terreni accidentati. Equipaggiato con due opzioni di motorizzazione, il Tivoli offre un motore benzina 1.2 Turbo GDi da 128 CV e un motore diesel 1.6 e-XDi da 136 CV, entrambi conformi alle normative Euro 6d. La trasmissione è disponibile sia manuale a 6 marce che automatica a 6 rapporti, garantendo flessibilità e prestazioni ottimali.

Gli interni del Tivoli sono ben rifiniti, con un sistema di infotainment touchscreen da 9 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Tra le dotazioni di sicurezza troviamo il sistema di assistenza al mantenimento di corsia, la frenata automatica d’emergenza e il cruise control adattivo.

I consumi del KGM Tivoli si aggirano intorno ai 6,5 l/100 km per la versione benzina, con emissioni di CO₂ pari a 149 g/km. Il prezzo di base è di €23.900.

Fonte: Ufficio Stampa KGM

Suzuki Ignis

La Suzuki Ignis è una city car compatta dotata di trazione integrale 4×4 AllGrip, che la rende perfetta per affrontare sia le strade urbane che i percorsi off-road. Il motore 1.2 Dualjet Hybrid da 83 CV offre una combinazione di efficienza e prestazioni, supportato da un sistema mild-hybrid che migliora l’economia di carburante. La trasmissione può essere manuale a 5 marce o automatica CVT.

Gli interni della Suzuki Ignis sono funzionali e moderni, con un sistema di infotainment touchscreen da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La sicurezza è garantita da dotazioni come il sistema di frenata d’emergenza, l’assistente di mantenimento corsia e il monitoraggio dell’angolo cieco.

I consumi della Suzuki Ignis si aggirano intorno ai 4,9 l/100 km, con emissioni di CO₂ pari a 112 g/km. Il prezzo di base è pari a €21.400, estremamente competitivo: proprio per questo, questa auto rientra tra i top 50 modelli di auto e fuoristrada venduti da inizio anno ad adesso, secondo quanto emerso dai dati dell’UNRAE.

Dacia Duster

La Dacia Duster è un SUV robusto e accessibile con trazione integrale 4×4, progettato per offrire ottime prestazioni su strada e fuori. È disponibile con motorizzazioni a benzina, diesel e GPL, tra cui il motore 1.0 TCe da 100 CV, il 1.3 TCe da 150 CV e il 1.5 Blue dCi da 115 CV. La trasmissione può essere manuale a 6 marce o automatica EDC a doppia frizione.

La Duster offre anche una serie di sistemi di assistenza alla guida, come il controllo elettronico della stabilità, l’assistenza alla partenza in salita e il monitoraggio dell’angolo cieco. Grazie a tutte queste sue caratteristiche, questa auto è al quattordicesimo posto tra le più vendute in Italia da inizio anno ad adesso, secondo i dati statistici raccolti dall’UNRAE.

I consumi della Dacia Duster variano a seconda della motorizzazione, con una media di 5,7 l/100 km e emissioni di CO₂ di 128 g/km per la versione diesel. Il prezzo di base è estremamente competitivo per un SUV: €17.750.

Toyota Yaris Cross

La Toyota Yaris Cross è un SUV compatto con trazione integrale intelligente AWD-i, ideale per chi cerca un veicolo versatile e dinamico. È equipaggiata con un motore 1.5 Hybrid Dynamic Force che combina un motore benzina a tre cilindri con un motore elettrico, offrendo una potenza complessiva di 116 CV. La trasmissione è automatica e-CVT, che garantisce una guida fluida e reattiva.

Gli interni della Yaris Cross sono moderni e ben rifiniti, con un sistema di infotainment Toyota Touch 2 da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La sicurezza è un punto di forza, con dotazioni come il Toyota Safety Sense, che include il sistema pre-collisione, il rilevamento dei pedoni e il controllo adattivo della velocità.

I consumi della Toyota Yaris Cross si attestano intorno ai 4,7 l/100 km, con emissioni di CO₂ pari a 107 g/km. Il prezzo di base è di €28.050.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

KGM Korando

Il KGM Korando è un SUV compatto dotato di trazione integrale 4×4, ideale per chi cerca un veicolo versatile e robusto. È equipaggiato con due opzioni di motorizzazione: un motore diesel 1.6 Euro 6d-final e un motore benzina 1.5 GDI Turbo Euro 6d-final, entrambi con sistema Start & Stop per migliorare l’efficienza dei consumi.

Il cambio manuale a 6 marce e le sospensioni McPherson all’anteriore e Multilink al posteriore garantiscono una guida fluida e confortevole. Il sistema di trazione integrale AWD gestisce automaticamente la ripartizione della trazione tra gli assali anteriore e posteriore, assicurando stabilità in ogni condizione.

I consumi si aggirano intorno ai 5,5 l/100 km per la versione diesel, con emissioni di CO₂ di 145 g/km. Il prezzo di base è di €27.450.

Jeep Avenger

La Jeep Avenger è un SUV compatto con trazione integrale 4×4, progettato per offrire prestazioni eccellenti sia su strada che fuori. È disponibile con un motore 1.3 Turbo benzina da 150 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti.

Inoltre, la Jeep Avenger offre una versione ibrida plug-in con una potenza complessiva di 240 CV, che permette di guidare in modalità completamente elettrica per brevi distanze. La sicurezza è una priorità, con dotazioni come il sistema di frenata automatica d’emergenza, il rilevamento dell’angolo cieco e il controllo della stabilità.

I consumi della versione ibrida si aggirano intorno ai 2,1 l/100 km, con emissioni di CO₂ di 48 g/km. Il prezzo di base per la Jeep Avenger è di €24.500.

Fonte: Ufficio Stampa Jeep

Suzuki Vitara

La Suzuki Vitara è un SUV compatto e versatile, dotato di trazione integrale 4×4 AllGrip, che le consente di affrontare diversi tipi di terreno con facilità. È equipaggiata con un motore 1.4 Boosterjet Hybrid da 129 CV e 235 Nm di coppia, che combina prestazioni elevate con un’eccellente efficienza nei consumi. Si tratta di un’auto particolarmente apprezzata dai consumatori: rientra, infatti, nella top 50 dei veicoli più acquistati del 2024 fino ad adesso.

La Vitara offre quattro modalità di guida (Auto, Sport, Snow e Lock) per adattarsi a diverse condizioni di guida, migliorando la trazione e la stabilità in ogni situazione.

I consumi della Suzuki Vitara si aggirano intorno ai 5,8 l/100 km, con emissioni di CO₂ pari a 133 g/km. È possibile acquistarla a partire da €24.900.

Subaru XV

La Subaru XV è un SUV compatto con trazione integrale permanente di tipo 4×4, ideale per chi cerca una vettura capace di affrontare sia la città che i percorsi off-road. È dotata di un motore Boxer 2.0 litri a benzina, che sviluppa 150 CV e 196 Nm di coppia, combinato con un sistema ibrido e-Boxer.

Questo motore è accoppiato a una trasmissione automatica Lineartronic CVT che garantisce cambi di marcia fluidi e reattivi. La Subaru XV è dotata del sistema X-MODE, che ottimizza le prestazioni del motore, della trazione integrale e dei freni su superfici scivolose o irregolari.

I consumi si attestano intorno ai 6,5 l/100 km, con emissioni di CO₂ pari a 149 g/km. Il prezzo di base è pari a €26.550.

Jeep Renegade

La Jeep Renegade è un SUV compatto con trazione integrale 4×4, progettato per offrire prestazioni eccellenti sia su strada che fuori. È disponibile con diverse motorizzazioni, tra cui un motore 1.3 Turbo benzina da 150 CV e 270 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti.

La versione plug-in hybrid 4xe combina un motore a benzina con un motore elettrico per una potenza complessiva di 240 CV, offrendo la possibilità di guidare in modalità completamente elettrica per brevi distanze.

I consumi della versione ibrida si aggirano intorno ai 2,1 l/100 km, con emissioni di CO₂ di 48 g/km. Il prezzo di partenza è di €26.300.

Fonte: Ufficio Stampa Jeep

Mitsubishi ASX

La Mitsubishi ASX è un SUV compatto dotato di trazione integrale 4×4, progettato per offrire versatilità e prestazioni su ogni tipo di terreno. È disponibile con due opzioni di motorizzazione: un motore benzina 2.0 MIVEC da 150 CV e un motore diesel 1.6 DI-D da 114 CV, entrambi conformi alle normative Euro 6d-TEMP. La trasmissione è disponibile sia manuale a 6 marce che automatica CVT a 6 rapporti, offrendo flessibilità e prestazioni ottimali.

I consumi del Mitsubishi ASX variano a seconda della motorizzazione: per il motore benzina, i consumi si attestano intorno ai 7,9 l/100 km, mentre per la versione diesel sono di circa 5,7 l/100 km, con emissioni di CO₂ rispettivamente di 180 g/km e 149 g/km. È possibile acquistarla con un prezzo di base pari a €24.000.

Questi fuoristrada sono progettati per affrontare qualsiasi tipo di terreno, rendendoli perfetti per gli amanti dell’avventura e per coloro che necessitano di un veicolo versatile e affidabile. Scegliendo uno di questi modelli, avrai la certezza di possedere un’auto capace di offrire il meglio in termini di prestazioni, comfort e valore.