I SUV con motore ibrido più economici del 2024

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF I migliori SUV ibridi economici da comprare nel 2024

Nel mercato automobilistico attuale, i SUV ibridi stanno diventando sempre più popolari grazie alla loro combinazione di efficienza energetica, prestazioni e versatilità. Lo dimostrano i dati pubblicati da UNRAE: da inizio anno ad oggi, sono state immatricolate oltre 400.000 auto rientranti in questa categoria.

Le auto ibride offrono il meglio di entrambi i mondi, combinando un motore a combustione interna con uno elettrico per migliorare il risparmio di carburante e ridurre le emissioni.

Inoltre, esistono modelli di SUV ibridi che, pur mantenendo elevati standard qualitativi, sono disponibili a prezzi accessibili. In questo articolo, vedremo alcuni dei migliori SUV ibridi economici del 2024, concentrandoci su modelli che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

I migliori SUV ibridi economici da acquistare

Quando si cerca un SUV ibrido economico, ci sono diversi elementi chiave da considerare. Innanzitutto, è importante valutare l’efficienza del sistema ibrido, che dovrebbe offrire un risparmio significativo sui costi del carburante rispetto ai motori tradizionali.

Inoltre, bisogna prestare attenzione alla versatilità e allo spazio interno del veicolo, assicurandosi che soddisfi le esigenze quotidiane e di viaggio. La sicurezza è un altro fattore cruciale, quindi è essenziale verificare la presenza di tecnologie avanzate di assistenza alla guida e sistemi di protezione.

Infine, il prezzo di base e il costo totale di proprietà, inclusi manutenzione e assicurazione, devono essere confrontati per garantire che il veicolo sia davvero conveniente. Vediamo adesso quali sono i migliori modelli disponibili sul mercato.

Suzuki Vitara

La Suzuki Vitara è un SUV ibrido che unisce efficienza e prestazioni in un pacchetto compatto e versatile. Questo modello è dotato di un motore 1.4 Boosterjet Hybrid, che combina un motore a benzina turbo con un sistema ibrido per migliorare l’efficienza del carburante.

La potenza combinata di 129 CV offre una guida dinamica, mentre i consumi sono ridotti, con una media di circa 5,7 l/100 km. La Suzuki Vitara ha un abitacolo spazioso con un design moderno e tecnologie avanzate, tra cui un sistema di infotainment con touchscreen, navigatore e connettività smartphone.

La sicurezza è garantita da sistemi come la frenata automatica d’emergenza, il rilevamento degli angoli ciechi e il cruise control adattivo.

Il prezzo di base della Suzuki Vitara è di €24.900.

Renault Captur

La Renault Captur è un SUV ibrido compatto che si distingue per il suo design elegante e le prestazioni efficienti. Equipaggiata con un motore E-Tech Hybrid da 1.6 litri, la Captur offre una potenza combinata di 140 CV e un consumo medio di circa 4,9 l/100 km.

L’abitacolo è spazioso e ben rifinito, con tecnologie avanzate come un sistema di infotainment con touchscreen da 9,3 pollici, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, e vari sistemi di assistenza alla guida.

La sicurezza è assicurata da funzionalità come il rilevamento dei pedoni, il mantenimento della corsia e la frenata automatica d’emergenza.

Il prezzo di base della Renault Captur è di €26.250.

Dacia Duster

Il Dacia Duster è noto per la sua robustezza e affidabilità, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. Questo SUV ibrido è dotato di un motore TCe da 1,3 litri combinato con un sistema ibrido, che garantisce buone prestazioni e una guida confortevole.

I consumi sono contenuti, con una media di circa 5-8 l/100 km. L’interno del Duster è spazioso e pratico, con un ampio bagagliaio e sedili comodi. Tra le tecnologie di bordo, troviamo un sistema di infotainment touchscreen, connettività smartphone e vari sistemi di assistenza alla guida.

La sicurezza è garantita da sistemi come il cruise control adattivo e il monitoraggio degli angoli ciechi.

Il prezzo di base del Dacia Duster è di €26.400.

MG EHS

La MG EHS è un SUV ibrido che combina eleganza e tecnologia avanzata. Questo modello è equipaggiato con un motore 1.5 Turbo combinato con un motore elettrico, offrendo una potenza complessiva di 258 CV e un consumo medio di circa 55km/l in modalità ibrida plug-in.

L’abitacolo è spazioso e lussuoso, con materiali di alta qualità e un design moderno. Tra le caratteristiche principali troviamo un sistema di infotainment touchscreen, navigatore, e una suite completa di sistemi di assistenza alla guida come la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia e il cruise control adattivo.

Il prezzo di base della MG EHS è di €36.590.

Mazda CX-3

La Mazda CX-3 è un SUV compatto che offre un’esperienza di guida dinamica e raffinata. Dotato di un motore Skyactiv-G da 2,0 litri combinato con un sistema ibrido leggero, la CX-3 offre una potenza da 122 a 179 CV e un consumo medio di circa 18,8 km/l ed emissioni di CO2 da 105 a 136 g/km.

L’abitacolo è elegante e ben progettato, con materiali di alta qualità e tecnologie avanzate, tra cui un sistema di infotainment con schermo da 8,8 pollici, connettività smartphone e un sistema audio premium. La sicurezza è assicurata da funzionalità come il rilevamento della stanchezza del conducente, la frenata automatica d’emergenza e il monitoraggio degli angoli ciechi.

Il prezzo di base della Mazda CX-3 è di €27.850.

Hyundai Kona

La Hyundai Kona è un SUV ibrido che combina stile moderno e tecnologia avanzata. Equipaggiata con un motore 1.6 GDi combinato con un motore elettrico, la Kona offre una potenza combinata da 120 a 177 CV CV e un consumo medio di circa 20km/l nel ciclo combinato, con emissioni di CO2 pari a 90g/km.

L’abitacolo è spazioso e dotato di tutte le comodità moderne, come un sistema di infotainment touchscreen da 8 pollici, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, e vari sistemi di assistenza alla guida. La sicurezza è garantita da tecnologie come il mantenimento della corsia, il rilevamento dei pedoni e la frenata automatica d’emergenza.

Il prezzo di base della Hyundai Kona è di €28.500.

KIA Sportage

La KIA Sportage è un SUV compatto e versatile, ideale per la città e per i viaggi più lunghi grazie al suo ampio spazio interno e al bagagliaio da 491 litri. Questo modello è stato ridisegnato per offrire un look più sportivo con una grande griglia frontale, spoiler posteriore e fari a LED. Gli interni sono ben rifiniti, con dotazioni tecnologiche come un display touchscreen da 8 pollici, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, e una telecamera posteriore con vista a 360 gradi.

I consumi della, versione ibrida sono competitivi con una media di 23,2 km/l per i modelli diesel con tecnologia ibrida leggera. Le emissioni di CO2 variano da 110 a 151 g/km, a seconda della versione.

Il prezzo di listino parte da €32.400.

Hyundai Tucson

La Hyundai Tucson è un SUV ibrido che combina design innovativo e tecnologie avanzate per offrire un’esperienza di guida superiore. Il motore a benzina GDI è disponibile nelle varianti da 132 e 177 CV, mentre le versioni ibride a gasolio CRDi 48V offrono potenze di 116 e 136 CV.

I consumi nel ciclo combinato variano da 12,6 a 18,8 km/l, con emissioni di CO2 che vanno da 110 a 153 g/km. Questo permette alla Tucson di offrire un equilibrio tra efficienza energetica e prestazioni, rendendola una scelta ecologica e performante.

Il design della Tucson si distingue per le superfici scolpite e le linee dinamiche, mentre gli interni offrono comfort e connettività all’avanguardia. Il sistema di infotainment comprende un touchscreen, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, e vari sistemi di assistenza alla guida. La sicurezza è garantita dai migliori sistemi di guida assistita della categoria, tra cui la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento della corsia.

Il prezzo di base per la Hyundai Tucson è di €32.950.

Citroen C5 Aircross

La Citroen C5 Aircross è un SUV ibrido plug-in che offre un equilibrio tra comfort, spazio e tecnologia avanzata. Equipaggiata con motori ibridi che vanno dai 180 ai 225 CV, la C5 Aircross garantisce prestazioni elevate e consumi efficienti. Il modello da 225 CV con tecnologia plug-in offre una velocità massima fino a 216 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi. I consumi nel ciclo combinato variano da 17,8 a 25,6 km/l, con emissioni di CO2 che vanno da 104 a 125 g/km.

Il design moderno e dinamico della C5 Aircross si combina con interni confortevoli e tecnologie avanzate, come il sistema di infotainment con touchscreen e vari sistemi di assistenza alla guida. La C5 Aircross è disponibile con diverse modalità di guida: elettrica, ibrida e sportiva, offrendo flessibilità e prestazioni in ogni situazione.

Il prezzo di base della Citroen C5 Aircross è di €32.400.

Opel Grandland

La Opel Grandland è un SUV ibrido plug-in che combina prestazioni elevate e consumi efficienti. Disponibile con motorizzazioni da 225 CV, questo modello offre una velocità massima di 216 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi. I consumi nel ciclo combinato variano da 17,8 a 25,6 km/l, con emissioni di CO2 che vanno da 104 a 125 g/km.

Il design moderno e dinamico della Grandland si combina con interni spaziosi e dotazioni tecnologiche avanzate, come il sistema di infotainment con touchscreen e vari sistemi di assistenza alla guida. La Grandland è disponibile con trazione anteriore e cambio automatico, offrendo un’esperienza di guida fluida e confortevole. Inoltre, la batteria agli ioni di litio consente un’autonomia elettrica fino a 59 km, rendendola ideale per l’uso quotidiano in città e per i viaggi più lunghi.

Il prezzo di base della Opel Grandland è di €33.700.

Questi modelli possono essere utili per orientarsi nella scelta, ma quest’ultima può dipendere da un gran numero di fattori: il budget a disposizione, i cavalli o la potenza del motore di cui si ha bisogno, il proprio gusto estetico e la tipologia di auto ricercata.