Tutto pronto per l'arrivo della nuova generazione del modello: Golf torna più elegante e sportiva per conquistare ancora una volta il mercato europeo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Restyling per la Golf, icona di Volkswagen e leader nelle vendite

Il 2024 di Volkswagen si apre con un lieto evento, da celebrare con una novità importante per una delle campionesse di vendita del marchio tedesco. Golf, infatti, compie 50 anni, cifra tonda e rilevante, che la Casa di Wolfsburg ha intenzione di festeggiare con l’arrivo sul mercato dell’ultima versione del modello.

L’iconica compatta è la reginetta del brand, come sappiamo, in grado di raggiungere oltre 37 milioni di vendite dal 1974 a oggi. Un traguardo importante per l’automobile europea di maggior successo e la Volkswagen più venduta di sempre, con la nuova Golf che è chiamata a ripercorrere le orme della sorella maggiore, auspicando di essere ancora più vincente.

La migliore Golf degli ultimi 50 anni

La presentazione in anteprima mondiale dell’”ultimo livello evolutivo della Golf” non è di certo passata inosservata, perché da Wolfsburg l’hanno già descritta come “la migliore degli ultimi 50 anni“. Insomma, un’auto in arrivo, che è già carica di aspettative da parte del marchio tedesco che punta a diventare sempre più leader.

Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, parlando della nuovissima Golf che arriverà nell’estate 2024, ha infatti sottolineato: “Si è sempre adattata alle esigenze dei clienti, diventando così una campionessa mondiale di vendite. Ed è proprio su questo presupposto che si basa l’ultimo livello evolutivo della serie, dotata di maggiore efficienza, comfort, prestigio e un nuovo concetto di comando”.

Ma come sarà? Volkswagen ha annunciato l’arrivo delle nuove Golf e Golf Variant in una versione d’accesso Golf, che inizialmente non sarà disponibile in Italia, e negli allestimenti Life, Style e R-Line, ma anche Golf GTE e la Golf GTI. La gamma di motori includerà inizialmente due trazioni ibride plug-in (eHybrid e GTE), due sistemi mild hybrid con tecnologia a 48 V (eTSI), tre turbo benzina (TSI) e due turbodiesel (TDI).

Nella seconda metà del 2024 seguiranno le sportive top di gamma Golf GTI Clubsport, Golf R e Golf Variant R, con i modelli R che saranno dotati della trazione integrale 4MOTION). Per il 2025, invece, è previsto il debutto di altre versioni a trazione integrale con un motore TSI da 150 kW.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Un restyling di design e motorizzazioni

La nuova Golf porta con sé tante novità. Su tutte, grazie a un primo sguardo, risalta quella di design. Il frontale infatti è stato modificato con dettagli estetici di rilievo come il logo Volkswagen (VW) illuminato, per la prima volta in Europa. Arrivano anche i nuovi fari a LED, con i LED Matrix IQ.LIGHT che offrono abbaglianti ad alte prestazioni con una portata fino a 500 metri.

Ma non solo, perché come anticipato dal CEO Schäfer Golf ha anche un sistema di infotainment (MIB4) di nuova concezione. La novità sta nei comandi intuitivi con touchscreen visivamente separato, sotto il quale si trovano cursori touch illuminati e ottimizzati sotto l’aspetto ergonomico per la regolazione della temperatura e del volume.

Non mancheranno anche i nuovi sistemi di assistenza, come il Park Assist Plus rivisitato e il Park Assist Pro disponibile per la prima volta in una Golf, che consentono l’entrata e l’uscita dal parcheggio tramite smartphone, e la nuova visuale a 360 gradi Area View. Insomma, un pacchetto da fare invidia per agevolare le manovre di Golf.

E le motorizzazioni? Una scelta precisa da parte della Casa di Wolfsburg, che mira a rendere più sportiva Golf. GTI, infatti, avrà una potenza di motore turbo aumentata di 15 kW, raggiungendo i 195 kW (265 CV) e anche la motorizzazione 2.0 TSI da 150 kW (204 CV) è stata potenziata di 10 kW.