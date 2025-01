La Lada Niva Travel atterra nell'orbita del mercato come uno dei fuoristrada più economici in circolazione. Il 4x4 russo ha un prezzo abbordabile

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Lada Il 4x4 più economico: Lada Niva Travel

Il mercato automobilistico europeo, in particolare nel segmento dei fuoristrada, sta assistendo a una crescente polarizzazione tra modelli di lusso e la mancanza di opzioni accessibili. Con la scomparsa del Suzuki Jimny Pro, il fuoristrada più economico sul mercato, i consumatori sono costretti a scegliere tra costosi SUV come il Toyota Land Cruiser (84.000 euro), il Jeep Wrangler (71.500 euro), il Defender, il Mercedes Classe G e il Ford Bronco. Tuttavia, al di fuori dell’Unione Europea, il panorama automobilistico offre ancora veicoli fuoristrada a prezzi accessibili. Tra questi, la Lada Niva Travel si distingue come un esempio lampante di fuoristrada robusto e conveniente.

Lada Niva Travel, alternativa dal sapore mitico

Prodotta in Russia, la Lada Niva Travel si posiziona come una valida alternativa ai SUV di lusso, offrendo prestazioni fuoristrada a un prezzo significativamente inferiore. Il punto di forza principale della Niva Travel è il suo costo di listino. Al di là degli Urali, il prezzo di partenza è di 1.314.000 rubli, equivalenti a circa 11.156 euro. Questo la rende una delle opzioni più economiche sul mercato dei 4×4.

La Niva Travel è disponibile in cinque livelli di allestimento: Classic’24, Comfort’24, Luxe’24, Black’24 e KHL’24, con la possibilità di scegliere tra quattro colori di carrozzeria. Questa varietà di allestimenti permette ai clienti di personalizzare il veicolo in base alle proprie esigenze.

Caratteristiche del 4×4 più economico

Con una lunghezza di 4,09 metri e un passo di 2,45 metri, la Niva Travel è un veicolo compatto che si presta bene alla guida in terreni accidentati. La trazione integrale e il cambio di velocità la rendono adatta a superare ostacoli e guadi. La Niva Travel è equipaggiata con un motore a benzina aspirato da 1,7 litri e 80 CV. Sebbene non sia un motore potente, offre affidabilità e prestazioni adeguate per la guida fuoristrada.

Storia della Lada Niva

La Lada Niva, da cui deriva la Niva Travel, è un’icona fra i fuoristrada made in Russia. La sua storia risale al 1971, quando un gruppo di ingegneri a Togliatti, città della Russia, iniziò a progettare un veicolo multifunzionale con trazione integrale, capace di combinare comfort e capacità fuoristrada. Il progetto fu finanziato in parte dal Consiglio dei ministri dell’URSS, con Petr Prusov come ingegnere capo, Valery Semushkin come designer e Vladimir Solovyov come responsabile della costruzione. La Niva ha riscosso un notevole successo, con oltre 2,5 milioni di esemplari prodotti ed esportati in tutto il mondo. Nel 2020, la Niva ha ricevuto un importante aggiornamento degli interni, con l’aggiunta di airbag laterali nei sedili anteriori in pelle. Peccato per la nuova generazione, interrotta dopo l’uscita di scena di Renault.

Un veicolo robusto

La Lada Niva Travel rappresenta un’opzione interessante per gli appassionati di fuoristrada che cercano un veicolo robusto, affidabile e conveniente. In un mercato dove le proposte “al risparmio” sono sempre di meno, la Niva Travel si posiziona come una valida alternativa, offrendo solide performance in offroad a un prezzo accessibile. La sua lunga storia e il continuo aggiornamento da parte di Lada ne fanno un’icona del settore automobilistico. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per confezionare un prodotto molto interessante, peccato che le tristi e note vicende che ruotano intorno alla Russia, e al conflitto in Ucraina, non agevolano la commercializzazione alle nostre latitudini.