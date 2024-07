Volkswagen ha annunciato l'apertura degli ordini della Nuova Volkswagen Golf R, proposta anche in versione Black Edition per il mercato italiano, ecco i prezzi

Arriva sul mercato la Nuova Volkswagen Golf R, la versione più potente della gamma della hatckback della Casa tedesca, da anni punto di riferimento del mercato delle quattro ruote in Europa. Volkswagen ha appena annunciato l’apertura degli ordini per la sua nuova sportiva di segmento C che, in occasione del restyling, è disponibile anche in un’inedita versione Black Edition, un modello speciale che rappresenta la nuova proposta top di gamma della Golf. Si tratta di un importante aggiornamento per la sportiva che diventa più veloce, più ricca e con diverse funzionalità inedite.

Ancora più potente

La Nuova Volkswagen Golf R e la sua versione speciale Black Edition sono le evoluzioni sportive della nuova Golf, il restyling con cui Volkswagen ha aggiornato e rinnovato la sua hatckback, da anni punto di riferimento assoluto della gamma del costruttore tedesco che, di recente, ha aggiornato anche la Golf GTI. La principale novità del restyling della Golf R è sotto al cofano: il quattro cilindri 2.0 turbo è ora ancora più potente, raggiungendo una potenza massima di 245 kW (pari a 333 CV) con un miglioramento di 10 kW rispetto al modello precedente.

La coppia massima è di420 Nm. Il motore è abbinato al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti oltre che alla trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring. Cresce anche la velocità massima che, con il pacchetto R Performance, arriva fino a 270 km/h (senza il pacchetto, invece, la hatchback arriva a 250 km/h). La nuova sportiva di Casa Volkswagen può contare anche su modalità di guida esclusive, come la Drift e la Special. Questa seconda modalità, in particolare, permette di ottimizzare i parametri della vettura in modo specifico per la pista del Nurburgring, vero e proprio banco di prova per tutte le sportive.

La versione Black Edition della nuova Volkswagen Golf R, rispetto al modello base, aggiunge un look speciale, con stemmi Volkswagen più scuri rispetto a quelli proposti da altri modelli. Questa serie speciale, inoltre, aggiunge le pinze dei freni R, il logo R, i cerchi Estoril da 19 pollici e il terminale di scarico con colorazione nera. Ci sono, inoltre, i fari a LED IQ.LIGHT Matrix oscurati.

Entrambe le varianti della Volkswagen Golf R riprendono tutte le novità proposte dal restyling della segmento C e, all’interno dell’abitacolo propone di serie il navigatore con display touch da 12,9 pollici, con una nuova grafica e cursori touch illuminati. C’è l’assistente vocale IDA che può utilizzare ChatGPT per offrire risposte più precise e accurate all’utente. Di serie c’è anche il Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici con la possibilità di sfruttare l’esclusiva Sport Skin, migliorata rispetto al passato.

I prezzi

La Nuova Volkswagen Golf R è ora ordinabile nelle concessionarie italiane con un prezzo di listino di 60.750 euro. La Golf R costa circa 15.000 euro in più rispetto alla Golf GTI svelata poche settimane fa. Per quanto riguarda la variante Black Edition, invece, i clienti interessanti potranno completare l’ordine con un prezzo a partire da 66.250 euro. Le due versioni della hatchback sportiva tedesca saranno disponibili nelle concessionarie italiane di Volkswagen a partire dal prossimo autunno.