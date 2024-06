Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Volkswagen toglie i veli alla nuovissima Golf R e svela in tutta la sua bellezza, e soprattutto potenza, la nuova versione dell’iconico modello giunto alla sua ottava generazione. In un 2024 ricco di novità, con aggiornamenti significativi a bordo della compatta, da Wolfsburg arriva un nuovo gioiello che sarà disponibile sul mercato dopo l’estate. Un modello che così, a un primo sguardo, dà già buone sensazioni dalle promesse fatte, un’auto capace di farsi notare non soltanto per il suo nuovo stile e il suo rombo rinnovato, ma anche e soprattutto per quei 13 cavalli in più che portano Golf R ad averne la bellezza di 333 con una velocità di punta di 270 km/h invece dei 250 “classici”. Insomma, una Volkswagen mai vista prima e, di fatto, la più veloce al mondo.

Golf R, design e potenza

La Casa mostra a tutti la sua Golf più bella, sia nel design sia nella potenza, perché la compatta svelata è quella di produzione VW più veloce che ci sia. Con i 270 km/h toccati grazie ai 333 cavalli e la coppia di 420 Nm, infatti, Golf R è pronta a sorprendere tutti.

Un’auto che si fa notare subito, come detto, per il suo nuovo stile. Il frontale, infatti, è stato modificato con un taglio dei fari rinnovato, così come la mascherina e i paraurti oltre che i Led diurni che cambiano forma e dimensione. Senza dimenticare poi il logo illuminato che dà un senso di eleganza in più.

I modelli presentati da Volkswagen, la hatchback e la wagon, dispongono poi di un motore turbo 2.0, perfettamente sfruttabile grazie alla trazione integrale, ma sono caratterizzate anche dalla presenza del controllo adattivo del telaio DCC3, oltre che dall’adozione di interni migliorati e di un nuovo sistema di infotainment di serie. Quest’ultimo, in particolare, presenta come optional un display più grande (32,8 cm di diagonale) mentre il Digital Cockpit Pro potenziato (di serie) ha una diagonale di 26 cm. Migliorato anche il funzionamento grazie alla nuova grafica e alla nuova struttura del menu per il display touch.

Presenti anche il controllo degli slider touch illuminati per il climatizzatore automatico e il controllo del volume. Ma la novità è l’assistente vocale IDA6, che accede al software basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT.

In arrivo in estate

Gli interni dei modelli Golf R sono stati sviluppati migliorando l’adattamento ergonomico al conducente e al passeggero. Sono rifiniti esclusivamente in stile R con sedili sportivi dotati di poggiatesta integrati. Previsto anche il pacchetto opzionale R-Performance che consente una velocità massima di 270 km/h anziché i 250 dei modelli di serie e che include uno spoiler sul tetto più grande e sistema di cronometraggio e di misurazione dell’accelerazione G questi modelli.

Per l’arrivo di Golf R sulle strade bisognerà però aspettare qualche mese. In Germania, infatti, la Casa ha annunciato l’avvio della prevendita a partire dal prossimo 3 luglio. La Golf R avrà un listino che partirà da 53.795 euro, affiancando la wagon, denominata come tradizione Variant, a partire da 55.065 euro e da una versione esclusiva della Golf R hatchback che – come sottolinea il nome Black Edition – è completamente nero, a partire da 58.440 euro.