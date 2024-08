Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen È lei l'elettrica Volkswagen più potente

La gamma elettrica di Volkswagen si espande ancora con l’annuncio dell’avvio delle vendite della Nuova Volkswagen ID.3 GTX Performance. Si tratta di un modello davvero interessante: la nuova elettrica della Casa tedesca, infatti, è un’auto compatta ma molto potente, in grado di garantire ottime prestazioni e, soprattutto, una guida divertente in tutti i contesti di utilizzo, oltre a una buona autonomia. La nuova aggiunta alla gamma ID rappresenta una delle novità più interessanti per il mercato delle elettriche della seconda metà dell’anno, anche in Italia.

Elettrica e sportiva

La Nuova Volkswagen ID.3 GTX Performance è stata svelata lo scorso marzo, in occasione di un’anteprima mondiale con cui la Casa tedesca ha mostrato le due evoluzioni sportive della ID.3 (oltre alla Performance, infatti, c’è anche una versione meno potente, chiamata semplicemente ID.3 GTX). La sportiva elettrica di Volkswagen riprende tutte le novità dell’ultima versione della ID.3, che sarà affiancata da un’elettrica low cost, e va ad esaltarne il carattere sportivo, con un importante aggiornamento del comparto tecnico. Sotto al cofano, infatti, c’è ora un motore elettrico in grado di garantire una spinta di 326 CV (con un notevole passo in avanti rispetto ai 285 CV della ID.3 GTX). Grazie a questo update, l’elettrica è ora in grado di raggiungere i 100 km/h, partendo da ferma, in appena 5,7 secondi. La vettura ha un livello di potenza simile a quello della Nuova Volkswagen Golf R.

Tra le specifiche tecniche della nuova elettrica di Volkswagen c’è anche un pacco batteria con una capacità di 79 kWh, installato al centro del veicolo, per garantire un’ottimizzazione della distribuzione del peso e migliorare la dinamica di guida. Secondo i dati forniti dalla Casa, l’autonomia della Nuova ID.3 GTX Performance è pari a circa 601 chilometri, nel ciclo WLTP. Si tratta di un valore più che sufficiente a soddisfare le esigenze della maggior parte dei potenziali acquirenti. Da segnalare anche il supporto alla ricarica rapida in corrente continua (fino a 185 kW) che consente di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in appena 26 minuti, abbattendo i tempi necessari per un “rifornimento”.

Il carattere sportivo della nuova elettrica di Volkswagen viene evidenziato anche dalla sua dotazione e dagli accessori con cui è possibile arricchire la vettura. Come optional, ad esempio, ci sono i cerchi Skagen GTX da 20 pollici. La dotazione di serie comprende lo sterzo progressivo e la vettura può essere equipaggiato con l’assetto sportivo a comando elettronico DCC. L’interno, invece, include un display da 12,9 pollici per il sistema di infotainment, con la possibilità di accedere all’assistente vocale IDA con ChatGPT. C’è anche il sistema audio Harman Kardon. La vettura è dotata di una dotazione completa di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, con la frenata autonoma di emergenza, il sistema di mantenimento di corsia ed anche il Cruise Control.

I prezzi

La Volkswagen ID.3 GTX Performance è pronta a conquistare il mercato europeo. La Casa tedesca, infatti, ha annunciato l’avvio delle vendite per la sua compatta sportiva a zero emissioni, che sarà ordinabile a partire da 52.295 euro. Il prezzo in questione si riferisce al mercato tedesco. Per il momento, non è ancora stato comunicato il prezzo per il mercato italiano dove la vettura sarà disponibile a breve, probabilmente già nel corso del mese di settembre.