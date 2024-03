Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La nuova variante sportiva della Volkswagen ID.3 GTX

L’attesa è finalmente terminata, il colosso di Wolfsburg ha presentato in anteprima globale la sua nuova creatura: la Volkswagen ID.3 GTX. Parliamo della celebre berlina elettrica di ultima generazione nella sua veste più sportiva e ammiccante, per divertirsi al volante, anche se con il gusto e il piacere della trazione alla spina. Dunque, la ID.3 GTX va ad aggiungersi a una famiglia che ha già visto debuttare le “sorellone” ID.4 GTX e ID.5 GTX.

Kai Grünitz, membro del Consiglio di Amministrazione Responsabile del settore Sviluppo Tecnico del marchio Volkswagen l’ha così battezzata: “Ritengo che, con la sua erogazione di potenza spontanea e decisa, la nuova ID.3 GTX Performance si presenti come l’equivalente elettrico della nostra iconica compatta sportiva: la Golf GTI Clubsport. Naturalmente fra trazione elettrica e turbo benzina la differenza è sostanziale. Eppure, la potente ID.3 GTX Performance e la Golf GTI Clubsport dal carattere puramente sportivo sono accomunate dalla stessa accattivante leggerezza con cui sfrecciano. Due sportive moderne made by Volkswagen. Con la ID.3 GTX, Volkswagen trasferisce l’iconico fascino dei suoi modelli GT compatti nel mondo della mobilità elettrica, in cui piacere di guida e sostenibilità realizzano un’alleanza completamente nuova”.

Dal concept alla serie: le differenze

Tempo addietro Volkswagen aveva deliziato il grande pubblico con un primo assaggio di questa versione quando presentò il concept ID.X. Sono già passati tre anni da allora e adesso siamo al cospetto di un veicolo di serie che, rispetto a quel prototipo, si differenzia soprattutto per il powertrain visto che – in questo caso – troviamo un singolo motore elettrico.

Osservando alla lente di ingrandimento la nuova ID.3 GTX si caratterizza per alcuni rivisitazioni a livello stilistico che servono a esprimere un look profondamente più carismatico. La nuova berlina elettrica sportiva offre un frontale con una presa d’aria nera con un taglio a forma di diamante. Ai lati del paraurti spiccano dei nuovi elementi a LED a forma di freccia.

Brillano nella sua sagoma così speciale, diversi elementi in nero lucido a partire dalle calotte degli specchietti retrovisori e dalle inedite minigonne laterali. Per quanto riguarda il retrotreno, assistiamo alla comparsi di un nuovo diffusore, ancora in nero lucido. Sono nuovi anche i cerchi in lega “Skagen” dalla misura di 20 pollici. Rispetto al concept delle origini, anche l’abitacolo è stato rivisto per far esaltare l’indole altamente sportiva di questo modello.

Nell’ambiente interno riscontriamo sedili sportivi dao rivestimenti in tessuto ed ecopelle con cuciture rosse a contrasto, con il logo GTX immesso sugli schienali. Tra gli optional sono disponibili i sedili ergoActive. Anche il volante multifunzione presenta cuciture rosse a contrasto. Parlando di tecnologia, ID.3 GTX dispone di un nuovo sistema infotainment con schermo da 12,9 pollici dotato di una rinnovata interfaccia che ha visuto la luce anche sugli ultimi modelli della casa automobilistica. Presente persino ChatGPT che permette di ampliare le funzionalità dell’assistente vocale, come annunciato dalla Casa di Wolfusburg alcune settimane fa.

L’assistente vocale IDA

Con l’aiuto del nuovo assistente vocale IDA, comandare molte funzioni della ID.3 tramite linguaggio naturale è più facile. Fra le funzionalità inedite rientrano, ad esempio, l’impostazione dei profili di guida o dell’illuminazione d’ambiente. Un’altra novità è costituita dall’interrogazione di informazioni basate su cloud, che includono il meteo, lo stato di un volo di linea, il risultato corrente degli eventi sportivi o le notizie.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Inoltre, grazie all’integrazione online di Wikipedia, è possibile porre domande su qualsiasi argomento. Di norma è sufficiente pronunciare frasi basate sul linguaggio naturale, quali “Quali sono le notizie attuali?”. Fra l’altro, ora i comandi vocali vengono visualizzati sullo schermo dell’infotainment.

Volkswagen ID.3 GTX: il powertrain

Il nuovo modello sarà offerto in due differenti varianti: ID.3 GTX e ID.3 GTX Performance. Per quanto riguarda il powertrain, il costruttore tedesco ha scelto il motore sincrono a magneti permanenti (Psm) APP550. ID.3 GTX, così, dispone di 210 kW / 286 CV e 545 Nm di coppia. Il tutto si traduce in queste performance: accelerazione da 0 a 100 km/h in 6 secondi, mentre la velocità massima è di 180 km/h.

La seconda versione può contare, invece, su 240 kW / 326 CV e sempre 545 Nm di coppia. Anche questo caso è utile affidarsi ai freddi numeri per capire meglio l’indubbia capacità prestazionale: Velocità massima di 200 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Entrambi i modelli sono alimentati da una batteria con una capacità di 79 kWh (netti) che può essere ricaricata dalle stazioni HPC fino ad una potenza massima di 175 kW. Volkswagen parla di un’autonomia stimata di circa 600 km (WLTP) per ID.3 GTX.

Ovviamente, il colosso di Wolfsburg ha lavorato in modo estremo sull’assetto per rendere la ID.3 GTX più efficace tra le curve. In particolare, il modello Performance può contare sull’assetto sportivo a comando elettronico DCC, che promette di essere affilata come un rasoio, danzando tra le curve di tutto il globo.

Le colorazioni

Anche per la Volkswagen ID.3 più potente, il colore GTX di base sarà il nuovo Kings Red metallizzato. Il rosso è un omaggio alla verniciatura della Golf GTI ed è stato formulato con degli accenni al classico Tornado Red che ricorda questo modello iconico. Il tetto di tutte le ID.3 è realizzato sempre in nero lucido. In alternativa al Kings Red metallizzato, la ID.3 GTX può essere ordinata nei quattro colori: Moonstone Grey, Grenadilla Black metallizzato, Glacier White metallizzato e Scale Silver metallizzato.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Un’app per il comfort

Di nuova concezione è anche l’app Wellness opzionale, che, grazie a dei programmi preconfigurati, consente di adattare diverse funzioni della vettura per aumentare il benessere durante la marcia o le pause. Nella ID.3 GTX,

quest’app si avvale di funzionalità come l’illuminazione d’ambiente, il suono e la climatizzazione. Ad esempio, gli ingegneri del suono hanno sviluppato sottofondi acustici specifici per la nuova In-Car App Wellness, che viene attivata tramite il sistema infotainment. Nella fase di lancio dell’app saranno disponibili le seguenti tre modalità wellness: Fresh Up (freschezza), Calm Down (relax) e Power Break (pausa rigenerante).

Per fare un esempio: la modalità Fresh Up attiva con un solo clic un sound energizzante, una climatizzazione rinfrescante e un’illuminazione d’ambiente che crea un’atmosfera fresca con zone di colore blu e turchese. Contemporaneamente, l’ID. Light sotto il parabrezza riproduce un’animazione luminosa blu. La modalità è inoltre personalizzabile: al posto del suono pre-programmato è infatti possibile riprodurre, ad esempio, una playlist di Spotify. Quando la vettura è ferma, sullo schermo dell’infotainment vengono visualizzate anche animazioni abbinate. La durata prevista delle modalità Fresh up e Calm Down è di 10 minuti, mentre Power Break si disattiva automaticamente dopo 20 minuti.