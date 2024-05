Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La Nuova Volkswagen Golf GTI è già ordinabile

La Volkswagen Golf GTI è uno dei modelli più iconici della gamma Volkswagen. Si tratta di una variante sportiva della popolare hatchback di segmento C della Casa tedesca che, da anni, rappresenta la scelta preferita per molti appassionati alla ricerca di un’auto sportiva dal prezzo accessibile. In un mercato sempre più orientato verso l’elettrificazione, la Volkswagen Golf GTI resta fedele alla sua storia e si prepara al debutto in una nuova veste.

Volkswagen, infatti, ha appena annunciato il debutto di una nuova versione della sua Golf GTI che diventa più potente. Le prevendite sono già partite. Il nuovo modello sarà mostrato in pubblico in occasione della 24 Ore del Nurburgring. La corsa in programma lungo le tortuose curve dell’inferno verde tedesco rappresenta la sede ideale per una “prima” per la nuova evoluzione della compatta sportiva di Volkswagen.

Sportività e tecnologia

La Nuova Volkswagen Golf GTI propone diverse novità per la sportiva di segmento C. Seguendo le novità introdotte dal restyling della Golf, anche la variante ad alte prestazioni della segmento C si rinnova con un nuovo sistema di infotainment, che può ora contare anche sull’assistente vocale IDA con integrazione con ChatGPT, e novità nel design. Il sistema è abbinato a un display touch da 12,9 pollici integrato al centro della plancia.

In particolare, la sportiva si prepara al debutto con un frontale ridisegnato, con nuovi fari LED Plus e con la possibilità di optare per la nuova generazione di fari IQ.LIGHT LED matrix. Ci sono anche nuove opzioni per i cerchi in lega: di serie, infatti, la Golf GTI può contare su cerchi da 17 pollici ma i clienti potranno optare anche sui cerchi in lega Queenstown da 19 pollici.

Cambia anche il posteriore, con gruppi ottici a LED ridisegnati. Sempre al posteriore, c’è l’esclusivo sistema di scarico con doppio terminale cromato. All’interno, invece, la sportiva di Volkswagen include interni premium dedicati a questa versione, con cuciture decorative rosse sui sedili e su altri elementi dell’abitacolo.

Il cuore del progetto della Nuova Volkswagen Golf GTI è, naturalmente, il motore 2.0 quattro cilindri turbo. Con la nuova versione, il propulsore diventa più potente, garantendo 20 CV in più e, quindi, prestazioni migliori. Grazie a questo upgrade, la compatta sportiva di Volkswagen è ora in grado di raggiungere una potenza massima di 265 CV con una coppia motrice massima di 370 Nm.

Il motore è abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti, con paddle al volante. Da alcun mesi, ricordiamo, la versione sportiva della Golf ha abbandonato il cambio manuale. La nuova versione della Golf GTI è dotata di un’accelerazione 0-100 km/h completata in 5,9 secondi (si tratta della prima volta che questo modello è in grado di scendere sotto i 6 secondi) mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.

Via alle prevendite

La Nuova Volkswagen Golf GTI è disponibile da subito in prevendita. La segmento C sportiva della Casa tedesca potrà essere ordinata a partire da 44.505 euro. Il prezzo si riferisce al mercato tedesco. Nel corso delle prossime settimane dovrebbero arrivare informazioni più precise in merito al prezzo per il mercato italiano.