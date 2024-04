Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Getty Images Mercedes Classe M: l'auto di Amadeus

Amadeus è uno dei conduttori televisivi italiani tra i più conosciuti oggi, il suo esordio risale agli anni Ottanta a Radio Deejay, diventa poi conduttore televisivo negli anni Novanta, e ancora oggi conduce diversi quiz e programmi di intrattenimento, per Mediaset e Rai.

È di oggi la notizia che il noto conduttore “cambierà casacca” e dalla Rai passerà al canale Nove. Non si conoscono i termini dell’accordo e quale sia la cifra dell’ingaggio, ma si parla di circa 10 milioni di euro per tre anni.

L’auto di Amadeus

Quello che ci siamo chiesti su Virgilio Motori è: quale auto guida Amadeus? La sua scelta in parte ci ha stupito. Non dimentichiamo infatti che il cachet più alto del Festival di Sanremo è chiaramente – senza sorprese – il suo. Conduttore e allo stesso tempo direttore artistico, stando alle indiscrezioni dovrebbe ricevere circa 100.000 euro a serata.

Con una cifra del genere forse ci aspettavamo una supercar di extra lusso per Amadeus, e invece il conduttore televisivo preferisce il comfort, scegliendo un SUV spazioso e comodo per i viaggi in famiglia. Non di certo di poco valore, lo sottolineiamo, ma che punta comunque al family feeling piuttosto che alle prestazioni estreme. Questione di gusti.

Il SUV per la famiglia: Amadeus sceglie Mercedes

E se con un cachet di questo tipo qualsiasi auto diventa appetibile. Amadeus, nella scelta del suo SUV comunque prestigioso, ha sicuramente prediletto la comodità e lo spazio adatti per i viaggi con la sua famiglia.

Vista la sua carriera e le sue passioni, ci aspettavamo forse un modello più accattivante, potente e veloce, invece Amadeus ha scelto un SUV, di certo non poco costoso. L’auto di Amadeus è una Mercedes Classe M. Nessun motore ultra performante quindi. Per lui, la moglie Giovanna Civitillo e il figlio José (ha anche un’altra figlia nata dal suo precedente matrimonio) ha scelto il raffinato SUV Mercedes.

Un’auto sicuramente prestigiosa, con prezzi di listino che si avvicinano agli 80.000 euro, ma comunque un modello ideale per il comfort e lo spazio a bordo. Chi si aspettava una Porsche, o ancora una Lamborghini (come quella di Fedez, ospite a Sanremo nella serata di mercoledì 8 febbraio) deve ricredersi.

La Mercedes Classe M è stata ribattezzata Mercedes Classe GLE nel 2015. Si tratta di un SUV di fascia alta, entrato sul mercato sfidando veicoli come Range Rover Sport, Porsche Cayenne e BMW X5.

Tante le novità apportate con la nuova denominazione GLE, oltre a una nuova gamma di motori che prevede anche il primo SUV ibrido plug-in della Stella. Esteticamente il design è più squadrato rispetto al passato, tra i cambiamenti esteriori più visibili ci sono un frontale più imponente, i gruppi ottici LED, sia anteriori che posteriori, i mancorrenti sul tetto e il doppio scarico integrato nel paraurti posteriore. All’interno la Casa ha puntato molto sulla qualità dei materiali e sulla tecnologia, infotainment in primis. Oggi GLE è a listino con differenti varianti e allestimenti, con motorizzazioni tradizionali, ma anche mild hybrid e plug-in hybrid.

Una rarità nel suo garage

Non tutti lo sanno ma si vocifera che all’interi della collezione privata delle auto di Amadeus ci sia anche un pezzo prestigioso e rarissimo, precisamente una Dodge Durango, non presente nel mercato automobilistico italiano e per questo difficilissima da avvistare nel nostro Paese. Si tratta di un vero e proprio un bolide da 360 cavalli e in grado di raggiungere i 242 km/h di velocità massima.

Sembra che il presentatore sia riuscito a comprarla importandola dagli USA e pagando, oltre al prezzo di listino di circa 53mila euro (così si dice) anche le varie pratiche burocratiche per poterla avere e spostare da oltreoceano.