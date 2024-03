Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Tutte insieme le 8 generazioni di Volkswagen Golf

Il 29 marzo del 1974 dalle catene di montaggio di Wolfsburg, Germania, esce il primo esemplare di Volkswagen Golf, un modello destinato a cambiare le sorti, non solo di VW, ma di tutta l’industria automobilistica europea. In oltre un secolo di storia delle quattro ruote, mai nessun altro veicolo ha raggiunto i record stabiliti dalla compatta teutonica, grazie alle sue otto generazioni differenti che si sono intervallate nell’arco di mezzo secolo. È lei l’auto del Vecchio Continente più venduta di sempre: 37 milioni di esemplari prodotti. Ogni giorno, da quel lontano 1974, 2.000 persone al dì hanno scelto come compagna di strada una Golf.

Genesi della Volkswagen Golf

Gli anni ’70 per la Volkswagen si aprono nel peggiore dei modi: crisi profonda, dalla quale sembra quasi impossibile uscire. Il motivo è legato al flop di alcuni modelli recenti, e dal fallimento della consociata NSU che sembra poter spingere nel baratro anche Wolfsburg. Inoltre, il Maggiolino, icona del secondo dopoguerra e grande traino per le vendite, non può più reggere l’urto del mercato da solo. A quel punto i vertici del colosso industriale teutonico decidono di giocare l’ultima carta, investendo su un modello nuovo.

Per il design della futura Golf viene assoldato Giorgetto Giugiaro, la matita del secolo, che traccia delle linee moderne e funzionali per la nuova macchina che dovrà sbancare il mercato. Per il comparto tecnico, invece, viene rapita una Fiat 128, smembrata in ogni sua parte e studiata con la lente di ingrandimento. Dunque, per la Golf viene scelta la stessa impostazione della compatta torinese, con motore anteriore trasversale raffreddato ad acqua e trazione anteriore. Tutto il contrario dell’ormai anacronistico Maggiolino. Il successo non tarda ad arrivare: appena due anni dal lancio viene festeggiato il primo milione di esemplari venduti.

La varie generazioni di Volkswagen Golf

Un momento chiave nella storia della Golf viene raccontato dal Capo Designer Volkswagen, Andreas Mindt “È stato il passaggio dalla Golf I alla Golf II. L’allora capo progettista di Volkswagen, Herbert Schäfer, fece la cosa giusta. Modernizzò la seconda Golf, ma mantenne il DNA della prima generazione. Questo ponte è estremamente importante per la storia del Golf. La Golf è sempre rimasta un ulteriore sviluppo del modello originale. Questa è la particolarità della Golf, e il merito è di Herbert Schäfer“. Tecnologie come il catalizzatore, l’ABS e la trazione

integrale hanno fatto il loro debutto nella Golf II. Tra il 1983 e il 1991 sono state costruite 6,3 milioni di Golf II.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Poi è arrivato il momento della Golf III che ha introdotto gli airbag frontali dal 1992 e apportato progressi nel campo della progettazione della carrozzeria con miglioramenti significativi nella protezione in caso d’impatto. Ne sono stati prodotti 4,8 milioni di esemplari fino al 1998. È stata la prima station wagon. La Golf IV è considerata una delle più riuscite a livello estetico. Ha portato in dote l’ESP e ha lanato la prima R32, dalla velocità massima di 250 km/h. Prodotta fino al 2003 in 4,9 milioni di esemplari.

La Golf V ha raccolto meno consensi rispetto alla precedente versione (3,4 milioni di unità in totale), ma ha messo in campo tante innovazioni. La Golf VI, in soli quattro anni, riesce a far meglio della vecchia (3,6 milioni di unità) e introduce la carrozzeria nuovamente saldata al laser, utile per ottenere il massimo di cinque stelle nei crash test Euro NCAP. Nuove tecnologie come il Light Assist (controllo avanzato degli abbaglianti), il Park Assist, l’Hill Start Assist e il controllo adattivo del telaio (DCC) rendevano la World Car of the Year 2009 (quest’anno il successo è andato a Kia).

Le ultime due Volkswagen Golf

Nel settembre 2012, Volkswagen ha celebrato l’anteprima mondiale della settima Golf. Il suo peso era stato ridotto fino a 100 kg rispetto alla generazione precedente, quindi anche il consumo di carburante si era ridotto fino al 23%. Nuove tecnologie come l’Automatic Post-Collision Braking System, l’Adaptive Cruise Control e il Front Assist, incluso il City Emergency Braking System, completavano la gamma di sistemi di assistenza. Nel 2014, Volkswagen ha aperto la strada all’era della mobilità elettrica con la nuova e-Golf. Fino al 2019 sono state prodotte in totale 6,3 milioni di Golf VII.

L’attuale Volkswagen Golf è stata presentata nell’ottobre 2019 e prossima al restyling. Con i suoi nuovi propulsori mild e plug-in hybrid, ha elettrizzato la classe delle compatte. Ed è stata una delle prime auto compatte a consentire la guida assistita grazie al Travel Assist. Anche la versione entry-level oggi ha dotazioni come il Lane Assist, il Front Assist, i fari a LED, i gruppi ottici posteriori a LED e il climatizzatore automatico a bordo di serie. In combinazione con il controllo adattivo del telaio DCC e il Vehicle Dynamics Manager, la Golf VIII raggiunge anche un equilibrio senza precedenti. Ha venduto già oltre 1 milione di esemplari.