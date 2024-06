Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen Golf, un compleanno speciale

Poche vetture sono riuscite ad entrare nell’immaginario collettivo come la Volkswagen Golf. Amata dai giovani e non solo, ha fatto innamorare intere generazioni. L’auto che rientra nel segmento C delle compatte ha visto il proprio esordio sulla scena automobilistica mondiale nel 1974. Da quel momento in poi la Casa di Wolfsburg ha fatto uscire ben 8 edizioni di questo stesso modello, l’ultima delle quali presentata nel 2019.

Da sempre la Golf rappresenta un fiore all’occhiello per Volkswagen, tanto che questo modello è stato esportato anche all’estero. In particolare va ricordato che nel mercato nordamericano, quest’auto è stata venduta con il nome di Rabbit per quanto concerne la prima serie (quindi dal 1974 al 1983) e la quinta serie (dal 2003 al 2009). Le restanti, invece, presentavano la classica denominazione Golf.

La produzione di questo iconico modello

Proprio perché Volkswagen ha sempre puntato tantissimo su questo modello ne ha destinato da sempre la produzione in Europa. L’auto, infatti, viene assemblata negli stabilimenti di Wolfsburg, Zwickau-Mosel e in Belgio a Bruxelles. A partire dal 1975 però la Golf cominciò ad essere assemblata anche in Bosnia Ed Erzegovina, a Sarajevo. Questa produzione però fu bruscamente interrotte dalle famose guerre jugoslave che portarono alla distruzione della città.

Fortunatamente, dopo la fine delle ostilità, verso il crepuscolo degli anni ’90 è tornata la produzione in quei paesi. Per quanto concerne invece la Golf per il mercato sudamericano, questa viene prodotta presso lo stabilimento brasiliano di Curitiba dal 1999. Non è finita però perché Volkswagen per premettere a questo modello di essere distribuito in maniera capillare ha avviato la produzione anche a Uitenhage, in Sudafrica e dal 2003 a Changchun in Cina dove vengono prodotti anche alcuni modelli di Audi e la Bora.

Golf, un compleanno da ricordare

In questo 2024 per Golf è arrivato un compleanno piuttosto importante. Il modello in questione, infatti, ha festeggiato i suoi primi 50 anni di produzione. Volkswagen ha deciso quindi di festeggiare la cosa presso il suo stabilimento di riferimento di Wolfsburg. Nel famoso padiglione 12 dello stabilimento si sono riuniti per l’evento: i dipendenti, il consiglio di amministrazione guidato dal CEO Thomas Schafer, la presidente del consiglio aziendale generale e del gruppo Daniela Cavallo e altri Membri leader del comitato aziendale. A questi si sono poi uniti anche alcuni rappresentati di spicco del mondo della politica tedesca come Stephan Weil.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Il CEO Thomas Schafer ha sottolineato come Golf rappresenti un vero best seller per il marchio Volkswagen con oltre 37 milioni di unità vendute in oltre 70 paesi. Infine ha annunciato quello che un po’ tutti i CEO dei vari marchi stanno affermando: ovvero la volontà di portare presto il loro iconico modello in una versione completamente elettrica.

L’evento, accompagnato dalla Volkswagen Big Band, ha visto veri protagonisti i dipendenti dello stabilimento. In particolare, per l’occasione, è stata presentata una Golf 8 davvero speciale, decorata con le un collage di immagini degli operai. Questa variante unica nel suo genere entrerà nella flotta interna allo stabilimento. Lo stabilimento di Wolfsburg, cuore pulsante dell’azienda, ha circa 70.000 dipendenti e ha prodotto 48 milioni di veicoli, produzione record a livello mondiale. Oltre a Golf, Golf Variant, Touran e Tiguan si affiancherà a fine anno anche la produzione della Tayron.